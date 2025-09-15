A Hamász lefegyverzéséről és a palesztin terrorszervezet túszainak szabadon bocsátásáról tárgyalt Izraelben Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki hétfőn Jeruzsálemben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közösen állt a nyilvánosság elé.
Netanjahuval tárgyalt Marco Rubio Jeruzsálemben
Jeruzsálemben tárgyalt az amerikai külügyminiszter, aki több órán keresztül egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és más vezető tisztségviselőkkel. A megbeszélések középpontjában Marco Rubio szerint a Hamász lefegyverzése és a túszok hazatérése állt.
A több mint háromórás egyeztetés után Rubio kijelentette, hogy minden túsznak azonnal haza kell térnie, és a Hamászt meg kell szüntetni fegyveres szervezetként. Élesen bírálta a terrorszervezet mindent felülmúló barbarizmusát, és leszögezte:
A gázai lakosság nem élhet békében, amíg nem szerelik le a Hamászt, és haza nem engedik a túszokat. Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett e célok mellett.
Netanjahu a sajtótájékoztatón köszönetet mondott Trump segítségéért, és megerősítette, hogy kormánya elkötelezett a túszok kiszabadítása mellett. Ugyanakkor hangsúlyozta: Izrael célja a Hamász gázai legyőzése is, amit a túszmegállapodás hívei aggályosnak tartanak.
Marco Rubio az iráni fenyegetésről
Rubio a megbeszélésen az iráni atomprogramot is napirendre tűzte. Úgy fogalmazott, hogy egy nukleáris Irán elfogadhatatlan kockázatot jelent a világ számára, és szerinte Teherán nemcsak Izraelt és az Egyesült Államokat, hanem a perzsa-öbölbeli szövetségeseket és Európát is veszélyezteti.
Netanjahu méltatta az Egyesült Államok és Izrael közös eltökéltségét Iránnal szemben, és külön kiemelte Trump döntését, amelyben csapást mért Irán nukleáris programjára. Mint mondta:
Továbbra is együtt nézünk szembe a közös ellenségekkel és megvédjük közös civilizációnkat.
Az amerikai külügyminiszter izraeli látogatása néhány nappal az után történt, hogy Izrael támadást hajtott végre a Hamász Dohában tárgyaló vezetői ellen.
A lépés az Egyesült Államok rosszallását is kiváltotta, és arab, valamint muszlim országok most közös válaszon dolgoznak.
Rubio Jeruzsálemben előbb másfél órán át négyszemközt tárgyalt Netanjahuval, majd tanácsadóikkal kibővített megbeszélés következett. Ekkor szóba került az izraeli hadsereg gázai hadműveleti terve, Gázaváros elfoglalása, valamint a ciszjordániai területek annektálásának szándéka is arra az esetre, ha az ENSZ Közgyűlése a palesztin állam elismeréséről döntene. Marco Rubio izraeli látogatását követően Katarba utazik közel-keleti útjának következő állomásaként.
Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)
