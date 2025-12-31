ukrajnai korrupcióNABUkorrupciós botrányZelenszkijukrán elnökVolodimir Zelenszkij

Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársaival szemben + videó

Újabb súlyos korrupciós botrány rázza meg Ukrajna politikai elitjét. Az ügy középpontjában Volodimir Zelenszkij elnök pártjának több aktív parlamenti képviselője áll, akiket szervezett bűnözéssel és szavazatvásárlással gyanúsítanak.

Sebők Barbara
2025. 12. 31. 17:58
Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársaival szemben Forrás: AFP
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Speciális Ügyészség (SAPO) vádat emelt egy, a parlamenten belül működő szervezett bűnözői csoport ellen. A nyomozás szerint a hálózat célzottan vásárolta meg a képviselők szavazatait, mégpedig rendszeresen, előre megszervezetten, készpénzes kifizetésekkel. A vád szerint az érintett képviselőket egy WhatsApp-csoporton keresztül irányították. Itt kapták meg a konkrét törvényjavaslatok számait és a szavazási utasításokat. A szavazás után pedig megérkezett a fizetség. A hatóságok szerint mindez nem egyszeri visszaélés volt – írja az RBC Ukraine.

Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársaival szemben
Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársai ellen Fotó: AFP

Az ügyre Mario Nawfal, a kriptovilágból ismert vállalkozó és közösségi médiás véleményvezér is felhívta a figyelmet. Nawfal az X közösségi oldalon rendszeresen szervez nagy elérésű politikai és geopolitikai beszélgetéseket, és ezúttal arra mutatott rá: a mostani ügyet nem lehet egyszerűen félresöpörni azzal, hogy „propaganda”. Mint hangsúlyozta, a vádakat Ukrajna saját korrupcióellenes szervei fogalmazták meg.

A gyanúsítottak mindannyian Zelenszkij pártjához tartoznak.

A hatóságok öt aktív törvényhozót neveztek meg: Jevhen Pivovarov, Ihor Nehulevszkij, Olha Szavcsenko és Jurij Kiszel.

Nem háttéremberekről van szó, hanem hivatalban lévő képviselőkről, akik részt vettek a törvényhozás mindennapi munkájában.

A nyomozók szerint a rendszer hierarchikusan működött. Voltak koordinátorok, akik összefogták a folyamatot, és a parlamenti apparátus egyes tagjai is közreműködtek. 

A hatóságok szerint a mostani ügy egy visszatérő mintázat része. Ukrajna továbbra is jelentős külső támogatásra szorul, ám a támogatók körében egyre kevésbé elfogadott az az érvelés, hogy a korrupció majd csak a háború után kerül napirendre.

Virágzik a korrupció Ukrajnában

Ukrajnában a rendszerszintű korrupció újra és újra felüti a fejét. Volodimir Zelenszkij 2019-es hatalomra kerülésekor megtisztulást ígért, ma azonban már a nemzetközi sajtó sem tudja elhallgatni, hogy elnöksége alatt az országot oligarchák, állami vezetők és politikai szövetségesek hálózzák be. Az elnök környezetéhez köthető nagyvállalkozók – köztük régi bizalmasa, a külföldre menekült Timur Mindics – sorra bukkannak fel gyanús szerződésekben. 

Tegnap arról számoltunk be, hogy a Kárpátaljai Regionális TCK és SP vezetőjének, Andrij Szavcsuk ezredesnek az otthonában tartott házkutatás során a rendvédelmi szervek mintegy százezer amerikai dollárt foglaltak le.

 Az előzetes információk szerint a pénz nem szerepelt a hivatalos vagyonnyilatkozatokban. 

Borítókép: 2019. február 8-án Lvivben járókelők sétálnak egy plakát mellett, amelyen Volodimir Zelenszkij és az oligarcha Ihor Kolomojszkij látható „Az oligarcha szolgája, az oligarcha bábja” felirattal, a választási kampány idején (Fotó: AFP)

