Svédországban minisztereket üldöznek, a miniszterelnök mégis Orbán Viktort oktatná ki

Svédország közbiztonsági állapotáról Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter is megrázó beszámolót tett közzé. Az X-en írt bejegyzésében arról számolt be, hogy egy héttel ezelőtt, amikor a parlamentből indult haza, egy csoport követte és zaklatta őt. Mint írta, „egy csoport antiszociális dominancia-viselkedést mutatva kezdett el követni, ami oda vezetett, hogy egyszerűen nem tudtam hazajutni”.

Svédországban már az utcán is támadnak minisztereket, miközben Ulf Kristersson Orbán Viktort bírálja a jogállamiság miatt

Fotó: AFP

A miniszter elmondta, hogy a tömeg nemcsak ordibált, hanem kamerákkal és mobiltelefonokkal rögzítette az útját, így ha hazament volna, a lakcíméhez is hozzájutnának. Ezért végül kénytelen volt visszamenekülni a parlament épületébe. Bohlin szerint „jelenleg az autonóm palesztin mozgalom akadályozza a demokrácia nép által választott tisztségviselőit abban, hogy szabadon közlekedjenek”.