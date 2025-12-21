Tulsi GabbardEurópaEgyesült Államok

Leleplezte a háborúpárti propagandát Trump hírszerzési főnöke

Trump hírszerzési igazgatója a közösségi médiában élesen bírálta a NATO és az EU kijelentéseit. Gabbard szerint ezek a szervezetek hamisan azt állítják, hogy Oroszország Európa meghódítására készül. Az igazgató kijelentette, hogy a mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk ismét megpróbálják aláásni Trump elnök békeerőfeszítéseit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 11:11
Donald Trump és Tulsi Gabbard Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az amerikai hírszerzés vezetője, Tulsi Gabbard, aki az ország 18 nemzetbiztonsági ügynökségét irányítja, lerántotta a leplet a háborúpárti propagandáról, ami alá akarja ásni az amerikai elnök béketerveit. Az X közösségi oldalon megosztott bejegyzésében az igazgató erős állítást fogalmaz meg, miszerint a NATO és az EU szándékosan hazudik arról, hogy Oroszország meg akarja hódítani Európát. 

A háborús propaganda mindent megtesz Trump béketerveinek akadályozására
A háborús propaganda mindent megtesz Trump béketerveinek akadályozására
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk ismét megpróbálják aláásni Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét teremtsen Ukrajnában – és valójában Európában is. Hamisan azt állítják, hogy az amerikai hírszerzés egyetért és támogatja az EU/NATO álláspontját, miszerint Oroszország célja Európa megszállása/meghódítása. Az igazság az, hogy az amerikai hírszerzés értékelése szerint Oroszországnak nincs elegendő erőforrása Ukrajna meghódítására és megszállására, nemhogy Európa elfoglalására

– fogalmazott Gabbard.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató korábban is tett már olyan kijelentéseket, amivel felkavarta a közvéleményt, például amikor feltárta, hogy Barack Obama korábbi elnök és volt tisztviselői összeesküvést szőttek annak érdekében, hogy aláássák Donald Trump elnökségét és hamis narratívát építsenek az orosz befolyásról.

Borítókép: Donald Trump és Tulsi Gabbard (Fotó: AFP)

