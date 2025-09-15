Migrációellenes Digitális Polgári KörDömötör CsabaEurópaRétvári BenceMarsai Viktor

Európa határait védeni kell – bemutatkozott a Migrációellenes Digitális Polgári Kör

A röszkei ostrom 10. évfordulóján Budapesten mutatkozott be a Migrációellenes Digitális Polgári Kör (DPK), amely a digitális térben szerveződő közösségként a migráció megállítását, Európa védelmét és a kultúra megőrzését tűzte ki célul. A sajtótájékoztatón a közösség alapító tagjai is felszólaltak, és hangsúlyozták a tényalapú határvédelem jelentőségét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 15:44
Dömötör Csaba EP-képviselő Fotó: Magyar Nemzet
A bemutatkozón elsőként Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója szólalt fel, ismertetve a közösség mottóját: „Migrációt megállítani! Európát megvédeni! Kultúránkat megőrizni.” 

Migrációellenes Digitális Polgári Kör
Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója a Migrációellenes Digitális Polgári Kör sajtótájékoztatóján

Mint elmondta: az egyelőre digitális közösségként szerveződő csoport célkitűzései között szerepel a valós térben történő programok megtartása is, amelyen a közösség tagjai migrációval kapcsolatos tudományos alapokon nyugvó ismeretekhez és fontos háttér-információkhoz juthatnak. A bemutatkozást követően Dezső Tamás, a DPK elnöke statisztikákkal alátámasztva ismertette az elmúlt 10 év tanulságait, amelyet összegezve úgy jellemzett: 

Európa erre nem volt felkészülve. Hazánk álláspontja véleménye szerint kezdetektől világos: adatbázisokon, statisztikákon keresztül, nem pedig érzelmi alapon kell közelíteni ehhez a kérdéshez. Bár 2015-ben nagyon hangos volt az a kórus, amely mindenkinek menekültstátust akart adni, tíz év elteltével szinte mindenki eljutott a felismerésre: 2015-ben nem egy menekültválságról volt szó.

Dezső Tamás kiemelte: a digitális polgári kör mindenkit szeretettel vár sorai közé, aki a fenti célkitűzésekkel azonosulni tud. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azért tartotta fontosnak a Migrációellenes DPK-hoz való csatlakozást, mert a digitális térben sok tiltás és cenzúra tapasztalható ma is a migrációval kapcsolatos tényekkel szemben. A jelen politikai vitáira utalva elmondta: 

Az EU pénzt szed be azért, mert megvédjük a határainkat, holott nekik kellene fizetni nekünk ezért.

Rétvári Bence végezetül arra az összefüggésre hívta fel a figyelmet, hogy itthon egy jól körülhatárolható politikai érdekkör támogatta és támogatja a migrációt mind a mai napig, érdekes személyi összefonódásként kiemelve, hogy a röszkei zavargások egyik vezetőjét, Ahmed H.-t ugyanaz a Bárándy Péter védte, aki Magyar Pétert is kísérte, amikor a volt feleségéről titokban készített hangfelvételekről kellett számot adnia.

Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője elmondta: patrióta EP-képviselőként kötelességének érezte, hogy csatlakozzon a Migrációellenes DPK-hoz, mert Brüsszelben is változásra van szükség a bevándorlásról való gondolkodásban. Szerinte a migráció semmilyen problémát nem oldott meg, cserébe újabb problémákat okozott.

Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy bár a magyar határvédelmi intézkedésekre Brüsszel nem hajlandó pénzt áldozni, a saját intézményeinek biztonságát álszent módon drasztikusan megerősítette a migrációs válság elindulása óta.

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója a kibocsátó országok állapotának értékelésével kezdte felszólalását: 2025-ben nem hogy jobb, hanem rosszabb a helyzet 2015-höz képest. 

Szerinte fel kell tenni a kérdést: Európának miért kell a külföldi munkaerőre hivatkozva erőltetni a bevándorlást, ha van őshonos lakosság, amelyet mobilizálni lehet. Szerinte a migráció megítélésével kapcsolatban a változás egész Európában elindult, de komoly és tudományos alapokon nyugvó erőfeszítések kellenek, hogy a szükséges áttörést elérjük.

A felszólalók mellett a Migrációellenes DPK alapító tagjai Azbej Tristan (üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár, Bakondi György (a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója), Kóczán András Imre (a Migrációkutató Intézet titkára), Batthyány Boldizsár (a Fiatalok Batthyány Körének elnöke) és Rövid Olivér (a budapesti Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség titkára).

Borítókép: Dömötör Csaba EP-képviselő (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

