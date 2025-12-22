Mindenkit elhallgattatnának Magyar Péterék

A XX. század legsötétebb éveit idéző módszerekkel hallgattatnák el a nem tiszás propagandagyárként működő szerkesztőségeket Magyar Péterék, miközben saját politikusaikat, képviselő-jelöltjeieket is hallgatásra utasítják.
Szintet léptek Magyar Péter szimpatizánsai. A Tisza Párt támogatóit tömörítő egyik csoportban ugyanis nemrég arról értekeztek, hogy el kellene hallgattatni azokat a szerkesztőségeket, amelyek nem Magyar Péter pártjának szekerét tolják.
Minden olyan orgánummal bajuk van, köztük lapunkkal, a Magyar Nemzettel is, amely az elmúlt fél évben nem állt be a Tisza Párt mögé, és vált annak propagandasajtójává.
Magyar Péternek a sajtóhoz való viszonya az őt követőkre is nagy hatással van. A tiszás rendezvényeken nem egy alkalommal léptek fel agresszíven a jobboldali újságírókkal szemben. Futó Boglárka, a Hír TV és Császár Attila, az M1 riportere a Monitor című műsorban számolt be az őket ért atrocitásokról.
Az egykori vezérkari főnök egyébként korábban a Mandiner újságíróját taszigálta Kötcsén. A felháborító esetet Magyar Péter utóbb cinikusan úgy magyarázta, hogy „csak megölelték egymást”.
Szomorúan emlékezetes volt az a jelenet is, amely már nem az újságírók ellen irányult, de ékesen példázta, hogy Magyar Péter magatartása milyen hatással van feltétlen híveire: egy asszony üvöltve könyörgött az ég felé Magyar Péterért, miközben láthatóan elfelejtette vagy nem is tudta, pontosan hogy is hívják, akit miniszterelnöknek akar. A videó egyszerre abszurd és hátborzongató: látlelet a kétségbeesésről és a politikai vallásos hevületről.
Az emberek éhen fognak halni! Uram Jézus, segíts! Dicsőséges Isten, kérem, hogy Péter legyen!
– hallható a felvételen, amelyen az asszony „Péterért” könyörög.
„Magyar Péter legyen a miniszterelnök, mert az emberek meghalnak éhen! Uram! Kérlek! Úr Jézus, add, hogy Péter legyen a miniszterelnök, hogy mindent helyre tegyen!” – hallható a bizarr felvételen.
A levitézlett baloldal buzgón bólogat
Mindeközben a baloldali pártok korábbi prominensei sorra állnak be a Tisza-vezér mögé. A legutóbb éppen az MSZP egykori elnöke, Lendvai Ildikó tett hűségesküt Magyar Péternek, amikor azt mondta, „kemény és vastag” igennel szavazna a Tisza Pártra.
Mint ismert, a „szeretetországot” és a „diktatúra” felszámolását magabiztosan hirdető Tisza-vezér egészen sajátos módon értelmezi a szólásszabadságot. Szájkosarat tett a Tisza Párt politikusaira, megtiltotta a képviselőjelöltjeinek, hogy nyilatkozzanak. Magyar Péter saját maga mondta el, hogy a tőle kérdező sajtó képviselőit legszívesebben a Dunába lökné.
A Tisza vezére a jobboldali újságírókat nyilvánosan vegzálta, amit a hívei is követendő példának ítéltek. A kontroll- és tiltásmánia elfajulásának legújabb bizonyítéka, hogy Magyar betiltatná azt a bulvárlapot is, amely a kiszivárgott tiszás baloldali megszorítócsomagról cikkezett.
A baloldal új messiása már számos alkalommal bizonyította: az általa hirdetett „szeretetországba” és a one man show-jába, amivel elvarázsolja feltétlen híveit, nem fér bele a szólás szabadsága – legyen szó akár a saját képviselőiről, akár az őt kérdezni „merészelő” sajtóról.
Összegyűjtöttük a Tisza-vezér legemlékezetesebb megnyilvánulásait.
Mi a kérdés és mennyi az idő, Marci?
Máig emlékezhetes a pillanat, amikor Magyar Péter az ATV stúdiójában összeveszett az őt kérdezni próbáló Rónai Egonnal, miután az Egyenes beszéd című műsor vezetője szembesítette a ténnyel, hogy hányszor hívták meg néhány hónap alatt a csatorna adásába. A Tisza Párt elnöke erről tudomást sem akart venni, azt ismételgette, hogy „mi a kérdés, szerkesztő úr?”, majd rövid időn belül kiviharzott a stúdióból.
Nem sokkal később Magyar Péter vissza akarta könyörögni magát az ATV-be, amikor – műsorszerkesztőként is „villogva”– Rónai Egont kérte számon , hogy miért hívta meg a nemrég új pártot alapító Farkas Dezsőt, a Tisza egykori háttéremberét, akinek a formációját a már unalomig szajkózott módon szatellitpártnak nevezte.
Magyar a Tisza EP-választási eredményváróján sem hazudtolta meg önmagát: előhúzta a „propagandasajtónak nem nyilatkozom” kártyát, amikor a Hír TV próbálta meg kérdezni. Válasz helyett a csatorna riporterét támadta:
De a Partizánban is emlékezeteset nyújtott.
Mennyi az idő, Marci? Szeretném tudni
– válaszolta idegesen, amikor Gulyás Márton a tőzsdei ügyeiről kérdezte őt.
„Belöködöm őket a Dunába” – fogalmazott az újságírókkal kapcsolatosan egy 2024-es kiszivárgott hangfelvételen a Tisza Párt elnöke, ismételten tanúbizonyságot téve a sajtószabadság iránti „elkötelezettségéről”, illetve arról is, hogy mennyire becsüli a médiát úgy általában.
Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt
– mondta a pártvezér.
Szájkosár a tiszás politikusoknak, tiltás a képviselőjelölteknek
Magyar Péter szíve szerint nemcsak a számára kényelmetlen sajtót tiltaná le, hanem a saját embereit is keményen cenzúrázza. Nem engedi, hogy a politikusai – akiket agyhalottaknak nevezett – nyilvános vitákban vagy beszélgetésekben vegyenek részt, így például megtiltotta, hogy a Tisza Párt képviselői vitázzanak a 2024-es Tranzit fesztiválon, ahová meghívást kaptak.
A kudarcos jelöltállítási procedúrát követően Magyar Péter a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy a választás a párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat meg a sajtónak.
Ez egy belső kiválasztási folyamat, mind a két forduló. Ez a mi belügyünk, és ezért szeretném majd kérni a sajtó megértését is, hogy ezek az emberek, sem a 309, sem 1-2 nem fog nyilatkozni
– hangoztatta.
Magyar Péter annyira „rövid pórázon” tartja jelöltjeit, hogy nem csak azt tiltotta meg, hogy megszólaljanak, de azt sem engedte nekik, hogy bemutatkozzanak: a pártvezér Kalocsán maga olvasta fel a párt képviselőjelöltjeinek bemutatkozását, miközben ők csak statisztaként állhattak a színpadon.
