Katonazenekarok hódították meg Budapestet

– Ahogy a honvédség egyre inkább visszatért a társadalomba, a hétköznapjainkba, és egyre többen jelentkeznek katonának, úgy tért vissza a katonazenekar is a tereinkre, és mutatja meg csodálatos képességeit – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán a Budapesti Katonazenekari Fesztivál ünnepi műsorának nyitóbeszédében, a Kossuth téren.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Budapesti Katonazenekari Fesztivállal egy újabb Szent István-napi hagyományt szeretne útjára indítani (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az első ízben megszervezett eseményen hangsúlyozta: a debreceni katonazenekari fesztivál tradícióit követve egy újabb Szent István-napi hagyományt szeretnének útjára indítani, hogy augusztus 20-án Budapest főterén a hazai és külföldi katonazenekarok megmutathassák sokrétűségüket a fővárosiaknak is. A miniszter Agócs Gergely néprajztudóst idézve kiemelte, hogy

„a hagyománynak nincs szüksége őrzésre, nekünk van rá szükségünk, mert minket őriz meg a hagyomány”.

– A csodálatos katonai térzene, amit most cseh és szlovák barátainktól is hallhatunk, közös közép-európai múltunkba, a Monarchia idejébe visz vissza bennünket, hiszen akkor vált szokásossá, hogy a csataterek hírközlési eszközéről, katonai parádék fellépőiből ezredzenekarok alakultak, amelyek megmutatták magukat a szélesebb közönségnek is – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Három nemzet, hat katonazenekar, 230 zenész

Az első Budapesti Katonazenekari Fesztiválon hagyományteremtő jelleggel zenéltek Budapesten a külföldi és magyar katonazenekarok, ami rengeteg embert megmozgatott. A nagy érdeklődésre való tekintettel négynaposra tervezték meg az eseményt, a fellépőkkel Budapest több pontján is lehetett találkozni augusztus 16. és 20. között.

Az első Budapesti Katonazenekari Fesztiválon hat katonazenekar, összesen 230 zenész szórakoztatta a nézőket (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

Bár mindegyik koncertre rengeteg volt az érdeklődő, a legtöbben a tegnapi, Kossuth téren tartott műsorra voltak kíváncsiak, ahol hat katonazenekar, összesen 230 zenész szórakoztatta a nézőket.

A fellépők a katonazene mellett a klasszikus művektől a popslágerekig számos népszerű zeneműt dolgoztak fel. A rendezvényen fellépett a Cseh Köztársaság Fegyveres Erőinek Központi Zenekara, Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara, a Szolnoki Légierő Zenekara, a Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság Zenekara, Kaposvár Helyőrségi Zenekara, valamint a Szlovák Köztársaság Fegyveres Erőinek Zenekara is.