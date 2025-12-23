tisza pártborsmagyar pétermnmsz

A médiaszövetség szerint jogsértően tiltották be a Bors különszámát

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint komoly jogi aggályok merülnek fel a Bors különszámának betiltásánál. A szervezet véleménye, hogy súlyos bírói jogtiprás. A sajtószabadságot semmibe vevő döntés pedig 1990 óta példa nélküli.

2025. 12. 23.
A nagy port felkavart, a Bors című lapnak a Tisza Párt adópolitikai terveiről szóló különszámát ideiglenes intézkedéssel betiltó bírósági végzést az eljáró bíró a leírtak szerint olyan indokokra alapozta, amelyek nem adhatnak alapot egy az ügy érdemi elbírálását megelőzően meghozott ideiglenes intézkedés elrendelésére – írta közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ).

Lázár János, Tisza
A Bors különszáma a Tisza-adóról. Forrás: Bors

Mint jelezték, az ideiglenes intézkedés egy olyan, kivételesen alkalmazható eszköz, amelyre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a törvény igen szigorú feltételei megvalósulnak, így jelen esetben a Tisza Párt által az erre irányuló kérelemben megjelöltek szerint a közvetlenül fenyegető hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében vált szükségessé a lapszám terjesztésének megtiltása, mivel az áprilisi választásokig az 4,1 millió háztartásba jutna el, és az ügyben jogerős, végrehajtható döntés addig nem születne.

Az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelmek kilencven százalékát a gyakorlatban jellemzően elutasítják, és csak akkor ad helyt a bíróság ilyen kérelemnek, ha a közvetlen veszély életet, testi épséget fenyeget vagy komoly vagyoni károsodás következne be nagy eséllyel

– vélekedett az MNMSZ.

A szövetség megjegyezte, hogy a konkrét, a Bors különszámát betiltó ideiglenes intézkedést elrendelő végzés indoklása szerint a Borsnak meg kellett volna keresnie a Tisza Pártot az adópolitikai terveivel kapcsolatban, és meg kellett volna jelentetnie az álláspontját a témával kapcsolatban. Azonban ilyen mulasztásokat egészen biztosan nem egy ideiglenes intézkedés elrendelésekor kell mérlegelnie egy bírónak, hanem az alapperben lefolytatott bizonyítási eljárást követően, a bizonyítékok mérlegelése után, az ítéletben. 

Ugyanez vonatkozik az indoklás további részleteire, mely szerint a Tisza Párt több, nyilvános platformon jelezte, hogy a hatszáz oldalas gazdasági konvergenciaprogramhoz és a kétoldalas személyi jövedelemadó tervezethez semmi köze sincs, valamint az adópolitikára vonatkozó tervei bárki számára megismerhetők a párt hivatalos honlapján.

A médiaszövetség leszögezte, hogy a Tisza Párt honlapján semmiféle hivatalos program, így az adópolitikára vonatkozó sem érhető el. Néhány frázisszerű ígérgetést találni az adóterveikről, amelyek azonban programnak semmiképpen nem tekinthetők. 

Nem tudni tehát, hogy a bíró hol olvashatta a Tisza Párt adópolitikára vonatkozó terveit, és honnan szűrte le azt a következtetést, hogy a Bors által közöltek a valótlan tények, amelyek terjesztését – a sajtó- és a véleménynyilvánítás szabadságának, a közélet szabad vitatásának alapjogának semmibevételével – be kell tiltani. Mindezt lefolytatott bizonyítási eljárás és jogerős ítélet nélkül

– húzta alá az MNMSZ.

A végzés további indoklása is rejt csemegéket, így a bíró szerint betiltható egy lapszám azért is, mert a Tisza Párt több sajtótermék ellen helyreigazítási pert kezdeményezett.

A szövetség közleménye szerint egész egyszerűen súlyos bírói jogtiprás, hogy csupán a keresetben foglaltak alapján meghozott ideiglenes intézkedésben a bíró kimondja azt, amit csak az ítéletben tehetne meg: „Az alperesnek (Bors) tisztában kellett lennie azzal, hogy a közlései valótlan tartalmúak.”

A sajtószabadságot semmibe vevő, egyértelműen bírói prejudikációt, vagyis előítéletet tükröző döntés 1990 óta valóban példátlan a magyar jogban, és amellett, hogy sérti az alaptörvényt, az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltakkal is ellentétes

– vélekedett a médiaszövetség.

 

Magyar Péter elhallgattatná a Borsot

Mint megírtuk, Magyar Péter mindenáron próbálja eltitkolni, hogy kormányra kerülve brutálisan megsarcolnák az embereket. Mint arról lapunk beszámolt, újabb vörös vonalat lépett át Magyar Péter. Kocsis Máté tájékoztatása szerint ugyanis miután a Tisza elnöke nemrég pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorítócsomagja kapcsán, fogta magát, és durván megfenyegette a bíróságot. A frakcióvezető felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.

A Bors közleménye szerint a Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken egy eljárási hibáktól hemzsegő olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pró és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

 

Nem született ítélet!

A Tisza Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze.

„Amiről Magyar Péter ír, az csupán olyan döntés lehet, amelyet a bíróság a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül hozhatott meg, mindössze fél nap alatt, minden társadalmilag elfogadott alkotmányos alapértéket figyelmen kívül hagyva. A Bors különszámának terjesztője a betiltásra vonatkozó döntést egyébként nem kapott. A különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik” – írták.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

