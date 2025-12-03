Ezért nem mer Belgium rábólintani az orosz vagyon elkobzására

Az Európai Bizottság továbbra is azon dolgozik, hogy rávegye Belgiumot: járuljon hozzá a Brüsszelben zárolt, körülbelül 140 milliárd eurós orosz vagyon Ukrajnának történő átadásához. A cél az, hogy az EU még ebben a hónapban véglegesítse a pénzügyi tervezetet. Belgium viszont attól tart, hogy ha később az összeget vissza kellene szolgáltatni Oroszországnak, akkor az teljes mértékben rajtuk kérnék számon – írja a Politico.

Bart De Wever, Belgium miniszterelnöke aggódik

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

Korábban arról lapunk is beszámoltunk, hogy Kaja Kallas igyekszik rávenni az uniós kormányokat, hogy adják át Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyont, ám eddig nem sikerült áttörést elérnie. Diplomáciai értesülések szerint

a Bizottság most azon dolgozik, hogy Belgiumot mentesítse a visszafizetési felelősség alól.

Az aggodalom érthető, hiszen akár egyetlen tagállam – például Magyarország vagy Szlovákia – megakadályozhatná a Moszkva elleni szankciós intézkedések meghosszabbítását, ami Belgiumot rögtön arra kényszerítené, hogy visszafizesse a pénzt Oroszországnak. A Bizottság most olyan megoldást javasol – az uniós szerződés 122. cikkére hivatkozna – amely lehetővé tenné, hogy a szankciók meghosszabbításához ne legyen szükség teljes egyhangúságra.