Európa legnagyobb műsora lesz az esti tűzijáték

A hozzávetőlegesen 35 percesre tervezett műsor az öreg pásztor meséit folytatja Körtvélyessy Zsolt és Pápai Erika színművész hangján, akik a Szent István király megkoronázása utáni időkről, az Árpád-házi királyok korai éveiről és Szent László csodás tetteiről mesélnek.

A történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig a díjnyertes Seres Anikó készítette.

A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt (tűzijátékbombák, tűzmozsarak, kartácsok, római gyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) durran majd el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőnek fel.

Alaposan előkészítették a tűzijátékot

A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Továbbá több mint száz ember dolgozik az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén és a vízen való mozgatásán.

Az előkészítés hat hónapon át zajlott. A műsor része egy drónshow is, melyet a Visual Europe Group valósít meg: 1300 drón precíz mozgása, tánca biztosítja az emlékezetes pillanatokat.

Honnan lehet legjobban látni a tűzijátékot?

A legkedveltebb tűzijátéknéző helyszín a pesti és budai rakpart, ugyanakkor a látogatók előszeretettel választják a Halászbástyát, a Várkert Bazárt vagy a Budavári Palota Dunára néző teraszát erre a célra. A szervezők szerint akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágynak, azoknak a Filozófusok kertje, a Gül baba türbéje, a Nehru part vagy a Széchenyi-emlékmű és -kilátó lehet a legjobb választás.

Akadálymentes, kiemelt nézőhelyek lesznek a Parlament oldalainál.

A Duna csatornán 21 órától láthatják a nézők a Szent István-napi tűzijátékot, több kameraállásból és élő vágásban bemutatva. Az ünnepi pillanatokat később, 23:40-kor a Duna World juttatja el a világ magyarságának.