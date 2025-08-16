Holnap reggel érkezik Orbán Viktor exkluzív levele

Különleges levél érkezik vasárnap reggel azoknak az e-mail-fiókjába, akik csatlakoztak egy bizonyos digitális polgári körhöz (DPK), nemcsak a közösségi médiában, hanem a honlapon is.

Fotó: MTVA/Róka László

Az ebbe a körbe regisztrált tagoknak ugyanis Orbán Viktor egy exkluzív levelet küld.

A miniszterelnök exkluzív levelét pedig nem mások, mint a Budapesti DPK tagjai fogják megkapni vasárnap reggel 9 órakor

– jelentették be a Budapesti DPK közösségi médiás csoportjában.

Mindazok, akik még nem tették meg, és kíváncsiak a különleges programokra és tartalmakra – köztük Orbán Viktor levelére –, amelyek a teljes értékű tagsággal járnak, még csatlakozhatnak a DPK honlapján a Budapesti körhöz.