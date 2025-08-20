Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

tűzijátékfényjátékpirotechnikai effektaugusztus 20

Európa legnagyobb műsorát ígérték estére az ünnepi tűzijáték szervezői. A show-hoz több mint 45 ezer különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet használtak, amelyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel. Sokan már délután elfoglalták a helyüket, hogy minél jobban lássanak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 21:01
tűzijáték Kurucz Árpád
Este kilenc órakor elkezdődött az augusztus 20-i ünnepi programok közül leginkább várt tűzijáték a fővárosban. Szerencsére az időjárás is kegyes volt az ünneplőkhöz.

tűzijátékra várakozók
Sokan már délután elfoglalták a helyüket (Fotó: Csudai Sándor)

A rakpartok és a belváros már délután megtelt emberekkel.

Volt, aki már a kezdés előtt jóval elfoglalta a szerinte legjobb helyet,

hogy mindent jól láthasson.

A szervezők több mint 45 ezer pirotechnikai effektet és elképesztő fényjátékot ígértek a Duna felett, amely 2025-ben is Európa legnagyobb műsora. Akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágytak, azoknak a Filozófusok kertjét, a Gül baba türbéjét, a Nehru partot vagy a Széchenyi-emlékművet és -kilátót ajánlották.

tűzijáték fényfestés drónshow előkészületek
Komoly munka előzte meg az ünnepi tűzijátékot (Fotó: Vémi Zoltán)

A hozzávetőlegesen 35 percesre tervezett műsor az öreg pásztor meséit folytatta Körtvélyessy Zsolt és Pápai Erika színművész hangján, akik a Szent István király megkoronázása utáni időkről, az Árpád-házi királyok korai éveiről és Szent László csodás tetteiről meséltek.

A történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig a díjnyertes Seres Anikó készítette.

A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet (tűzijátékbombák, tűzmozsarak, kartácsok, római gyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) használtak,

amelyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel.

tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
tűzijáték
1/24 Ezek voltak a tűzijáték legszebb pillanatai

A Dunán horgonyzó kilenc uszályon voltak a fő kilövési pontok, felettük főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelentek meg, nyolcvan-háromszáz méter magasságban. Hatvanöt darab kisebb pontonról – amelyek sorban felfűzve az uszályok között voltak kötelékben – kisebb kaliberű, attraktív effektek indultak, amelyek százméteres magasságig biztosították az alsó látványteret.

tűzijáték
Európa legnagyobb műsorát ígérték a szervezők (Fotó: Kurucz Árpád)

Három hidat is bevontak a látványba (a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat), ezekre szinte minden típusú pirotechnikai terméket és effektet telepítettek.

A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vett részt. Továbbá több mint száz ember dolgozott az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén és a vízen való mozgatásán. Az előkészítés hat hónapon át zajlott. A műsor része volt egy drónshow is, melyet a Visual Europe Group valósított meg: 1300 drón precíz mozgása, tánca biztosította az emlékezetes pillanatokat.

tűzijátékra várakozók
Rengetegen érkeztek a tűzijátékra (Fotó: Csudai Sándor)

A mentőegységek felkészültek, a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának összesen 51, gondosan kiválasztott pontjára települtek ki.

A mentési pontokat, a mentők elhelyezkedését a mentőszolgálat honlapján megtalálható térképen lehet megtalálni.

A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk elérhetők a rendezvénysorozat folyamatosan frissülő honlapján, valamint a Szent István-nap mobilapplikációban.

 

Borítókép: Ünnepi tűzijáték (Fotó: Kurucz Árpád)

