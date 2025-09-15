Netanjahuval tárgyalt Marco Rubio Jeruzsálemben

Marco Rubio az iráni fenyegetésről

Rubio a megbeszélésen az iráni atomprogramot is napirendre tűzte. Úgy fogalmazott, hogy egy nukleáris Irán elfogadhatatlan kockázatot jelent a világ számára, és szerinte Teherán nemcsak Izraelt és az Egyesült Államokat, hanem a perzsa-öbölbeli szövetségeseket és Európát is veszélyezteti.

Netanjahu méltatta az Egyesült Államok és Izrael közös eltökéltségét Iránnal szemben, és külön kiemelte Trump döntését, amelyben csapást mért Irán nukleáris programjára. Mint mondta:

Továbbra is együtt nézünk szembe a közös ellenségekkel és megvédjük közös civilizációnkat.

Az amerikai külügyminiszter izraeli látogatása néhány nappal az után történt, hogy Izrael támadást hajtott végre a Hamász Dohában tárgyaló vezetői ellen.

A lépés az Egyesült Államok rosszallását is kiváltotta, és arab, valamint muszlim országok most közös válaszon dolgoznak.

Rubio Jeruzsálemben előbb másfél órán át négyszemközt tárgyalt Netanjahuval, majd tanácsadóikkal kibővített megbeszélés következett. Ekkor szóba került az izraeli hadsereg gázai hadműveleti terve, Gázaváros elfoglalása, valamint a ciszjordániai területek annektálásának szándéka is arra az esetre, ha az ENSZ Közgyűlése a palesztin állam elismeréséről döntene. Marco Rubio izraeli látogatását követően Katarba utazik közel-keleti útjának következő állomásaként.