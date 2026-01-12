Rendkívüli

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem, befagyott a Tisza Párt

FerencvárosCeljeNB IÚjpestgólkirályszlovén

Az Újpest mellett a Fradi is harcba száll a szlovén gólkirályjelöltért

A Ferencváros és az Újpest komoly licitháborúba kezdhet a napokban egy kiszemelt játékosért. A Celje 26 éves csatárát, Franko Kovacevicet az Újpest szeretné leigazolni, ám könnyen lehet, hogy a Fradi keresztbe tehet a liláknak a szlovén gólkirályjelöltért folyó harcban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 11:55
Franko Kovacevic ebben a szezonban 13 nemzetközi kupameccsen 12 gólt. a szlovén gólkirályjelöltért többen harcba szállnak Forrás: Charles McQuillan (UEFA)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 26 éves támadó Franko Kovacevic iránt horvát és szlovén sajtóhírek szerint a varsói Legia is érdeklődik, de a Germanjak nevű horvát lap forrásai alapján az Újpest sem mondott le a játékosról. Jelenleg úgy néz ki, hogy a Ferencváros is beszáll a szlovén gólkirályjelöltért folyó licitháborúba.

Franko Kovacevic az NK Celje játékosa, és a szlovén gólkirályjelöltért sokan versenyeznek.
Franko Kovacevic az NK Celje játékosa, és a szlovén gólkirályjelöltért sokan versenyeznek. Fotó: NK Celje

A szlovén gólkirályjelöltért harcba indul a Fradi is

Néhány nappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy az Újpestnél nagy igazolásra készülnek, ugyanis kinézték maguknak a Celje 26 éves csatárát, az ebben a szezonban 28 tétmeccsen 25 gólnál járó Franko Kovacevicet. Most már úgy néz ki, hogy a liláknak fel kell kötni a gatyájukat: budapesti derbi alakulhatott ki a játékos megszerzéséért, ugyanis a támadót hírek szerint a Fradinál is szívesen látnák. A germanijak.hr mellett a Csakfoci is úgy tudja, az FTC valóban figyelemmel követi a játékost, így elképzelhető, hogy az Újpest helyett a Ferencvárosnál köt majd ki a támadó.

Hárommillió euró az ára

A 186 centis Kovacevic a szezonban 2025 perc alatt 25 gólig és kettő asszisztig jutott, ebben hét El/EKL-selejtezős és öt konferencialiga-főtáblás találat is van. Korábban, egyszer, Blazic volt csapatában, az NK Domzaléban jutott tíz gól fölé a 2022–23-as szezonban (12+6 30 meccsen), a többi szezonjában öt találat fölé egyszer sem jutott, öt gólig jutott a 27 meccsen a koreai bajnokságban, négy gólig 25 találkozón a Bundesliga 2-ben. A Celje a hírek szerint hárommillió eurót kér a szlovén liga góllövőlistáját 11 találattal holtversenyben vezető labdarúgó játékjogáért.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.