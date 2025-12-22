Mindenkit elhallgattatnának Magyar Péterék

A pártvezér nyomdokaiban a hívek

Magyar Péternek a sajtóhoz való viszonya az őt követőkre is nagy hatással van. A tiszás rendezvényeken nem egy alkalommal léptek fel agresszíven a jobboldali újságírókkal szemben. Futó Boglárka, a Hír TV és Császár Attila, az M1 riportere a Monitor című műsorban számolt be az őket ért atrocitásokról.

Arról is beszámoltunk, hogy a Tiszát nyíltan támogató Aranyosi Péter Varga Ádám újságírót lökdöste csupán azért, mert azt akarta megtudni, hogy mi a véleménye Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter bizalmi emberéről.

Az egykori vezérkari főnök egyébként korábban a Mandiner újságíróját taszigálta Kötcsén. A felháborító esetet Magyar Péter utóbb cinikusan úgy magyarázta, hogy „csak megölelték egymást”.

Szomorúan emlékezetes volt az a jelenet is, amely már nem az újságírók ellen irányult, de ékesen példázta, hogy Magyar Péter magatartása milyen hatással van feltétlen híveire: egy asszony üvöltve könyörgött az ég felé Magyar Péterért, miközben láthatóan elfelejtette vagy nem is tudta, pontosan hogy is hívják, akit miniszterelnöknek akar. A videó egyszerre abszurd és hátborzongató: látlelet a kétségbeesésről és a politikai vallásos hevületről.

Az emberek éhen fognak halni! Uram Jézus, segíts! Dicsőséges Isten, kérem, hogy Péter legyen!

– hallható a felvételen, amelyen az asszony „Péterért” könyörög.

„Magyar Péter legyen a miniszterelnök, mert az emberek meghalnak éhen! Uram! Kérlek! Úr Jézus, add, hogy Péter legyen a miniszterelnök, hogy mindent helyre tegyen!” – hallható a bizarr felvételen.

A levitézlett baloldal buzgón bólogat

Mindeközben a baloldali pártok korábbi prominensei sorra állnak be a Tisza-vezér mögé. A legutóbb éppen az MSZP egykori elnöke, Lendvai Ildikó tett hűségesküt Magyar Péternek, amikor azt mondta, „kemény és vastag” igennel szavazna a Tisza Pártra.