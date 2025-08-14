Magyar Péter olyan hazugságspirálba került, amiből nagyon nehéz lesz kikecmeregnie

– Gyávaság és a komolytalanság tökéletes elegye a Tisza Párt elnökének legutóbbi, az ő vonatkozásában is több bűncselekmény gyanúját felvető bejegyzése, ezt mondta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász annak kapcsán, hogy Magyar Péter újabb elképesztő hazugságokkal állt elő. A Tisza Párt elnöke minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította, a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket. Magyar Péter a közösségi oldalán többek között azt állította, hogy

egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;

egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;

egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;

egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;

egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;

és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.

A politikus minden paranoiáját a közösségi médiás posztjába öntve azt állította, mindez Orbán Viktor és a kormány műve. Ifj. Lomnici Zoltán kiemelte, a pártvezérnek nem volt bátorsága, hogy beazonosíthatatlan, ugyanakkor jogi értelemben súlyosan aggályos tényállításait konkrét személyhez vagy személyekhez társítsa. Megjegyezte azt is, hogy

a valójában nem létező Orbán-janicsár megjelölést használva próbálja elkenni az adott esetek tekintetében úgy a felelősséget, hogy a körülírt jogsértéseket a kormányfő munkatársi vagy aktivistaköréhez próbálja társítani.

Ifj. Lomnici szerint Magyar Péter minden valószínűség szerint tisztában van azzal, hogy büntetőjogi értelemben vékony jégen jár.

Ha foglalkozna a miniszterelnök a vonatkozó bejegyzéssel, becsületsértés gyanúja alapján magánvádas eljárás keretében érvényesíthetné jogait. A vonatkozó tényállás szerint aki a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

– jelentette ki az alkotmányjogász.