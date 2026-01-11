Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 11. 14:46

Így írnak ők – Január 11., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Raskó György, Ujhelyi István, Dezse-Zelenka Dóra, Apáti Bence és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk.

Raskó György

Mercosur – Raskó biztatása: fájni fog, de nem annyira, mint az ukrán

Ujhelyi István

„Szélsőjobboldali tesztoszteron-nacionalizmus”

Dezse-Zelenka Dóra

„Követelem a tiszás véleményszabadságot!”

Apáti Bence

Peti annyira ideges, hogy a 444-ből mindjárt 222-t csinál

Ambrózy Áron

„Ha Ursula von der Leyennek lenne hadserege…”

