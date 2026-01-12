Az Újpest mellett a Fradi is harcba száll a szlovén gólkirályjelöltért

A 26 éves támadó Franko Kovacevic iránt horvát és szlovén sajtóhírek szerint a varsói Legia is érdeklődik, de a Germanjak nevű horvát lap forrásai alapján az Újpest sem mondott le a játékosról. Jelenleg úgy néz ki, hogy a Ferencváros is beszáll a szlovén gólkirályjelöltért folyó licitháborúba.

Franko Kovacevic az NK Celje játékosa, és a szlovén gólkirályjelöltért sokan versenyeznek. Fotó: NK Celje

A szlovén gólkirályjelöltért harcba indul a Fradi is

Néhány nappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy az Újpestnél nagy igazolásra készülnek, ugyanis kinézték maguknak a Celje 26 éves csatárát, az ebben a szezonban 28 tétmeccsen 25 gólnál járó Franko Kovacevicet. Most már úgy néz ki, hogy a liláknak fel kell kötni a gatyájukat: budapesti derbi alakulhatott ki a játékos megszerzéséért, ugyanis a támadót hírek szerint a Fradinál is szívesen látnák. A germanijak.hr mellett a Csakfoci is úgy tudja, az FTC valóban figyelemmel követi a játékost, így elképzelhető, hogy az Újpest helyett a Ferencvárosnál köt majd ki a támadó.

Hárommillió euró az ára

A 186 centis Kovacevic a szezonban 2025 perc alatt 25 gólig és kettő asszisztig jutott, ebben hét El/EKL-selejtezős és öt konferencialiga-főtáblás találat is van. Korábban, egyszer, Blazic volt csapatában, az NK Domzaléban jutott tíz gól fölé a 2022–23-as szezonban (12+6 30 meccsen), a többi szezonjában öt találat fölé egyszer sem jutott, öt gólig jutott a 27 meccsen a koreai bajnokságban, négy gólig 25 találkozón a Bundesliga 2-ben. A Celje a hírek szerint hárommillió eurót kér a szlovén liga góllövőlistáját 11 találattal holtversenyben vezető labdarúgó játékjogáért.