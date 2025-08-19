Magyar Honvédség (MH)tisztavatáslégvédelem

Új korszak kapujához érkezett Kovács Zsuzsi, várja a légvédelem

Egész kiskorom óta tudtam, hogy olyan hivatást szeretnék választani, ahol fontos ismérv a felelősségtudat, az elhivatottság, a precíz végrehajtás, valamint a mentális és fizikális terhelhetőség egyaránt – jelentette ki lapunknak adott interjújában Kovács Zsuzsi hadnagy, aki bajtársaival együtt holnap teszi le katonai tiszti esküjét a Kossuth téren. A fiatal honvédtisztjelölt lapunknak beszélt motivációjáról, szolgálatáról és arról, milyen jövőt képzel el magának hosszú távon a Magyar Honvédségnél.

Kőházi János
2025. 08. 19. 5:40
Mérföldkőhöz értek pályafutásukban a Ludovika Zászlóalj honvédtisztjelöltjei: a Magyar Honvédség számos alakulata fog gazdagodni újabb vezetőkkel, akik holnap esküt tesznek a haza szolgálatára a Kossuth téren. Az ünnepélyes eseményt figyelő civil csak fegyelmezett, alakzatban álló katonákat lát, akik komoly tekintetükkel is jelzik: számukra ez többet jelent, mint egy ünnepi ceremónia. 

Augusztus 20-án Kovács Zsuzsi honvédtisztjelöltet is tisztté avatják (Fotó: Csudai Sándor)

Milyen érzések kavaroghatnak egy eskü előtt álló honvédtisztjelöltben? Egyáltalán miért dönt úgy valaki, hogy ezt a hivatást választja? A tisztjelöltek között jelen van Kovács Zsuzsi hadnagy is, aki leendő légvédelmi irányítóként elárulta: az eskütétel örömmel és büszkeséggel tölti el, ugyanis egy hosszú, négy évig tartó tanulási és felkészülési folyamat eredménye az avatás.

Egy korszak lezárul, de egy másik kezdődik. – Izgatottan várom, hogy elkezdhessem a tiszti pályát, ugyanakkor érzem a felelősséget is, ami ezzel a beosztással jár, és igyekszem a legjobb tudásommal a hazámat szolgálni – hangsúlyozta. Kovács Zsuzsi kérdésünkre felidézte azt is, mi motiválta, hogy a honvédséghez csatlakozzon. Elmondása szerint már nagyon korán kialakult benne a kép, hogy repüléssel szeretne foglalkozni, hiszen a családjában többen is kötődnek ehhez a területhez. Van, aki személyszállító repülőgépen pilótaként és van, aki légiforgalmi irányítóként dolgozik. 

„Egész kiskorom óta tudtam, hogy olyan hivatást szeretnék választani, ahol fontos ismérv a felelősségtudat, az elhivatottság, a precíz végrehajtás, valamint a mentális és fizikális terhelhetőség egyaránt”

 – mondta. Hozzátette, volt benne egy belső vágy, hogy ő is szeretne repüléssel foglalkozni, mint a családtagjai, de valahogy másképpen. Így amint értesült arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) indít katonai repülésirányító szakirányt, nem volt kétséges, hogy a honvédség légi erejének kötelékében szeretne majd légvédelmi irányítóként szolgálni.

 

Izgalmas négy éven van túl

Kovács Zsuzsi úgy véli, jól döntött, és nagyon élvezte az elmúlt négy évet. Többféle gyakorlaton is részt vett minden fél évben, amelyek mind sokszínűek és izgalmasak voltak. – Részt vettünk MEEK- (műveleti első ellátó katona) képzésen, rajparancsnoki, majd túlélő-felkészítésen, gépesített lövészgyakorlaton, légierős alakulatoknál csapatgyakorlatokon, ahol mindenki a szakirányának megfelelő feladatokat látott el – sorolta. Hangsúlyozta azonban azt is, hogy az NKE és a Ludovika Zászlóalj honvédtisztképzése sem mentes a kihívásoktól. Például a fiatal honvéd tisztjelölteknek a képzés elején nehéz megszokniuk a katonaság szigorú, hierarchikus rendszerét. 

„Már attól a pillanattól kezdve, hogy belépnek a laktanya kapuján, ezt be kell tartaniuk. Akár tetszik, akár nem”

 – szögezte le, majd hozzátette, hogy ehhez fegyelemre és szabálykövető magatartásra van szükség, amiben neki sokat segítettek az aktív csapatsportban eltöltött évek.

Milyen tulajdonságokra van szüksége egy légvédelmi irányítónak?

Kovács Zsuzsi elárulta, eskütétele után Veszprémben, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központjában fog szolgálatot teljesíteni. De mi is egy légvédelmi irányító feladata? 

A Magyarország légterének oltalmazásában részt vevő szövetségi és magyar légvédelmi készenléti erők feladatköre kiterjed a légteret megsértő vagy jogosulatlanul igénybe vevő, az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végző vagy ott ellenséges tevékenységet folytató, repülési szabályt sértő légi járművekkel kapcsolatos tevékenységekre, továbbá a segítségnyújtásra a bajba jutott légi járműveknek. Hangsúlyozta azt is, hogy 

vannak olyan jellembeli tulajdonságok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy repüléssel foglalkozó munkakörben dolgozzon valaki. 

– Legyen az repülőműszaki, légiforgalmi vagy légvédelmi irányító, áramlásszervező, fontos a felelősségtudat, a precizitás, a megbízhatóság és a csapatmunka. 

Kovács Zsuzsi hadnagy egyik célja, hogy majd részt vehessen a NATO Baltic Air Policingban (Fotó: Csudai Sándor)

Légvédelmi irányítóként például elengedhetetlen a térben való gondolkodás, a monotóniatűrés, illetve a pontos és lényegre törő kommunikáció, valamint tudni kell a nehéz helyzetekben higgadtan és gyorsan reagálni

 – mondta.

Cél a Baltikum

Kovács Zsuzsi az ünnepélyes tiszti eskü letétele utáni években szeretné folyamatosan fejleszteni a szakmai tudását, különösen a nemzetközi együttműködés területén. Mint mondta, ezért mindenképpen szeretne majd részt venni a NATO balti országok légvédelmi feladatai ellátásáért folytatott missziójában, a NATO Baltic Air Policingban, mivel ez kiemelkedő lehetőség lenne a szakmai képességei alkalmazására és bővítésére nemzetközi környezetben. 

„Tíz év múlva már olyan tapasztalt és megbízható szakemberként szeretném látni magam, aki aktívan hozzájárul a magyar és szövetséges feladatok sikeréhez, emellett szakmai tudásával támogatja a következő generáció felkészítését is”

 – emelte ki. Kovács Zsuzsi a fiataloknak azt üzente: akiket motiválnak a kihívások, nem rettennek vissza a megpróbáltatásoktól és nem szokványos egyetemi évekre vágynak, azoknak az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a helyük. – A széles spektrumú képzés, az egyes szakirányok átjárhatósága és a szakmai továbbfejlődés lehetősége itt adott minden ambiciózus fiatalnak – hangsúlyozta.

Borítókép: Kovács Zsuzsi hadnagy (Fotó: Csudai Sándor)

