Fleck ZoltánbűncselekményMagyar Péter

Magyar Péter olyan hazugságspirálba került, amiből nagyon nehéz lesz kikecmeregnie

Az alkotmányjogász szerint a Tisza Párt vezére minden valószínűség szerint tisztában van azzal, hogy büntetőjogi értelemben vékony jégen jár.

Gábor Márton
2025. 08. 14. 12:44
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Gyávaság és a komolytalanság tökéletes elegye a Tisza Párt elnökének legutóbbi, az ő vonatkozásában is több bűncselekmény gyanúját felvető bejegyzése, ezt  mondta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász annak kapcsán, hogy Magyar Péter újabb elképesztő hazugságokkal állt elő. A Tisza Párt elnöke minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította, a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket. Magyar Péter a közösségi oldalán többek között azt állította, hogy

  • egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;
  • egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;
  • egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;
  • egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;
  • egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;
  • és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.

A politikus minden paranoiáját a közösségi médiás posztjába öntve azt állította, mindez Orbán Viktor és a kormány műve. Ifj. Lomnici Zoltán kiemelte, a pártvezérnek nem volt bátorsága, hogy beazonosíthatatlan, ugyanakkor jogi értelemben súlyosan aggályos tényállításait konkrét személyhez vagy személyekhez társítsa. Megjegyezte azt is, hogy

a valójában nem létező Orbán-janicsár megjelölést használva próbálja elkenni az adott esetek tekintetében úgy a felelősséget, hogy a körülírt jogsértéseket a kormányfő munkatársi vagy aktivistaköréhez próbálja társítani.

Ifj. Lomnici szerint Magyar Péter minden valószínűség szerint tisztában van azzal, hogy büntetőjogi értelemben vékony jégen jár. 

Ha foglalkozna a miniszterelnök a vonatkozó bejegyzéssel, becsületsértés gyanúja alapján magánvádas eljárás keretében érvényesíthetné jogait. A vonatkozó tényállás szerint aki a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

– jelentette ki az alkotmányjogász. 

Magyar Péter nagy bajba kerülhet

A pártelnök bejegyzése kapcsán pedig felmerülhet annak is a gyanúja, hogy a célja nem a konkrét  – valós vagy fiktív – bűnesetek feltárása, illetve a reparáció lehetett, hanem feltételezhetően a kormányfő emberi méltóságának, becsületének megsértése, a nemzeti kormány elleni hergelés, sőt erőszakra buzdítás volt. 

A napraforgós és a szotyizacskós fiaskó után Magyar Péter saját magával folytat nagyotmondási versenyt, egyúttal egy olyan hazugságspirálba került, amelyből nagyon nehéz lesz kikecmeregnie. A legutóbbi bejegyzés is bizonyítja, hogy a konkrétumok nélküli vádaskodás, fenyegetés alapján a Tisza Párt vezetője magáévá tette Fleck Zoltán anarchista, radikális baloldali nézeteit, és a hatalom és a pénz megszerzése érdekében nem tartja tiszteletben sem az alkotmányos berendezkedést, sem a jogrendet, sem az emberi méltóságot

– zárta a beszélgetést ifj. Lominci Zoltán. 

Az állatok megmérgezése és a leégett termőföld ügyében megkerestük az országos, illetve a Zala megyei rendőr-főkapitányságot is. Arra voltunk kíváncsiak, érkezett-e a rendőrséghez feljelentés az említett ügyekben, illetve felmerült-e az idegenkezűség gyanúja. Kérdéseket intéztünk továbbá a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban választ egyelőre nem kaptunk. Amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu