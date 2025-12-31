szép - kártyajuttatáscafetéria

Újítások az elmúlt 15 évből: még négy hónapig költhetünk élelmiszerre is a Szép-kártyáról

A Szép-kártya az elmúlt években fokozatosan túllépett eredeti szerepén. A szabályok egyszerűsödése, az új alszámlák megjelenése és a felhasználási kör bővítése is azt mutatja, hogy a kormány rugalmasabb, a mindennapi megélhetést és a hosszabb távú életminőséget is támogató eszközzé alakítja a rendszert. Ezért vált ismét lehetővé az élelmiszer-vásárlás, továbbá megjelent a lakásfelújítási célok támogatása az aktív életmód ösztönzése mellett.

Munkatársunktól
2025. 12. 31. 19:30
szép kártya
Forrás: Magyar Nemzet
December 1-jén ismét hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználhatóvá vált a Széchenyi-pihenőkártyán lévő egyenleg. A 2026. április 31-ig tartó öt hónapos időszak nem előzmény nélküli, erre a korábbi években is volt példa, elsősorban válságkezelési és vásárlóerő-védelmi célból.

Egyre rugalmasabbá válik

A változás jól illik abba a folyamatba, amelynek során a Szép-kártya alszámlás rendszere fokozatosan egyszerűsödött. A korábbi három alszámla helyett ma már rugalmasabban használható a juttatás, ami nemcsak az adminisztrációt csökkenti, hanem a munkavállalói elfogadottságot is növeli. A kormányzat tehát azon dolgozik, hogy a kafetéria kötöttségekkel terhelt juttatás helyett könnyen felhasználható jövedelemkiegészítéssé váljon.

Könnyít a lakhatási terheken

Az új irányt mutatta az a 2025-ben életbe lépett újítás is, amely révén a Szép-kártyán lévő összeg egy része lakásfelújításra fordítható. A szabályok szerint az éves keretösszeg ötven százaléka használható e célra, így lényegében a klasszikusan fogyasztásra szánt juttatás részben vagyonjellegű beruházás irányba mozdult el. Ez a lépés a lakhatási költségek emelkedésére adott kormányzati válaszként is értelmezhető, és hosszabb távon is értéket teremt a munkavállalók számára.

Egészségmegőrzés, aktivitás

Egy másik elem is megjelent 2025-ben: az Aktív magyarok alszámla éves kerete legfeljebb 120 ezer forint, amely kifejezetten sportoláshoz, mozgáshoz és aktív életmódhoz kapcsolódó szolgáltatásokra használható fel. Az alszámla célja az egészségmegőrzés és a prevenció erősítése.

A keretek is érdemben nőttek: 2025-ben az általános rekreációs célú juttatás felső határa évi 450 ezer forint volt, amelyhez hozzáadódik az Aktív magyarok alszámla 120 ezer forintos kerete. Teljes éves munkaviszony esetén így akár 570 ezer forint adható kedvezményes adózás mellett Szép-kártyán.

               
       
       
       

