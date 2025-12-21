Leleplezte a háborúpárti propagandát Trump hírszerzési főnöke

Az amerikai hírszerzés vezetője, Tulsi Gabbard, aki az ország 18 nemzetbiztonsági ügynökségét irányítja, lerántotta a leplet a háborúpárti propagandáról, ami alá akarja ásni az amerikai elnök béketerveit. Az X közösségi oldalon megosztott bejegyzésében az igazgató erős állítást fogalmaz meg, miszerint a NATO és az EU szándékosan hazudik arról, hogy Oroszország meg akarja hódítani Európát.

A háborús propaganda mindent megtesz Trump béketerveinek akadályozására

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA