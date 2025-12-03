Rubio közölte, hogy ki vethet véget a háborúnak

Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Marco Rubio külügyminiszter kedden arról beszélt, hogy véleménye szerint történt némi előrehaladás az ukrán–orosz háború lezárásának irányába, ám a béke kulcsa továbbra is Vlagyimir Putyinnál van. Amerikai sajtóhírek szerint Washingtonban fokozódik a diplomáciai aktivitás a rendezés előkészítésére, ugyanakkor Moszkva egyelőre nem mutat hajlandóságot a kompromisszumra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 7:25
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)
Marco Rubio külügyminiszter kedden arról beszélt a Fox Newsnak, hogy szerinte előrelépés történt az ukrán–orosz háború lezárása felé, de a béke kulcsa továbbra is Vlagyimir Putyin orosz elnöknél van. A New York Post is arról ír, hogy Washingtonban egyre nagyobb a mozgás a tárgyalások előkészítésében, bár Moszkva továbbra is elutasító – írja az Origo.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Fotó: AFP

Rubio Sean Hannity műsorában hangsúlyozta: a Trump-adminisztráció célja, hogy olyan megállapodást érjen el, amely megvédi Ukrajna jövőjét, és amelyet mindkét fél el tud fogadni. A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy bár némi előrelépés történt, még messze vannak a végső egyezségtől.

Oroszország esetében a döntéseket végső soron egyedül Putyin hozza meg. Nem a tanácsadói – Putyin

 – mondta. Hozzátette: – Csak Putyin vethet véget ennek a háborúnak az orosz oldalon.

Eközben Moszkvában Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner több mint öt órán át egyeztetett az orosz elnökkel. A küldöttség bemutatta a 19 pontos amerikai béketervet, amelyet az elmúlt napokban ukrán tisztviselőkkel is finomítottak. A találkozó azonban megállapodás nélkül ért véget.

Putyin tanácsadója, Jurij Usakov szerint néhány amerikai javaslat többé-kevésbé elfogadhatónak tűnik, más elemeket viszont Oroszország kategorikusan elutasít. – Ezért a munka folytatódik – tette hozzá.

Rubio az orosz inváziót a leglogikátlanabb háborúnak nevezte, rámutatva, hogy senki sem nyeri meg igazán ezt a konfliktust. Állítása szerint az orosz hadsereg hetente mintegy hétezer katonát veszít a Donyeck régióban zajló harcokban, mindössze egy harminc–ötven kilométeres frontszakaszért.

A külügyminiszter szerint Washington célja, hogy olyan megállapodást érjen el, amellyel Kijev együtt tud élni, és amely hosszú távú biztonsági garanciákat ad Ukrajnának. Rubio úgy véli, ha a béke rendezett módon jön létre, Ukrajna GDP-je tíz éven belül nagyobb lehet, mint Oroszországé.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

