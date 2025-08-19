Több kilométeres a torlódás az M1-es autópályán

Baleset miatt jelentős a torlódás az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Lébénynél, ahol összeütközött két autó. Az útinform tájékoztatása szerint a 140-es kilométernél a belső sávot lezárták,

a torlódás elérte a 8 kilométert.

Az M0-s autóút keleti szektorában, Gyál térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon is baleset történt korábban, a 37-es km-nél a forgalomkorlátozás megszűnt, a torlódás feloszlóban van.



Baleset történt az M4-es autóúton, Budapest felé, az Üllő csomópontnál is.

A 28-as km-nél a forgalom egy sávon megindult, a torlódás azonban továbbra is 3-4 km-es.

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Bag térségében aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A munkavégzés előtt a forgalom lassul, szakaszosan torlódik.