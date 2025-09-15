Tulsi Gabbard: Charlie Kirk meggyilkolása a „terrorizmus definíciója”

Tulsi Gabbard a gyertyagyújtáson idézte a Korintusiak könyvét, kiemelve, hogy az élet nem tart örökké, ezért minden napot érdemes a lehető legjobban kihasználni – írja a Breitbart.

Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés vezetője Fotó: AFP

Charlie Kirk mindennap a misszióját végezte, motiváltan Jézus Krisztusba vetett hitéből és az alkotmányban, valamint a jogok nyilatkozatában biztosított szabadságok védelmére való rendíthetetlen elkötelezettségéből

– mondta Gabbard. A politikus hangsúlyozta, hogy a merénylet célja a vélemények elnyomása és mások megfélemlítése volt. „Úgy érzik, az egyetlen lehetőségük az erőszakos cselekmény, hogy elnémítsák az ellenállókat, és megfélemlítsenek másokat. Ez a terrorizmus definíciója” – tette hozzá.