Semmi meglepetés: ismét hazudott Magyar Péter

Újabb elképesztő hazugságot terjesztett Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke még július 22-én Ibrányban járt, ahol a helyi gazdákkal beszélgetett és az aratásban is részt vett. Napokkal később már a Velencei-tó mellett járt Magyar Péter, ahol élő adásban azt ecsetelte, hogy július 23-án tűz ütött ki azon a mezőgazdasági területen, ahol Éles András gazdával közösen arattak a kamerák előtt.

Számtalanszor hazudott Magyar Péter (Fotó: AFP)

A videóban Magyar furcsa kijelentéseket tesz, például 15 hektár leégéséről beszél és szalmát és búzát emleget, miközben ennél kevesebb terület volt érintett és a tarló, illetve száraz fű égett a helyi tűzoltóság beszámolója szerint. Magyar még tovább hergelt, amikor arról beszélt, hogy a helyiek láttak egy quadot elhajtani a tűz kitörése után, mégsem tettek feljelentést. Azonban az érintett gazda, Éles András a közösségi oldalán tudatta, hogy a quadosnak semmi köze nincs a tűz keletkezéséhez és ő ilyet nem is mondott Magyar Péternek.

De hosszú percekig beszélt arról is Magyar Péter, hogy szerinte többen hatósági vagy állami vegzálás áldozataivá váltak azok közül, akikekkel találkozott. Ezzel arra utalt, hogy szándékos gyújtogatás történhetett Ibrányban is.

Azonban a Tisza-vezér szavain kívül semmi jel nem utal szándékosságra.

Az embercsempész, aki ott sem volt

Magyar Péter a balos sajtóval karöltve hurrogta, hogy egy, a magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott autóbalesetet a XXII. kerületben, majd segítségnyújtás nélkül hagyta el a helyszínt. Nem sokkal később kiderült, hogy az embercsempész, akiről beszéltek, már ki lett utasítva az országból, el is hagyta Magyarország területét. A balesetet okozó férfi a testvére. A Tisza Párt elnöke – bár nem először terjeszt álhírt – még napokig hajtogatta, hogy neki van igaza, még akkor is, ha a rendőrség is rácáfol.

Szír repülő, ami sosem járt Budapesten

A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám képről hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. Magyar Péter Facebook-oldalán viszont sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.