Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársaival szemben + videó

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Speciális Ügyészség (SAPO) vádat emelt egy, a parlamenten belül működő szervezett bűnözői csoport ellen. A nyomozás szerint a hálózat célzottan vásárolta meg a képviselők szavazatait, mégpedig rendszeresen, előre megszervezetten, készpénzes kifizetésekkel. A vád szerint az érintett képviselőket egy WhatsApp-csoporton keresztül irányították. Itt kapták meg a konkrét törvényjavaslatok számait és a szavazási utasításokat. A szavazás után pedig megérkezett a fizetség. A hatóságok szerint mindez nem egyszeri visszaélés volt – írja az RBC Ukraine.

Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársai ellen Fotó: AFP

Az ügyre Mario Nawfal, a kriptovilágból ismert vállalkozó és közösségi médiás véleményvezér is felhívta a figyelmet. Nawfal az X közösségi oldalon rendszeresen szervez nagy elérésű politikai és geopolitikai beszélgetéseket, és ezúttal arra mutatott rá: a mostani ügyet nem lehet egyszerűen félresöpörni azzal, hogy „propaganda”. Mint hangsúlyozta, a vádakat Ukrajna saját korrupcióellenes szervei fogalmazták meg.