Miért költünk ennyit haderőfejlesztésre? – Demkó Attila válaszol

Az elmúlt évtizedben nőtt a fenyegetettség mind a lokális, mind pedig a globális konfliktusok tekintetében, Magyarországnak tehát képesnek kell lennie megvédeni a határait – jelentette ki a jelenleg is zajló haderőfejlesztés kapcsán Demkó Attila. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője szerint előrelátó volt a kormány, Magyarország a szomszédos államok többségével ellentétben még időben kezdte el a haderőfejlesztést – így most a Magyar Honvédségnek van az egyik legmodernebb harceszközparkja a térségben.

Kőházi János
2025. 08. 12. 5:25
Demkó Attila, Magyar Honvédség, haderőfejlesztés, Leopard 2A7HU, PZH, Lynx
– A jelenlegi világhelyzet mindenféleképp megköveteli, hogy a Magyar Honvédség erős és ütőképes legyen – mondta lapunknak Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője. Emlékezetes, a Honvédelmi és haderőfejlesztési programot Simicskó István akkor honvédelmi miniszter hirdette meg 2016-ban.

A honvédség egy PZH 2000-es önjáró lövege (Forrás: Honvédelem.hu)
A program kezdetén még csak a GDP egy százalékát költötte honvédelemre hazánk, majd a NATO-vállalásoknak és a megváltozott nemzetközi biztonsági helyzetnek megfelelően elkezdte a büdzsét évről évre növelni, amelynek nagyobbik része fejlesztésre, beruházásokra megy. Sokakat azonban ma is foglalkoztat a kérdés: mi értelme, hogy ennyit költ haderőfejlesztésre a kormány?

 

A baloldal nem fejlesztette, hanem leépítette a haderőt

Demkó Attila emlékeztetett: Magyarország 2010-ig egy olyan haderőfejlesztési politikát folytatott, ami igazából haderő-leépítési politika volt.

– A 2010-es kormányváltás után a nehéz gazdasági helyzetben az volt a cél, hogy ne veszítsen további képességeket a honvédség. Ez meg is történt, és amikor lehetett, meg is indult a fejlesztés – magyarázta.

A szakértő szerint a lemaradás minden haderőnemnél érzékelhető volt, de a tüzérségnél kiemelkedően.

– A szocialista kormányok az összes Gvozgyika 122 milliméteres önjáró löveget eladták, tehát a honvédségnek nem volt önjáró tüzérsége. Ezt a jóval modernebb PZH 2000-es harcjárművel pótolták, amiből 24 darabot szereztek be haderőfejlesztési programban – emlékeztetett. Ugyanakkor nem csak a tüzérségnél voltak problémák. A  T–72-es szovjet harckocsik már jó ideje nagyon elavultnak számítottak, ezek helyett 44 darab Leopard 2A7-est, valamint annak A4-es modelljéből kiképzésre 12 darabot szerzett be a honvédség.

A Magyar Honvédség egy Leopard2 A7HU harckocsija tüzelés közben (Forrás: Honvédelem.hu)
Demkó Attila külön kiemelte a KF–41 Lynx gyalogsági harcjárműveket, vagyis a Hiúzokat is. Ebből a honvédség 218 darabot rendelt, amelyek folyamatosan érkeznek be. Mint mondta, méltó ellenfelük bármelyik harckocsinak: komoly páncélvédettséggel és aktív védelmi rendszerrel rendelkeznek,

ráadásul amennyiben felszerelik úgynevezett SPIKE páncéltörő rakétával, még az ellenséges harckocsikat is meg tudják semmisíteni.

De nem csak a szárazföldön, hanem a levegőben is modern eszközökkel rendelkezik honvédség: a JAS–39 Gripenek beszerzését már 2002-ben elindította az első Orbán-kormány, amit szerencsére a baloldal sem gáncsolt el az azt követő nyolc évben. Az elmúlt években beszerzett helikopterflotta pedig ugyancsak a legújabb technikát jelenti.

A honvédség egy JAS-39 Gripen típusú vadászrepülőgépe (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
A haderőfejlesztés kritikusai viszont azt is előszeretettel felróják a kormánynak, hogy a beszerzett eszközök mennyisége régiós viszonyok között nem mérvadó. A szakértő azonban rámutatott:

a harceszközbeszerzés számokban még ha nem is tűnik soknak, Magyarország minden haderőnemhez a legmodernebb eszközt vette meg.

Úgy véli, a Kárpát-medence országainak haderejét nem érdemes a harceszközök számában összemérni: egyes hazánkkal szomszédos államoknak hiába nagyobb például papíron a harckocsiparkja, de elavult szovjet alapú technikát használnak, amely nem ellenfele a 40-50 évvel modernebb eszközöknek.  Ráadásul valójában csak a töredékük bevethető.

 

Még időben kezdődött a haderőfejlesztés

– Így a magyar harceszközök az egyik legütőképesebbnek számítanak a térségben, ráadásul úgynevezett aktív védelemmel is rendelkeznek, ami nagy előnyt jelentenek a XXI. század csataterein. Ilyen modern harceszközei a legtöbb szomszédunknak nincsenek, és még évekig nem is lesznek – emelte ki. Demkó Attila szerint előrelátó volt a kormány, Magyarország a szomszédos államaival ellentétben még időben kezdte el a haderőfejlesztést.

Magyar honvédek gyakorlatoznak egy KF-41 gyalogsági harcjárművel (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Még a nagy krízis előtt elkezdte a felkészülést olyan időkre, amikor bizony már nehezebb eszközöket venni. Az orosz–ukrán háború miatt jelentősen megugrottak az árak, és a leszállítási idő is sok évre kitolódik, hiszen most mindenki fegyvert akar venni

– fejtette ki. Mi viszont már nemcsak veszünk, hanem egyre inkább gyártunk, mert nemcsak a haderőt fejlesztettük, hanem a hadiipart is.

Rámutatott: a hazánkat körülvevő államok túlnyomó része NATO- és/vagy EU-tagállam, és Magyarországnak nincs ellenségképe. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Ukrajna és a Balkán instabil terület. Ráadásul ha az elmúlt tíz évet nézzük, nőtt a fenyegetettség mind a lokális, mind pedig a globális konfliktusok tekintetében. Magyarországnak tehát képesnek kell lennie megvédeni a határait. Ezt a célt szolgálja a már csaknem egy évtizede tartó haderőfejlesztés is – hangsúlyozta.

Borítókép: A Magyar Honvédség katonái és egy Airbus H225M helikopter közös gyakorlata (Forrás: Honvédelem.hu)

