Súlyos baleset történt az M1-es autópályán

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 96-os kilométernél, emiatt sávzárásra és négy-öt kilométeres torlódásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek – tájékoztatott az Útinform.

A baleset egy kiépített fix terelésben történt. Aki teheti, a 94-es kilométernél letérve a Bábolna–Bana útvonalon kerüljön – javasolták.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte, hogy a személyautó Ács közelében

lesodródott az úttestről, és letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát.

A járműben ketten utaztak, őket a mentők vizsgálják.

A műszaki mentést végző ácsi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, a balesethez az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.