Magyar Péter kétségbeesetten kapálózik, újabb balhékra készül az állami intézményekben

Új stratégiát készített Magyar Péter és a Tisza Párt elnöksége annak érdekében, hogy átvegyék a nyilvánosság uralását januártól. Ennek pedig központi elemei lesznek a különböző balhék, figyelemfelhívó akciók – tudta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter. Fotó: Hatlaczki Balázs

A párt belső ügyeit jól ismerő informátorunk lapunknak elmondta: miután teljes csődöt mondott a korábbi stratégia, újabbat kellett kitalálnia a Tisza Párt elnökségének. Magyar Péter további szavazókat akar elérni, ehhez pedig új témákat kell felkarolnia, és a korábbiaknál is több figyelemfelkeltő akciót, balhét fognak az elkövetkezendő időszakban szervezni.

A Tisza elnöksége a többi ellenzéki párt szavazóit is igyekszik majd megszólítani. Ennek érdekében pedig a Demokratikus Koalíciótól elveszik a gyermekvédelem, a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól pedig a korrupcióval kapcsolatos ügyeket

– közölte az informátor. Hozzátette: Magyar Péter továbbra sem hajlandó semmilyen nyilvános együttműködésre az ellenzéki politikusokkal, a régi baloldali megmondóembereken és a Tisza Párt mellé szegődött szakértőkön keresztül ugyanakkor élénk kapcsolat alakult ki a párt és a többi baloldali csoportosulás között. – Az információáramlás folyamatos, csak nem a pártok elnökségei, hanem a szakértői gárdák között történik meg – emelte ki a forrásunk. A különböző figyelemfelhívó akciókkal kapcsolatban arról számolt be, hogy hatalmas hiány van aktivistákból és a párttal együttműködő önkéntesekből, ezért sorozatos balhékkal igyekeznek majd fenntartani a figyelmet.

– Itt jönnek majd újra a képbe a gyermek- és állatvédelmi, egészségügyi és oktatási témák.

Magyar Péternek ugyanis víziója nincs, de lehet majd képeket csinálni arról, hogy nem jutott be különböző állami létesítményekbe

– jegyezte meg az informátor. A bejutást pedig úgy fogják szándékosan ellehetetleníteni, hogy sok helyre Magyar Péter váratlanul, a jogszabályoknak nem megfelelően állít be, és követelni fogja, hogy engedjék be.

– Ha beengedik, akkor az intézményvezető szabályt szeg, ha pedig nem, akkor Magyar Péter jár jól, ugyanis kint balhézhat – árulta el forrásunk. A Tisza-szigetekkel kapcsolatban azt mondta, Magyar Péter nem szán ezeknek a csoportosulásoknak komoly szerepet a kampányban, mindössze az utcai jelenlétet, a szórólapozást bízza rájuk.

Ahol vannak Tisza-szigetek, ott majd élő pajzsként lesznek használva, illetve az időigényes utcai munkákat bízzák rájuk, a komolyabb feladatokat mind a fizetett tiszások végzik majd, akiket az elnökség irányít

– jelentette ki az informátor.