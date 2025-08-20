Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

miniszterelnök fényjáték tűzijáték Orbán Viktor augusztus 20

Orbán Viktor is megnézte a tűzijátékot

„Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 22:21
Orbán Viktor is megtekintette az ünnepi tűzijátékot, amiről fotót is megosztott a közösségi oldalán.

Boldog születésnapot, Magyarország!

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

A szervezők több mint 45 ezer pirotechnikai effektet használtak fel, és elképesztő fényjátékot rendeztek a Duna felett, amely

2025-ben is Európa legnagyobb műsora volt.

A tűzijátékot rengetegen személyesen nézték végig a helyszínen. A belváros és a hidak, valamint a rakpartok teljesen megteltek, több százezer ember lehetett jelen. 

1/24 Ezek voltak a tűzijáték legszebb pillanatai

 

Borítókép: Tűzijáték Budapesten (Fotó: Csudai Sándor)

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Isten éltessen, Magyarország!

