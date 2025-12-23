Újságírókat fenyegetett a Tisza egyik vezetője – kommunista időket idéz a botrány + videó

Tanács Zoltán, a Tisza kormányzati programalkotásért felelős vezetője állásuk elvesztésével fenyegette meg a Magyar Jelen újságíróit. A lap munkatársa, Lipták Tamás szerint a kijelentés a kommunista időket idézi, míg Horváth Tamás úgy véli, ezért a politikusnak nyugaton le kellene mondania – adta hírül a Magyar Jelen.

Magyar Péter és Tanács Zoltán Fotó: Magyar Jelen

Nagy visszhangot váltott ki Magyar Péter vasárnapi kijelentése Újpesten.

A Tisza elnöke egy kérdésre válaszolva – amely Lakatos Márk feltételezett áldozataira vonatkozott – a stylist védelmében azt mondta, Lakatos pert nyert az őt rágalmazókkal szemben.

A párbeszédről vágatlan videó jelent meg a Magyar Jelen Facebook-oldalán. Ehhez Tanács Zoltán, a Tisza egyik vezető politikusa fenyegető hangvételű, helyesírási hibáktól hemzsegő kommentet fűzött, amelyben újságírók munkájának megszűnését és bírósági eljárásokat helyezett kilátásba.

Ez a szintű propaganda bűncselekmény. Áprilistól az a minimum, hogy nem lesz munkája egy propagandistának sem, de nagyon remélem, hogy a fél életét is bíróságon tölti majd mindenki, aki ebben részt vesz. A propaganda TV tulajdonosától kezdve az utolsó hírszerkesztőig és riporterig.

Tanács Zoltán szerint a sajtóperekből befolyó pénzt gyermekvédelemre fordítanák, ugyanakkor azt is állította, hogy a „propagandisták és tulajdonosaik” börtönbe kerülhetnek, mert szerinte illegálisan, közpénzekből finanszírozzák őket – állítását azonban semmivel nem támasztotta alá.

Képernyőkép/Magyar Jelen Facebook-oldala

A Tisza fenyegetései a kommunista időket idézik

Lipták Tamás szerint Magyarországon a kommunisták döntöttek egykor világnézet és párthűség alapján arról, ki dolgozhat és ki nem, és úgy véli, a Tisza környezetéből érkező fenyegetések ezt az időszakot idézik. A Magyar Jelen újságírója azt írta: a kommentekből az is kiderül, hogy a magáncégek dolgozóit érintő „tisztogatások” is szerepelhetnek a programjukban. Bejegyzésében úgy fogalmazott: akkor is folytatni fogja az újságírást, ha április után valóban munka nélkül maradna.

Ahhoz, hogy elhallgattassanak, nem elég bíróságra citálni, szóval legfeljebb akkor fogok csendben maradni, ha a kommunista elődök által kivégzettekhez hasonlóan akasztanak majd fel. A tetteik és a fenyegetéseik következményei elől azonban akkor sem menekülhetnek majd…

– zárta sorait Lipták Tamás.