Charlie KirkvédelemterrorizmusTulsi Gabbard

Tulsi Gabbard: Charlie Kirk meggyilkolása a „terrorizmus definíciója”

Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés vezetője a vasárnap Washingtonban tartott gyertyagyújtáson emlékezett meg Charlie Kirkről. Gabbard könnyeit visszatartva a merényletet a „terrorizmus definíciójaként” jellemezte, hangsúlyozva, hogy a gyilkos célja a Kirkhez hasonló gondolkodású emberek elnémítása volt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 21:48
Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés vezetője Fotó: DOMINIC GWINN Forrás: Middle East Images
Tulsi Gabbard a gyertyagyújtáson idézte a Korintusiak könyvét, kiemelve, hogy az élet nem tart örökké, ezért minden napot érdemes a lehető legjobban kihasználni – írja a Breitbart.

Tulsi Gabbard
Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés vezetője Fotó: AFP

Charlie Kirk mindennap a misszióját végezte, motiváltan Jézus Krisztusba vetett hitéből és az alkotmányban, valamint a jogok nyilatkozatában biztosított szabadságok védelmére való rendíthetetlen elkötelezettségéből

 – mondta Gabbard. A politikus hangsúlyozta, hogy a merénylet célja a vélemények elnyomása és mások megfélemlítése volt. „Úgy érzik, az egyetlen lehetőségük az erőszakos cselekmény, hogy elnémítsák az ellenállókat, és megfélemlítsenek másokat. Ez a terrorizmus definíciója” – tette hozzá.

Charlie Kirköt a Utah Valley Universityn tartott Turning Point USA rendezvényen lőtték agyon. Halálát Donald Trump is megemlítette: „Charlie Kirk minden amerikai fiatal szívét értette és szerette. Most már nincs velünk. Erika, a felesége és a család, együttérzésünk és szeretetünk önökkel van” – írta volt elnök.

Borítókép: Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés vezetője (Fotó: AFP)

 

