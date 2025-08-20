A Szent István-nap csúcspontja minden évben a 21 órakor kezdődő tűzijáték és drónshow, a Tűz és fények játéka, amelyre több százezren látogatnak el –hívták fel a figyelmet a szervezők, hozzátéve, hogy 2025-ben is Európa legnagyobb műsorával készülnek. A felejthetetlen show-n öt kilométer hosszúságú látványtér lesz, több mint 45 ezer pirotechnikai effekt és elképesztő fényjáték a Duna felett.
Európa legnagyobb műsora lesz az esti tűzijáték
Több mint 45 ezer pirotechnikai effekt és elképesztő fényjáték lesz a Duna felett augusztus 20-án este. Akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágynak, azoknak a Filozófusok kertje, a Gül baba türbéje, a Nehru part vagy a Széchenyi-emlékmű és -kilátó lehet a legjobb választás.
Mit ünneplünk augusztus 20-án?
A hozzávetőlegesen 35 percesre tervezett műsor az öreg pásztor meséit folytatja Körtvélyessy Zsolt és Pápai Erika színművész hangján, akik a Szent István király megkoronázása utáni időkről, az Árpád-házi királyok korai éveiről és Szent László csodás tetteiről mesélnek.
A történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig a díjnyertes Seres Anikó készítette.
A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt (tűzijátékbombák, tűzmozsarak, kartácsok, római gyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) durran majd el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőnek fel.
Alaposan előkészítették a tűzijátékot
A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Továbbá több mint száz ember dolgozik az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén és a vízen való mozgatásán.
Az előkészítés hat hónapon át zajlott. A műsor része egy drónshow is, melyet a Visual Europe Group valósít meg: 1300 drón precíz mozgása, tánca biztosítja az emlékezetes pillanatokat.
Honnan lehet legjobban látni a tűzijátékot?
A legkedveltebb tűzijátéknéző helyszín a pesti és budai rakpart, ugyanakkor a látogatók előszeretettel választják a Halászbástyát, a Várkert Bazárt vagy a Budavári Palota Dunára néző teraszát erre a célra. A szervezők szerint akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágynak, azoknak a Filozófusok kertje, a Gül baba türbéje, a Nehru part vagy a Széchenyi-emlékmű és -kilátó lehet a legjobb választás.
Akadálymentes, kiemelt nézőhelyek lesznek a Parlament oldalainál.
A Duna csatornán 21 órától láthatják a nézők a Szent István-napi tűzijátékot, több kameraállásból és élő vágásban bemutatva. Az ünnepi pillanatokat később, 23:40-kor a Duna World juttatja el a világ magyarságának.
Augusztus 20-án a Szent István-nap számos programhelyszíne egész napos elfoglaltságokkal várja a látogatókat. A programokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő Szentistvánnap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Seregszemle Budapest felett: bemutatkoztak a vasmadarak
Jelen volt a múltat, a jelent és jövőt képviselő összes magyar harceszköz.
Ha a kutyánk, macskánk fél a tűzijátéktól, a szakértő szerint ezt érdemes tenni
Néhány egyszerű lépéssel megelőzhető a baj.
Elkapták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját
A hatvanéves férfi nem először fenyegette meg a nőt.
Ennyi volt a nyár: heves zivatarok közelegnek, ebben az öt vármegyében még jégeső is várható
Vannak vármegyék, ahol másodfokú riasztás lesz érvényben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Seregszemle Budapest felett: bemutatkoztak a vasmadarak
Jelen volt a múltat, a jelent és jövőt képviselő összes magyar harceszköz.
Ha a kutyánk, macskánk fél a tűzijátéktól, a szakértő szerint ezt érdemes tenni
Néhány egyszerű lépéssel megelőzhető a baj.
Elkapták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját
A hatvanéves férfi nem először fenyegette meg a nőt.
Ennyi volt a nyár: heves zivatarok közelegnek, ebben az öt vármegyében még jégeső is várható
Vannak vármegyék, ahol másodfokú riasztás lesz érvényben.