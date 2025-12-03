Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Zelenszkij pofára esett: nem tárgyalnak vele az amerikaiak

A brüsszeli ukrán–amerikai megbeszélést lemondták, miután az ukrán államfő hirtelen hazautazott Kijevbe. Az eredeti tervek szerint Volodimir Zelenszkij és az Egyesült Államokból érkező delegáció ma találkozott volna, hogy megvitassák a Moszkvában elért eredményeket. A háború lezárását célzó orosz–ukrán kompromisszumos megállapodás továbbra is távolinak tűnik.

András János
2025. 12. 03. 9:12
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
A brüsszeli ukrán–amerikai egyeztetés elmarad, miután az ukrán elnök váratlanul visszatért Kijevbe. A találkozót a tervek szerint Volodimir Zelenszkij és az Egyesült Államokból érkezett küldöttség tartotta volna, amelynek tagja volt az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner is – írja a The Kyiv Post.

Elmaradnak a mára betervezett tárgyalások Brüsszelben
Elmaradnak a mára betervezett tárgyalások Brüsszelben. Fotó: AFP

Alex Raufoglu újságíró arról számolt be az X-en, hogy a megbeszélést törölték, és Zelenszkij már úton van vissza Ukrajnába.

Korábban már megírtuk, hogy Donald Trump amerikai elnök külünmegbízottja kedden érkezett Moszkvába, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta. Az amerikai–orosz tárgyalás az ukrajnai háború rendezéséről mintegy öt órán át tartott. Az amerikai küldöttség bemutatta a 19 pontos amerikai béketervet, amelyet az elmúlt napokban ukrán tisztviselőkkel is finomítottak. A találkozó azonban megállapodás nélkül ért véget. A Kreml szerint sok munka áll még előttük, a kompromisszum egyelőre távol van. 

Putyin ismét jelezte: ha Európa háborút akar, Oroszország most azonnal kész rá.

Marco Rubio külügyminiszter kedden arról beszélt, hogy véleménye szerint történt némi előrehaladás az ukrán–orosz háború lezárásának irányába, ám a béke kulcsa továbbra is Vlagyimir Putyinnál van. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

