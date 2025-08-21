Családi ÉlményszigetVarázsligetSzent István-nap

Sikeres volt az ünnepi programsorozat

Több mint hárommillióan voltak kíváncsiak az augusztus 20-át megelőző hétvégén elkezdődött ünnepségsorozatra. A zenei programok és a tűzijáték mellett népszerű volt a Családi élménysziget a margitszigeti Nagy-réten, valamint a KultúrKavalkád az Erzsébet téren, ahol a magyar pezsgő 200 éves hagyományát ünnepelték.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 18:02
Fotó: Csudai Sándor
Rengeteg embert érdekelt az ünnepi rendezvénysorozat, a Szent István-nap több mint száz zenei, kulturális és gasztronómiai programja hat napon át várta a közönséget Budapest több helyszínén. 

Augusztus 20. Magyar Ízek Utcája Szent István-napi program
Fotó: Polyák Attila

A szervezők közleménye szerint az augusztus 20-át megelőző hétvégén elkezdődött programsorozat több mint 3 millió látogatót vonzott.

A klasszikus és könnyűzenei koncertek, hagyományőrző és kortárs produkciók, valamint az ország ízeit felvonultató gasztronómiai élmények több napon keresztül készítették elő az augusztus 20-i tűzijátékot.

 A Duna-part mentén több százezren követték a látványos koreográfiát, amelyet monumentális fényfestés és egyedülálló drónshow egészített ki.

A Gellért-hegyi Filozófusok kertjében a Panorama Classical két napon át ünnepelte a klasszikus zene és a jazz világát interaktív, családbarát formában. A Modern Art Orchestra, a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Zenekar és a Danubia Zenekar fellépései mellett közös zenélések, filmzenei és Nagy magyar daloskönyv tematikájú estek, valamint hangszersimogató várta a látogatókat.

A belváros szívében a Vigadó Piano három napon át zongoraközpontú koncerteket kínált francia sanzonokkal, filmzenékkel, Malek Andrea és Szulák Andrea fellépésével.

A Bihari János Táncegyüttes műsora a Liszt Ferenc-repülőtéren 2025. augusztus 20-án.
A Bihari János Táncegyüttes műsora a Liszt Ferenc repülőtéren. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A SzabadRét Fesztiválon DJ-k váltották egymást, a Műegyetem rakparton a Road Movie Live szólt hazai előadókkal, a Retro Tabánon négy estén át mások mellett a Korál, Szikora Róbert és az R-GO, a Neoton és a Bikini elevenítették fel örökzöld slágereiket.

Nem csak zenei programok várták a látogatókat: 

új helyszínként nyílt meg a sportprogramokkal teli Családi élménysziget a margitszigeti Nagy-réten, valamint a KultúrKavalkád az Erzsébet téren,

 ahol a magyar pezsgő 200 éves hagyományát ünnepelték.

A gasztronómiai élményekre vágyókat a Magyar ízek utcája és a Csárdafesztivál várta, a családok pedig a Kreatív fesztivál és a Varázsliget programjain is részt vehettek.

Borítókép: Több százezren nézték a tűzijátékot (Fotó: Csudai Sándor)

 

