Orbán Viktor: Végig a jó oldalon álltunk

– A héten ötszáz új digitális polgári kör jött létre, és több is jön majd még – közölte Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) tagjainak írt hírlevélben. A miniszterelnök újfent hangsúlyozta, nem várhattunk tovább. – El kellett indítani a digitális honfoglalást.

Ha nem akarjuk, hogy a digitális tér egészen negatív, gyűlölködő, obszcén, romboló és liberális-internacionalista legyen, akkor nekünk kell cselekedni.

Mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára – emelte ki.

Az aktuálpolitikát illetően a hírlevélben Orbán Viktor azt írta, „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”. – Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.

Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, Von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk.

A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel – fogalmazott. A kormányfő arra utalt, hogy Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán. A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.

Nélkülünk Ukrajna leállna

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna nem bír magával. – A héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. Nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni.

A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna.

Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával – hangsúlyozta a kormányfő, aki pár napja Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel is beszélgetett minderről a Patrióta extrában.

A hírlevélben Orbán Viktor az Otthon start programról elmondta, a károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni, pedig ez igazi világszám, visszautasíthatatlan ajánlat, amiről Panyi Miklós is beszámolt az Inforádió Aréna címűműsorában.

A kormányfő a hírlevélben emlékeztetett, hogy a digitális polgári körök első országos találkozóját szeptember 20-án, szombaton 12 órától tartják a Papp László Sportarénában.