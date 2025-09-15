Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Ez az ukrán kretén is ezt a vezérelvet követi. Vagy engedelmeskedünk, vagy alávetjük magunkat nekik, vagy jönnek gyilkolni. Ekkora mozgásteret hagyott nekünk, és mivel nekik van erősebb hadseregük, ő ezt természetesnek tartja. Itt felmerül a kérdés, hogy miben is különböznek az oroszoktól. A választ mindenki kitalálhatja maga. Nos, az a helyzet, hogy erre a fickóra semmi szükségünk. Nemcsak az EU-ban, hanem úgy egyáltalán nincs szükségünk. Jó szórakozást kívánunk neki a rokonlelkekkel és -néppel a fronton!”