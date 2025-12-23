magyar pétertisza pártmagyar jelenújságíró

Újságírókat fenyegetett a Tisza egyik vezetője – kommunista időket idéz a botrány + videó

Magyar Péter újpesti kijelentése után újabb botrány rázta meg a Tiszát: a párt egyik vezetője, Tanács Zoltán fenyegető hangvételű kommentben támadt a Magyar Jelen újságíróira.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 13:31
Tanács Zoltán, a Tisza kormányzati programalkotásért felelős vezetője állásuk elvesztésével fenyegette meg a Magyar Jelen újságíróit. A lap munkatársa, Lipták Tamás szerint a kijelentés a kommunista időket idézi, míg Horváth Tamás úgy véli, ezért a politikusnak nyugaton le kellene mondania – adta hírül a Magyar Jelen.

Magyar Péter és Tanács Zoltán Fotó: Magyar Jelen

Nagy visszhangot váltott ki Magyar Péter vasárnapi kijelentése Újpesten. 

A Tisza elnöke egy kérdésre válaszolva – amely Lakatos Márk feltételezett áldozataira vonatkozott – a stylist védelmében azt mondta, Lakatos pert nyert az őt rágalmazókkal szemben.

A párbeszédről vágatlan videó jelent meg a Magyar Jelen Facebook-oldalán. Ehhez Tanács Zoltán, a Tisza egyik vezető politikusa fenyegető hangvételű, helyesírási hibáktól hemzsegő kommentet fűzött, amelyben újságírók munkájának megszűnését és bírósági eljárásokat helyezett kilátásba.

Ez a szintű propaganda bűncselekmény. Áprilistól az a minimum, hogy nem lesz munkája egy propagandistának sem, de nagyon remélem, hogy a fél életét is bíróságon tölti majd mindenki, aki ebben részt vesz. A propaganda TV tulajdonosától kezdve az utolsó hírszerkesztőig és riporterig.

Tanács Zoltán szerint a sajtóperekből befolyó pénzt gyermekvédelemre fordítanák, ugyanakkor azt is állította, hogy a „propagandisták és tulajdonosaik” börtönbe kerülhetnek, mert szerinte illegálisan, közpénzekből finanszírozzák őket – állítását azonban semmivel nem támasztotta alá.

Képernyőkép/Magyar Jelen Facebook-oldala

A Tisza fenyegetései a kommunista időket idézik

Lipták Tamás szerint Magyarországon a kommunisták döntöttek egykor világnézet és párthűség alapján arról, ki dolgozhat és ki nem, és úgy véli, a Tisza környezetéből érkező fenyegetések ezt az időszakot idézik. A Magyar Jelen újságírója azt írta: a kommentekből az is kiderül, hogy a magáncégek dolgozóit érintő „tisztogatások” is szerepelhetnek a programjukban. Bejegyzésében úgy fogalmazott: akkor is folytatni fogja az újságírást, ha április után valóban munka nélkül maradna.

Ahhoz, hogy elhallgattassanak, nem elég bíróságra citálni, szóval legfeljebb akkor fogok csendben maradni, ha a kommunista elődök által kivégzettekhez hasonlóan akasztanak majd fel. A tetteik és a fenyegetéseik következményei elől azonban akkor sem menekülhetnek majd…

– zárta sorait Lipták Tamás.

Ilyen kijelentésért nyugaton távoznia kellene a közéletből

Tanács Zoltán kommentjére külön Facebook-bejegyzésben reagált a Magyar Jelen főszerkesztője, Horváth Tamás. Szerinte Tanács problémája a közzétett felvétellel az lehet, hogy az Magyar Péterre nézve kellemetlen, hiszen az minden manipuláció és vágás nélkül, önmagáért beszél. Horváth hozzátette: bízik benne, hogy ez a hozzáállás nem általános a Tisza Pártban, ugyanakkor szerinte Magyar Péter médiakezelését látva semmi sem zárható ki.

Horváth Tamás hangsúlyozta: Tanács Zoltán nem egyszerű kommentelő, hanem a legnagyobb ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltje, így még súlyosabbnak tartja a független médiát fenyegető kijelentését. Szerinte 

egy ilyen megnyilvánulás miatt nyugaton egy politikusnak távoznia kellene a közéletből, majd ironikusan hozzátette, hogy itt, a posztszocialista félperiférián meg örülhetünk is, ugyanis akár „közénk is lövethetne”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Forrás: MW)


