DPKDigitális Polgári KörOrbán ViktorBudapesti DPK

Holnap reggel érkezik Orbán Viktor exkluzív levele

Akik még nem tették meg, és kíváncsiak a különleges programokra és tartalmakra, amelyek a teljes értékű tagsággal járnak, még csatlakozhatnak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 17:59
Fotó: MTVA/Róka Dániel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különleges levél érkezik vasárnap reggel azoknak az e-mail-fiókjába, akik csatlakoztak egy bizonyos digitális polgári körhöz (DPK), nemcsak a közösségi médiában, hanem a honlapon is. 

Budapest, 2023. március 10. A Budai Vár főépületete a palota, a várfalakkal a Várhegyen a Duna folyó felől. Előtérben a Várkert Bazár (Várbazár) a főváros I. kerületében, az Ybl Miklós téren. Az Ybl Miklós tervei szerint 1875 és 1883 között, neoreneszánsz stílusban, a Várkert Duna felőli lezárásaként létesült épület kiemelt műemlék, a világörökség része. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Róka László

Az ebbe a körbe regisztrált tagoknak ugyanis Orbán Viktor egy exkluzív levelet küld.

A miniszterelnök exkluzív levelét pedig nem mások, mint a Budapesti DPK tagjai fogják megkapni vasárnap reggel 9 órakor

– jelentették be a Budapesti DPK közösségi médiás csoportjában.

Mindazok, akik még nem tették meg, és kíváncsiak a különleges programokra és tartalmakra – köztük Orbán Viktor levelére –, amelyek a teljes értékű tagsággal járnak, még csatlakozhatnak a DPK honlapján a Budapesti körhöz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka Dániel)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.