Az amerikai hírszerzés vezetője, Tulsi Gabbard, aki az ország 18 nemzetbiztonsági ügynökségét irányítja, lerántotta a leplet a háborúpárti propagandáról, ami alá akarja ásni az amerikai elnök béketerveit. Az X közösségi oldalon megosztott bejegyzésében az igazgató erős állítást fogalmaz meg, miszerint a NATO és az EU szándékosan hazudik arról, hogy Oroszország meg akarja hódítani Európát.
Leleplezte a háborúpárti propagandát Trump hírszerzési főnöke
Trump hírszerzési igazgatója a közösségi médiában élesen bírálta a NATO és az EU kijelentéseit. Gabbard szerint ezek a szervezetek hamisan azt állítják, hogy Oroszország Európa meghódítására készül. Az igazgató kijelentette, hogy a mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk ismét megpróbálják aláásni Trump elnök békeerőfeszítéseit.
A mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk ismét megpróbálják aláásni Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét teremtsen Ukrajnában – és valójában Európában is. Hamisan azt állítják, hogy az amerikai hírszerzés egyetért és támogatja az EU/NATO álláspontját, miszerint Oroszország célja Európa megszállása/meghódítása. Az igazság az, hogy az amerikai hírszerzés értékelése szerint Oroszországnak nincs elegendő erőforrása Ukrajna meghódítására és megszállására, nemhogy Európa elfoglalására
– fogalmazott Gabbard.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató korábban is tett már olyan kijelentéseket, amivel felkavarta a közvéleményt, például amikor feltárta, hogy Barack Obama korábbi elnök és volt tisztviselői összeesküvést szőttek annak érdekében, hogy aláássák Donald Trump elnökségét és hamis narratívát építsenek az orosz befolyásról.
Borítókép: Donald Trump és Tulsi Gabbard (Fotó: AFP)
