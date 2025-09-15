Európa határait védeni kell – bemutatkozott a Migrációellenes Digitális Polgári Kör

A bemutatkozón elsőként Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója szólalt fel, ismertetve a közösség mottóját: „Migrációt megállítani! Európát megvédeni! Kultúránkat megőrizni.”

Mint elmondta: az egyelőre digitális közösségként szerveződő csoport célkitűzései között szerepel a valós térben történő programok megtartása is, amelyen a közösség tagjai migrációval kapcsolatos tudományos alapokon nyugvó ismeretekhez és fontos háttér-információkhoz juthatnak. A bemutatkozást követően Dezső Tamás, a DPK elnöke statisztikákkal alátámasztva ismertette az elmúlt 10 év tanulságait, amelyet összegezve úgy jellemzett:

Európa erre nem volt felkészülve. Hazánk álláspontja véleménye szerint kezdetektől világos: adatbázisokon, statisztikákon keresztül, nem pedig érzelmi alapon kell közelíteni ehhez a kérdéshez. Bár 2015-ben nagyon hangos volt az a kórus, amely mindenkinek menekültstátust akart adni, tíz év elteltével szinte mindenki eljutott a felismerésre: 2015-ben nem egy menekültválságról volt szó.

Dezső Tamás kiemelte: a digitális polgári kör mindenkit szeretettel vár sorai közé, aki a fenti célkitűzésekkel azonosulni tud. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azért tartotta fontosnak a Migrációellenes DPK-hoz való csatlakozást, mert a digitális térben sok tiltás és cenzúra tapasztalható ma is a migrációval kapcsolatos tényekkel szemben. A jelen politikai vitáira utalva elmondta:

Az EU pénzt szed be azért, mert megvédjük a határainkat, holott nekik kellene fizetni nekünk ezért.

Rétvári Bence végezetül arra az összefüggésre hívta fel a figyelmet, hogy itthon egy jól körülhatárolható politikai érdekkör támogatta és támogatja a migrációt mind a mai napig, érdekes személyi összefonódásként kiemelve, hogy a röszkei zavargások egyik vezetőjét, Ahmed H.-t ugyanaz a Bárándy Péter védte, aki Magyar Pétert is kísérte, amikor a volt feleségéről titokban készített hangfelvételekről kellett számot adnia.

Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője elmondta: patrióta EP-képviselőként kötelességének érezte, hogy csatlakozzon a Migrációellenes DPK-hoz, mert Brüsszelben is változásra van szükség a bevándorlásról való gondolkodásban. Szerinte a migráció semmilyen problémát nem oldott meg, cserébe újabb problémákat okozott.

Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy bár a magyar határvédelmi intézkedésekre Brüsszel nem hajlandó pénzt áldozni, a saját intézményeinek biztonságát álszent módon drasztikusan megerősítette a migrációs válság elindulása óta.