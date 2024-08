Magyar Péter megtiltotta, hogy vitázzanak a Tisza Párt politikusai – mutatjuk, miért

A magyarországi baloldal sorozatos választási vereségei is bebizonyították, hogy közhelyeken kívül komolyabb politikai tartalmat nem tudnak felmutatni, képviselői pedig teljes mértékben beleszürkültek a felületes ellenzéki mezőnybe. Politikusi állományuk sokszor bizonyította ezt, gondoljunk csak parlamenti szerepléseikre, felkészületlenségük pedig a vitaszituációkban ütközne ki leginkább, ezért nem is vállalják őket – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter nem engedi a Tisza Párt több újonnan megválasztott képviselőjét a Tranzitra vitázni.

Magyar Péter ha valódi kérdést kap, akkor propagandával vádolja a kérdezőt, vagy megfutamodik

Magyar Péter korábban többször is panaszkodott, hogy nem hívják be stúdiókba vagy nem akarnak vele interjút készíteni, de amikor releváns kérdést kapott például a diszkóbotrányról, akkor elmenekült, vagy propagandával vádolta a kérdezőt. Az az eset is emlékezetes, amikor az ATV-t vádolta azzal, hogy nem hívják a stúdióba, viszont amikor élő adásban ismertették vele, hogy hányszor hívták, és ő ennek ellenére egyszer sem ment el, Magyar Péter inkább felállt, és sértődötten elhagyta a stúdiót.

Nem Magyar Péter az első azonban, aki nyilvános szereplés lehetőségének hiányát kifogásolja, később pedig megfutamodik.

A közmédia korábbi közleményében azt írta: 2022. április 3-i választásoktól 2023. április 2-ig folyamatosan hívták, keresték a frakcióval rendelkező és nem rendelkező ellenzéki pártokat, volt baloldali miniszterelnököt, pártelnököket. Az időszak alatt összesen 6764 meghívást küldtek műsoraikba, ezekből összesen 161 alkalommal fogadták el a meghívást, 6603 esetben nem jelentek meg.

Magyar Péter korábbi félresikerült szerepléseinek hatása

– Magyar Péter is beleillik ebbe a baloldali mintázatba, de az ő és pártjának helyzete további problémákkal is terhelt. Egyrészt kritikát és ellenvéleményt elfogadni képtelen személyisége rányomja bélyegét megnyilvánulásaira, ahogy egyoldalúan kinyilatkoztató stílusa is meghatározza szerepléseit vagy azok – így a viták – elmaradását.

Előbbi azt eredményezi, hogy kizárólag olyan interjúhelyzeteket vállal, ahol legalábbis nem tesznek fel neki számára kellemetlen kérdéseket.

Utóbbi pedig gyakorlatilag kizárja az érdemi vitában való részvételének lehetőségét, hiszen egy ilyen helyzet érvek ütköztetését feltételezi, nem pedig kizárólag a saját vélelmezett igazának ismételgetését – mondta az igazgató. Boros Bánk Levente úgy vélekedett: Magyar Pétert korábbi félresikerült szereplései is eltántoríthatják a számára nem kényelmes helyzetekben való részvételtől, hiszen az egyetlen vitahelyzetben – a közmédia választási vitaműsorában –, ahol bizonyíthatta volna rátermettségét, csúnyán felsült. Szerinte Magyar Péter pártja intézményi problémákkal is küzd,

hiszen a nyilvánosság által ismert képviselő-állományát gyakorlatilag utcai castingon verbuválták, így sem politikai felkészültséggel, sem ez irányú tapasztalattal nem rendelkeznek a párt választott képviselői.

– Ezen szereplők esetleges nyilvános nyilatkozatai, különösen pedig a spontaneitást is feltételező vitahelyzetben való megmérettetésük a pártelnök szerepléseihez hasonló kellemetlen eredményekhez vezethetne, ami pedig népszerűségvesztésbe torkollna – fogalmazott. Boros Bánk Levente szerint a személyi állomány esetlegességén túl az is vitaképtelenné teszi a párt politikusait, hogy a Tisza nem rendelkezik világos és következetes mondanivalóval.

Emlékeztetett: még maga a pártelnök is folyamatosan önellentmondásba keveredik saját ideológiai besorolását vagy politikai terveit illetően.

Az igazgató szerint Magyar Péter beosztott politikusai is zavarba jönnének, ha felkészült újságírókkal vagy professzionális politikusokkal kellene szembenézniük, ezért inkább politikushoz méltatlan módon egyszerűen elbújnak vagy elmenekülnek az ilyen, számukra kényes szituációk elől.

