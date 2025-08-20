Orbán Viktor is megnézte a tűzijátékot

Orbán Viktor is megtekintette az ünnepi tűzijátékot, amiről fotót is megosztott a közösségi oldalán.

Boldog születésnapot, Magyarország!

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

A szervezők több mint 45 ezer pirotechnikai effektet használtak fel, és elképesztő fényjátékot rendeztek a Duna felett, amely

2025-ben is Európa legnagyobb műsora volt.

A tűzijátékot rengetegen személyesen nézték végig a helyszínen. A belváros és a hidak, valamint a rakpartok teljesen megteltek, több százezer ember lehetett jelen.