Zsóri DánielUTA Aradromán bajnokság

A Puskás-díjas magyar játékos napjai meg vannak számlálva? Most az edzőjével veszett össze

Kegyvesztetté vált a magyar futballista Aradon. Zsóri Dániel kikerült a román élvonalbeli UTA Arad keretéből, ennek oka pedig sajtóhírek szerint az, hogy összetűzésbe keveredett a vezetőedzővel, Adrian Mihalceával.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 8:48
Zsóri Dániel (piros-fehérben) kegyvesztetté vált az UTA Arad edzőjénél. Hamarosan új csapat után nézhet? (Fotó: facebook.com/uta1945arad)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyolc bajnoki után csupán egy veresége van, így a 16 csapatot felvonultató román élvonalbeli tabella hatodik helyén áll az UTA Arad. Ennek az együttesnek a tagja a 2019-es Puskás-díj nyertese, Zsóri Dániel is, a támadó ugyanakkor a legutóbbi két tétmérkőzésen nem került be a meccskeretbe sem. Mindezek után szombaton felkészülési meccset játszott a klub, de Zsóri újfent nem játszott – annak ellenére sem, hogy posztriválisai közül hárman is hiányoztak válogatott kötelezettségeik miatt.

Adrian Mihalcea látványosan nem számít Zsóri Dániel játékára
Adrian Mihalcea látványosan nem számít Zsóri Dániel játékára (Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi)

Zsóri esetében ez az én döntésem volt. Azért vagyok edző, hogy a csapat javára döntsek, és ezt tettem. Meglátjuk, mit hoz majd a jövő

 – nyilatkozta az aradiak vezetőedzője, Adrian Mihalcea.

Zsóri Dániel rosszul reagált edzője döntésére

De mi is áll az ügy hátterében? Nos, a sportarad.ro szerint a 24 éves Zsóri orvosi szempontból százszázalékos állapotban van, sokkal inkább az a probléma, hogy Mihalcea „nem tudja túltenni magát az Unirea Slobozia elleni mérkőzés végén történt epizódon, amikor a labdarúgó rosszul reagált a kispadról érkezett kritikára”.

Az említett találkozót augusztus augusztus 22-én játszották, 1-1-re végeztek a felek Aradon. Zsóri négy perccel a rendes játékidő végén, még 1-0-s aradi vezetésnél állt be, és az erdelysport.hu cikke szerint többször is csak legyintéssel reagált edzője intelmeire, majd a felek szóváltásba keveredtek az öltözőben.

Zsóri az Unirea elleni meccs óta nem kerettag, Mihalcea az utánpótláscsapathoz küldte edzeni. Szeptember 1-jén visszatérhetett a felnőttek együtteséhez, ám a keretbe nem szerepelhet ismét, és társaitól külön tréningezik.

Zsóri Dániel a jelenlegi szezonban eddig hat bajnokin egy gólt szerzett
Zsóri Dániel a jelenlegi idényben eddig hat bajnokin egy gólt szerzett (Fotó: facebook.com/uta1945arad)

Csapatváltás egy év után?

Zsórihoz hasonló helyzetben van Luca Mihai. A primasport.ro úgy fogalmazott, hogy egyiküknek sincs jövője az UTA Aradnál, így kénytelenek lesznek másik csapat után nézni. Magyarországon már véget ért, de a románoknál még tart az átigazolási időszak, így van rá esély, hogy a nagyváradi születésű Zsóri Dániel még ebben az időszakban vált.

A Ferencvárosnak debreceni színekben lőtt 2019-es találatával Puskás-díjat nyert Zsóri tavaly szeptemberben, az MTK Budapest csapatától igazolt Aradra, ahol mostanáig 25 tétmeccsen négy gól és két gólpassz a mérlege.

Zsóri Puskás-díjas gólja 2019-ből:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.