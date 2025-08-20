Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

Augusztus 20tűzijátékállamalapítás

Európa legnagyobb műsora lesz az esti tűzijáték

Több mint 45 ezer pirotechnikai effekt és elképesztő fényjáték lesz a Duna felett augusztus 20-án este. Akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágynak, azoknak a Filozófusok kertje, a Gül baba türbéje, a Nehru part vagy a Széchenyi-emlékmű és -kilátó lehet a legjobb választás.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 20. 12:19
Augusztus 20. - Tűzijáték Budapesten MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szent István-nap csúcspontja minden évben a 21 órakor kezdődő tűzijáték és drónshow, a Tűz és fények játéka, amelyre több százezren látogatnak el –hívták fel a figyelmet a szervezők, hozzátéve, hogy 2025-ben is Európa legnagyobb műsorával készülnek. A felejthetetlen show-n öt kilométer hosszúságú látványtér lesz, több mint 45 ezer pirotechnikai effekt és elképesztő fényjáték a Duna felett.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Mit ünneplünk augusztus 20-án?

A hozzávetőlegesen 35 percesre tervezett műsor az öreg pásztor meséit folytatja Körtvélyessy Zsolt és Pápai Erika színművész hangján, akik a Szent István király megkoronázása utáni időkről, az Árpád-házi királyok korai éveiről és Szent László csodás tetteiről mesélnek.

A történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig a díjnyertes Seres Anikó készítette.

A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt (tűzijátékbombák, tűzmozsarak, kartácsok, római gyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) durran majd el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőnek fel.

 

Alaposan előkészítették a tűzijátékot

A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Továbbá több mint száz ember dolgozik az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén és a vízen való mozgatásán.

Az előkészítés hat hónapon át zajlott. A műsor része egy drónshow is, melyet a Visual Europe Group valósít meg: 1300 drón precíz mozgása, tánca biztosítja az emlékezetes pillanatokat.

 

Honnan lehet legjobban látni a tűzijátékot?

A legkedveltebb tűzijátéknéző helyszín a pesti és budai rakpart, ugyanakkor a látogatók előszeretettel választják a Halászbástyát, a Várkert Bazárt vagy a Budavári Palota Dunára néző teraszát erre a célra. A szervezők szerint akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágynak, azoknak a Filozófusok kertje, a Gül baba türbéje, a Nehru part vagy a Széchenyi-emlékmű és -kilátó lehet a legjobb választás.

Akadálymentes, kiemelt nézőhelyek lesznek a Parlament oldalainál.

A Duna csatornán 21 órától láthatják a nézők a Szent István-napi tűzijátékot, több kameraállásból és élő vágásban bemutatva. Az ünnepi pillanatokat később, 23:40-kor a Duna World juttatja el a világ magyarságának.

Augusztus 20-án a Szent István-nap számos programhelyszíne egész napos elfoglaltságokkal várja a látogatókat. A programokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő Szentistvánnap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu