Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

Magyar Honvédség (MH)augusztus 20. ünnepSzent István Nap

„Egyszerre látható múlt, jelen és jövő" – elképesztő légi bemutatóval készül szerdára a honvédség

Nagyszabású légi bemutatóra készül a honvédség Szent István napja alkalmából: az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, ami jelenleg rendszerben van – mondta lapunknak Kovács Krisztián ezredes. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnokának elmondása szerint idén olyan harceszközöket is láthatnak az érdeklődők, amikre eddig nem volt lehetőségük, mint például a KC–390-es szállító repülőgép. Akiknek pedig csak a Városligetbe van lehetőségük ellátogatni, azok sem fognak csalódni: az egész honvédség keresztmetszetét bemutató kiállítás fogadja az érdeklődőket harcjárművekkel és látványos bemutatókkal.

Kőházi János
2025. 08. 18. 4:51
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Különleges légi felvonulás lesz Budapesten az ország születésnapján: aki eljön, egyszerre fogja látni a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is – jelentette ki lapunknak adott interjújában Kovács Krisztián ezredes. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka szerint az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, ami jelenleg rendszerben van. 

A honvédség Airbus H225M helikoptere harcászati gyakorlaton (Forrás: Honvédelem.hu)
A honvédség Airbus H225M helikoptere harcászati gyakorlaton (Forrás: Honvédelem.hu)

Elmondása szerint láthatjuk majd a honvédség kiképzőhelikopterét és repülőgépét, valamint a régi, jól bevált MI–17 és MI–24 helikoptereket. Bemutatkozik ugyanakkor kötelékben a haderő két legmodernebb forgószárnyasa is: a H145M, valamint a H225M helikopter. – Az előbbi volt az első fecskéje annak a helikopteres fegyvernemfejlesztésének, a H225-ös helikopterekből pedig nemrégiben érkezett meg az utolsó megrendelés, így teljes lett a flotta. – Ezzel a két típussal Európa egyik legmodernebb helikopterflottája a miénk – hangsúlyozta.

Magyar JAS-39 Gripen vadászgép a kecskeméti repülőbázison (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)
Magyar JAS–39 Gripen vadászgép  a kecskeméti repülőbázison (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

A légi parádén természetesen tiszteletüket teszik a honvédség Jas 39-es Gripenjei is. Kovács Krisztián emlékeztetett, ezek a vadászgépek jelenleg nemcsak hazánk, hanem Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, de még a Baltikum légterét is védik. Szintén jelen lesz a Falcon S7X-es, valamint az Airbus 319-es szállítógép is, aminek kapcsán az ezredes megjegyezte: kicsit kilóg a sorból, ugyanis az eredetileg egy utasszállító gép. – Ez azonban egy módosított verzió, amelynek nagyon komoly harcászati értéke van, amit például jól mutat a 2021-es afganisztáni mentőakció is – mutatott rá. 

Mindezen felül a honvédség bemutatja majd a KC–390-es szállító repülőgépet is, amelyből tavaly ősszel érkezett meg az első darab hazánkba. 

– Ez egy rámpás szállítógép, ami nagyon komoly hadműveleti képességet kölcsönöz majd a légierőnek a sokoldalú használhatósága miatt. Tehát a múltunk, a jelenünk és jövőnk is jelen lesz a légi bemutatón – hangsúlyozta.

A Városligetben bemutatkozik a szárazföldi haderő

Kovács Krisztián kitért a városligeti programokra is. – Aki oda kilátogat, az sem fog csalódni: a komplett haderőnek egy keresztmetszetét fogjuk bemutatni – mutatott rá. Elmondása szerint azokat a harceszközöket lehet majd megtekinteni, amelyekről mindenki hallott már, akit kicsit is érdekel a katonaélet. Ilyen például a PZH 2000-es önjáró üveg, a Leopard 2a7 harckocsi, a Gidrán és a Lynx harcjármű. Ezek mind-mind a haditechnika élvonalában szereplő eszközök, amiket testközelből meg lehet nézni egy statikus kiállításon. – Nagyon ritka, amikor ezeket együtt, egy helyen meg lehet nézni, ezért érdemes kihasználni az alkalmat – mutatott rá.

Harcászati gyakorlaton egy magyar Leopard 2A7HU harckocsi (Forrás: Honvédelem.hu)
Harcászati gyakorlaton egy magyar Leopard 2A7HU harckocsi (Forrás: Honvédelem.hu)

Az ezredes elárulta azt is, rengeteg alakulat is bemutatkozik majd az érdeklődőknek. – Ráadásul meg lehet majd tekinteni a készenléti laboratórium gépjárművét, ami kimutatja a levegőben lévő vegyi anyagok jelenlétét. Megnézhetik munka közben a tűzszerészek robbanóanyag-kereső robotját, lesz kutyás bemutató, de láthatják majd az érdeklődők a Skylark 1-es drónt, valamint testközelből egy légvédelmi rakétaindító állványt – sorolta. Az ezredes hangsúlyozta: 

ahogyan az eddigi években is, repülőszimulátor idén is lesz, és meg lehet nézni azt is, milyen egy vadászpilóta felszerelése a sisaktól egészen a bakancsig.

Kitért arra is, lesznek olyan bemutatók, amik ugyan nem teljesen demonstrálják a honvédség harcászati képességeit, de roppant látványosak, és a katonaélet részei. Ilyen lesz például a díszelgés és a közelharc-bemutató, de egy fúvószenekarnak köszönhetően a katonazene is. 

– Gondoltunk a fiatalokra is, mert nélkülük nincsen jövőnk. Szeretnénk, ha minél többet megérintene a katonaélet varázsa – tette hozzá. Mint mondta, készülnek számukra lézerfegyveres céllövészettel, mobil akadálypályával, a legkisebbeknek pedig arcfestéssel is. Bemutatják a rendészeti ezred bűnügyi, baleseti helyszínelőkészletét, ami szerinte talán érdekes lehet azoknak, akik kedvelik a bűnügyi televíziós sorozatokat. – Egy teljes spektrumot bemutató, a honvédség keresztmetszetét bemutató kiállítást láthat az, aki kilátogat a Városligetbe – összegzett az ezredes.

Borítókép: A Magyar Honvédség Jas–39 Gripen típusú vadászgépei a 2024. augusztus 20-i légi bemutatón (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

