A Puskás-díjas magyar játékos napjai meg vannak számlálva? Most az edzőjével veszett össze

Nyolc bajnoki után csupán egy veresége van, így a 16 csapatot felvonultató román élvonalbeli tabella hatodik helyén áll az UTA Arad. Ennek az együttesnek a tagja a 2019-es Puskás-díj nyertese, Zsóri Dániel is, a támadó ugyanakkor a legutóbbi két tétmérkőzésen nem került be a meccskeretbe sem. Mindezek után szombaton felkészülési meccset játszott a klub, de Zsóri újfent nem játszott – annak ellenére sem, hogy posztriválisai közül hárman is hiányoztak válogatott kötelezettségeik miatt.

Adrian Mihalcea látványosan nem számít Zsóri Dániel játékára (Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi)

Zsóri esetében ez az én döntésem volt. Azért vagyok edző, hogy a csapat javára döntsek, és ezt tettem. Meglátjuk, mit hoz majd a jövő

– nyilatkozta az aradiak vezetőedzője, Adrian Mihalcea.

Zsóri Dániel rosszul reagált edzője döntésére

De mi is áll az ügy hátterében? Nos, a sportarad.ro szerint a 24 éves Zsóri orvosi szempontból százszázalékos állapotban van, sokkal inkább az a probléma, hogy Mihalcea „nem tudja túltenni magát az Unirea Slobozia elleni mérkőzés végén történt epizódon, amikor a labdarúgó rosszul reagált a kispadról érkezett kritikára”.

Az említett találkozót augusztus augusztus 22-én játszották, 1-1-re végeztek a felek Aradon. Zsóri négy perccel a rendes játékidő végén, még 1-0-s aradi vezetésnél állt be, és az erdelysport.hu cikke szerint többször is csak legyintéssel reagált edzője intelmeire, majd a felek szóváltásba keveredtek az öltözőben.

Zsóri az Unirea elleni meccs óta nem kerettag, Mihalcea az utánpótláscsapathoz küldte edzeni. Szeptember 1-jén visszatérhetett a felnőttek együtteséhez, ám a keretbe nem szerepelhet ismét, és társaitól külön tréningezik.

Zsóri Dániel a jelenlegi idényben eddig hat bajnokin egy gólt szerzett (Fotó: facebook.com/uta1945arad)

Csapatváltás egy év után?

Zsórihoz hasonló helyzetben van Luca Mihai. A primasport.ro úgy fogalmazott, hogy egyiküknek sincs jövője az UTA Aradnál, így kénytelenek lesznek másik csapat után nézni. Magyarországon már véget ért, de a románoknál még tart az átigazolási időszak, így van rá esély, hogy a nagyváradi születésű Zsóri Dániel még ebben az időszakban vált.

A Ferencvárosnak debreceni színekben lőtt 2019-es találatával Puskás-díjat nyert Zsóri tavaly szeptemberben, az MTK Budapest csapatától igazolt Aradra, ahol mostanáig 25 tétmeccsen négy gól és két gólpassz a mérlege.

Zsóri Puskás-díjas gólja 2019-ből: