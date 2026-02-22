Romániában az edző szét akarta verni a magyar futballista fejét az öltözőben

Már tavaly szeptemberben téma volt Romániában Zsóri Dániel esete. Augusztus 22-én játszották az UTA Arad–Unirea Slobozia meccset (1-1) a román élvonalban, amelyen a Puskás-díjas magyar csatár négy perccel a rendes játékidő végén, még 1-0-s aradi vezetésnél állt be. Beszámolók szerint többször is csak legyintéssel reagált edzője intelmeire, majd a felek szóváltásba keveredtek az öltözőben. Akkor ennyit lehetett tudni, most a Magyarországra hazatérő Zsóri Dániel borította a bilit.

Zsóri Dániel kegyvesztetté vált az UTA Arad román edzőjénél (Forrás: facebook.com/uta1945arad)

A 25 éves támadó az említett mérkőzés után számkivetett lett, egyetlen egyszer sem léphetett utána pályára a román bajnokságban. Végül februárban visszatért az NB I-es MTK-hoz, amely rögvest kölcsönadta a másodosztályú Kozármislenynek. Zsóri összességében 26 meccsen négy gólt szerzett az Arad színeiben, volt olyan szépségdíjas találata, ami után a Puskás-díját emlegették Romániában.

Lebénult kutya, üvöltő román edző: Zsóri Dániel kálváriája

– Az előző bajnokság vége jól sikerült, gólokat rúgtam, aztán elkezdődött az új évad – kezdett bele a meghökkentő történetébe Zsóri Dániel a Mandiner interjújában. – Az első fordulóban még eltiltott voltam, a másodikban viszont már kezdtem, betaláltam, ikszeltünk, a meccs embere lettem. Az edző mégis kivett a kezdőből, de nem mondott nekem semmit arról, hogy mi okból.

Zsóri állítása szerint ezután Adrian Mihalcea edző hetekig nem is beszélt vele, aztán következett az említett, Unirea Slobozia elleni meccs, ami előtt lebénult a kutyája, utána pedig a román edző az öltözőben üvöltötte neki, hogy szétveri a fejét.

– Van egy francia buldogom, beteg lett és lebénult, ezért elkéredzkedtem edzésről, hogy elvihessem az állatorvoshoz, mert sürgős eset volt – mesélte Zsóri. – Az edző húzta a száját, alig engedett el, ezután pedig még annyira sem számolt velem, mint előtte. A Slobozia ellen beálltam az utolsó öt percre, kaptunk szögletből egy gólt. Szerintem nem én tehettem róla, de elkezdtek velem üvöltözni a pálya széléről. Nem azt mondom, hogy jól reagáltam le, mert a kezemmel legyintettem egyet, de azért durva dolgot nem csináltam. Amikor bementem az öltözőbe, az edző elkezdett üvöltözni velem, hogy mit képzelek magamról, szétveri a fejemet.