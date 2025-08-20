Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Este kilenc órakor elkezdődött az augusztus 20-i ünnepi programok közül leginkább várt tűzijáték a fővárosban. Szerencsére az időjárás is kegyes volt az ünneplőkhöz.

Sokan már délután elfoglalták a helyüket (Fotó: Csudai Sándor)

A rakpartok és a belváros már délután megtelt emberekkel.

Volt, aki már a kezdés előtt jóval elfoglalta a szerinte legjobb helyet,

hogy mindent jól láthasson.

A szervezők több mint 45 ezer pirotechnikai effektet és elképesztő fényjátékot ígértek a Duna felett, amely 2025-ben is Európa legnagyobb műsora. Akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágytak, azoknak a Filozófusok kertjét, a Gül baba türbéjét, a Nehru partot vagy a Széchenyi-emlékművet és -kilátót ajánlották.

Komoly munka előzte meg az ünnepi tűzijátékot (Fotó: Vémi Zoltán)

A hozzávetőlegesen 35 percesre tervezett műsor az öreg pásztor meséit folytatta Körtvélyessy Zsolt és Pápai Erika színművész hangján, akik a Szent István király megkoronázása utáni időkről, az Árpád-házi királyok korai éveiről és Szent László csodás tetteiről meséltek.

A történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig a díjnyertes Seres Anikó készítette.

A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet (tűzijátékbombák, tűzmozsarak, kartácsok, római gyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) használtak,

amelyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel.