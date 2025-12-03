Zelenszkij pofára esett: nem tárgyalnak vele az amerikaiak

A brüsszeli ukrán–amerikai egyeztetés elmarad, miután az ukrán elnök váratlanul visszatért Kijevbe. A találkozót a tervek szerint Volodimir Zelenszkij és az Egyesült Államokból érkezett küldöttség tartotta volna, amelynek tagja volt az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner is – írja a The Kyiv Post.

Elmaradnak a mára betervezett tárgyalások Brüsszelben. Fotó: AFP

Alex Raufoglu újságíró arról számolt be az X-en, hogy a megbeszélést törölték, és Zelenszkij már úton van vissza Ukrajnába.

SCOOP: Two sources with direct knowledge confirm to me that President Zelensky is slated to meet in Brussels tonight with Steve Witkoff and Jared Kushner, following their Moscow visit. — Alex Raufoglu (@ralakbar) December 2, 2025

Korábban már megírtuk, hogy Donald Trump amerikai elnök külünmegbízottja kedden érkezett Moszkvába, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta. Az amerikai–orosz tárgyalás az ukrajnai háború rendezéséről mintegy öt órán át tartott. Az amerikai küldöttség bemutatta a 19 pontos amerikai béketervet, amelyet az elmúlt napokban ukrán tisztviselőkkel is finomítottak. A találkozó azonban megállapodás nélkül ért véget. A Kreml szerint sok munka áll még előttük, a kompromisszum egyelőre távol van.