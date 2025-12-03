Rubio közölte, hogy ki vethet véget a háborúnak

Marco Rubio külügyminiszter kedden arról beszélt a Fox Newsnak, hogy szerinte előrelépés történt az ukrán–orosz háború lezárása felé, de a béke kulcsa továbbra is Vlagyimir Putyin orosz elnöknél van. A New York Post is arról ír, hogy Washingtonban egyre nagyobb a mozgás a tárgyalások előkészítésében, bár Moszkva továbbra is elutasító – írja az Origo.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Fotó: AFP

Rubio Sean Hannity műsorában hangsúlyozta: a Trump-adminisztráció célja, hogy olyan megállapodást érjen el, amely megvédi Ukrajna jövőjét, és amelyet mindkét fél el tud fogadni. A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy bár némi előrelépés történt, még messze vannak a végső egyezségtől.

Oroszország esetében a döntéseket végső soron egyedül Putyin hozza meg. Nem a tanácsadói – Putyin

– mondta. Hozzátette: – Csak Putyin vethet véget ennek a háborúnak az orosz oldalon.