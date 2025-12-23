A médiaszövetség szerint jogsértően tiltották be a Bors különszámát

A nagy port felkavart, a Bors című lapnak a Tisza Párt adópolitikai terveiről szóló különszámát ideiglenes intézkedéssel betiltó bírósági végzést az eljáró bíró a leírtak szerint olyan indokokra alapozta, amelyek nem adhatnak alapot egy az ügy érdemi elbírálását megelőzően meghozott ideiglenes intézkedés elrendelésére – írta közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ).

A Bors különszáma a Tisza-adóról. Forrás: Bors

Mint jelezték, az ideiglenes intézkedés egy olyan, kivételesen alkalmazható eszköz, amelyre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a törvény igen szigorú feltételei megvalósulnak, így jelen esetben a Tisza Párt által az erre irányuló kérelemben megjelöltek szerint a közvetlenül fenyegető hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében vált szükségessé a lapszám terjesztésének megtiltása, mivel az áprilisi választásokig az 4,1 millió háztartásba jutna el, és az ügyben jogerős, végrehajtható döntés addig nem születne.

Az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelmek kilencven százalékát a gyakorlatban jellemzően elutasítják, és csak akkor ad helyt a bíróság ilyen kérelemnek, ha a közvetlen veszély életet, testi épséget fenyeget vagy komoly vagyoni károsodás következne be nagy eséllyel

– vélekedett az MNMSZ.

A szövetség megjegyezte, hogy a konkrét, a Bors különszámát betiltó ideiglenes intézkedést elrendelő végzés indoklása szerint a Borsnak meg kellett volna keresnie a Tisza Pártot az adópolitikai terveivel kapcsolatban, és meg kellett volna jelentetnie az álláspontját a témával kapcsolatban. Azonban ilyen mulasztásokat egészen biztosan nem egy ideiglenes intézkedés elrendelésekor kell mérlegelnie egy bírónak, hanem az alapperben lefolytatott bizonyítási eljárást követően, a bizonyítékok mérlegelése után, az ítéletben.

Ugyanez vonatkozik az indoklás további részleteire, mely szerint a Tisza Párt több, nyilvános platformon jelezte, hogy a hatszáz oldalas gazdasági konvergenciaprogramhoz és a kétoldalas személyi jövedelemadó tervezethez semmi köze sincs, valamint az adópolitikára vonatkozó tervei bárki számára megismerhetők a párt hivatalos honlapján.