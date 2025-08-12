Miért költünk ennyit haderőfejlesztésre? – Demkó Attila válaszol

– A jelenlegi világhelyzet mindenféleképp megköveteli, hogy a Magyar Honvédség erős és ütőképes legyen – mondta lapunknak Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője. Emlékezetes, a Honvédelmi és haderőfejlesztési programot Simicskó István akkor honvédelmi miniszter hirdette meg 2016-ban.

A honvédség egy PZH 2000-es önjáró lövege (Forrás: Honvédelem.hu)

A program kezdetén még csak a GDP egy százalékát költötte honvédelemre hazánk, majd a NATO-vállalásoknak és a megváltozott nemzetközi biztonsági helyzetnek megfelelően elkezdte a büdzsét évről évre növelni, amelynek nagyobbik része fejlesztésre, beruházásokra megy. Sokakat azonban ma is foglalkoztat a kérdés: mi értelme, hogy ennyit költ haderőfejlesztésre a kormány?

A baloldal nem fejlesztette, hanem leépítette a haderőt

Demkó Attila emlékeztetett: Magyarország 2010-ig egy olyan haderőfejlesztési politikát folytatott, ami igazából haderő-leépítési politika volt.

– A 2010-es kormányváltás után a nehéz gazdasági helyzetben az volt a cél, hogy ne veszítsen további képességeket a honvédség. Ez meg is történt, és amikor lehetett, meg is indult a fejlesztés – magyarázta.

A szakértő szerint a lemaradás minden haderőnemnél érzékelhető volt, de a tüzérségnél kiemelkedően.

– A szocialista kormányok az összes Gvozgyika 122 milliméteres önjáró löveget eladták, tehát a honvédségnek nem volt önjáró tüzérsége. Ezt a jóval modernebb PZH 2000-es harcjárművel pótolták, amiből 24 darabot szereztek be haderőfejlesztési programban – emlékeztetett. Ugyanakkor nem csak a tüzérségnél voltak problémák. A T–72-es szovjet harckocsik már jó ideje nagyon elavultnak számítottak, ezek helyett 44 darab Leopard 2A7-est, valamint annak A4-es modelljéből kiképzésre 12 darabot szerzett be a honvédség.

A honvédség egy Leopard2 A7HU harckocsija tüzelés közben (Forrás: Honvédelem.hu)

Demkó Attila külön kiemelte a KF–41 Lynx gyalogsági harcjárműveket, vagyis a Hiúzokat is. Ebből a honvédség 218 darabot rendelt, amelyek folyamatosan érkeznek be. Mint mondta, méltó ellenfelük bármelyik harckocsinak: komoly páncélvédettséggel és aktív védelmi rendszerrel rendelkeznek,

ráadásul amennyiben felszerelik úgynevezett SPIKE páncéltörő rakétával, még az ellenséges harckocsikat is meg tudják semmisíteni.

De nem csak a szárazföldön, hanem a levegőben is modern eszközökkel rendelkezik honvédség: a JAS–39 Gripenek beszerzését már 2002-ben elindította az első Orbán-kormány, amit szerencsére a baloldal sem gáncsolt el az azt követő nyolc évben. Az elmúlt években beszerzett helikopterflotta pedig ugyancsak a legújabb technikát jelenti.