Két napon át korszerű haditechnikai eszközöket mutatnak be a Városligetben

Látványos képességbemutatók és eszközarzenál és légi parádé is lesz az államalapítás ünnepén, bemutatkoznak a magyar haderő forgó- és merevszárnyas eszközei is a Duna Parlament előtti szakaszán.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 10:31
Budapest, 2023. május 21. Leopard 2A4HU harckocsi a honvédelem napja alkalmából, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium által szervezett családi napon, amellyel a Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulóját ünnepelték a Városligetben
Budapest, 2023. május 21. Leopard 2A4HU harckocsi a honvédelem napja alkalmából, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium által szervezett családi napon, amellyel a Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulóját ünnepelték a Városligetben és a fõvárosi állatkertben 2023. május 21-én. MTI/Lakatos Péter Fotó: Lakatos Péter
Látványos képességbemutatókkal és eszközarzenállal várja az érdeklődőket augusztus 19–20-án a Magyar Honvédség a Városligetben, emellett augusztus 20-án 9 órától légi parádé keretében bemutatkoznak a magyar haderő forgó- és merevszárnyas eszközei a Duna Parlament előtti szakaszán. A Honvédelmi Minisztérium (HM) közleménye szerint 

a kétnapos élménydömpingen korszerű haditechnikai eszközöket, köztük nehéz katonai járműveket is felsorakoztatnak az alakulatok. 

Látványos légiparádé is lesz (Fotó: Mirkó István)

Mint fogalmaztak, a járművek, illetve az azokat szállító konvojok hétfő este és kedd hajnalban érkeznek a fővárosba Tatáról, Szolnokról, Hódmezővásárhelyről és Győrből. – Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár egy Leopard 2A4HU harckocsit, egy Gidrán 4×4 többcélú páncélozott járművet, egy Panzerhaubitze 2000 önjáró löveget, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár egy Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet és egy 120 milliméteres Hirtenberger aknavetőt, az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred egy MAN NASAMS indítóállványt és egy Mistral Atlas indítóállványt állít ki, míg az MH Különleges Műveleti Parancsnokság egy Polaris MZR4 könnyű terepjáróval, egy Polaris Sportsman XP 1000 S járművel, valamint egy Humvee könnyű terepjáró gépjárművel képviselteti magát a rendezvényen - ismertették.

A tájékoztatás szerint 

Tatáról hétfő este tíz órakor indulnak el tréleren az eszközök az M1-es autópálya, az M0-s autóút és az M3-as autópálya bevezető szakaszának érintésével.

 A XIV. kerületi Ógyalla téren a harcjárművek leállnak a trélerről és tovább gumibetéteken „saját lábon” haladnak az Ógyalla utca–M3-as autópálya bevezető szakasza–Kacsóh Pongrác út–Kós Károly sétány útvonalon. Az eszközök ugyanezen az útvonalon indulnak vissza szerda este kilenc órától.

 

