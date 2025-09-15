SvédországOrbán Viktorközbiztonság

Svédországban minisztereket üldöznek, a miniszterelnök mégis Orbán Viktort oktatná ki

Carl-Oskar Bohlin svéd polgári védelmi miniszter egy hete arról számolt be, hogy majdnem meglincselték Stockholmban. A történtek is mutatják, hogy Svédország ma már mindennapos erőszak és fenyegetettség közepette él, miközben Ulf Kristersson kormányfő Orbán Viktort támadja.

Wiedermann Béla
2025. 09. 15. 15:25
Menekültek érkeznek Malmőbe, a rendőrök sorba rendezik őket a dán vonatról leszállva 2015-ben Forrás: AFP
Svédország közbiztonsági állapotáról Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter is megrázó beszámolót tett közzé. Az X-en írt bejegyzésében arról számolt be, hogy egy héttel ezelőtt, amikor a parlamentből indult haza, egy csoport követte és zaklatta őt. Mint írta, „egy csoport antiszociális dominancia-viselkedést mutatva kezdett el követni, ami oda vezetett, hogy egyszerűen nem tudtam hazajutni”.

Svédországban már minisztereket is az utcán támadnak, miközben Ulf Kristersson Orbán Viktort bírálja a jogállamiság miatt.
Svédországban már az utcán is támadnak minisztereket, miközben Ulf Kristersson Orbán Viktort bírálja a jogállamiság miatt
Fotó: AFP

A miniszter elmondta, hogy a tömeg nemcsak ordibált, hanem kamerákkal és mobiltelefonokkal rögzítette az útját, így ha hazament volna, a lakcíméhez is hozzájutnának. Ezért végül kénytelen volt visszamenekülni a parlament épületébe. Bohlin szerint „jelenleg az autonóm palesztin mozgalom akadályozza a demokrácia nép által választott tisztségviselőit abban, hogy szabadon közlekedjenek”.

Svédországban mindennapos a félelem

Nem ez az egyetlen súlyos eset. László András fideszes európai parlamenti képviselő emlékeztetett, hogy Svédországban a migránsbandák olyan erőszakosak, hogy az év elején naponta átlagosan egy robbantásos leszámolás vagy támadás történt. 

Maga Ulf Kristersson is elismerte, hogy a kormány és a hatóságok nem urai a helyzetnek.

A svéd miniszterelnök mégis Orbán Viktort támadta a közösségi médiában, miután a magyar kormányfő megosztott egy írást a svédországi kiskorúak bűnözéséről. Kristersson „égbekiáltó hazugságnak” nevezte a bejegyzést, majd gúnyosan hozzátette, hogy ez „nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot”. Orbán Viktor válaszában úgy fogalmazott: 

A hagyományos értékek elvetése, a józan ész figyelmen kívül hagyása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének hazájában.

A magyar miniszterelnök hozzátette:

Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan gyilkosságokhoz használnak fel, ott a jogállamiság halott.

Svéd társadalom a szétesés szélén

A helyzetre nemcsak politikusok, hanem a lakosság is reagált. Kristersson bejegyzése alatt záporoznak a kommentek, amelyek szerint Orbán Viktornak van igaza, és a svéd kormányfőnek a saját országának problémáival kellene foglalkoznia. Egy hozzászóló úgy fogalmazott: 

Milyen hazugságok? Hiszen igaza van.

Másvalaki azt írta: 

A legtöbb svéd inkább Magyarország migrációs politikáját támogatná, mint a miénket. A demográfia a sorsot határozza meg.

A Fidesz európai parlamenti képviselője mindezt úgy összegezte: 

Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak.

Borítókép: Menekültek érkeznek Malmőbe, a rendőrök sorba rendezik őket a dán vonatról leszállva 2015-ben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

