Húzós hetet zárt Orbán Viktor

„Ismét egy húzós hét után vagyunk, tegnap pedig együtt, az idei utolsó és egyben legnagyobb háborúellenes gyűlésen mutattuk meg Szegeden: aki a béke mellett van, az velünk tart” – foglalta össze a hét fejleményeit a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök a heti értékelőjét uniós eredményekkel kezdte: „A szokatlanul kiélezett helyzetben lezajlott brüsszeli uniós csúcson a közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk.”

Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi háborúellenes gyűlésen. Forrás: Facebook

A kormányfő emlékeztetett: a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként lett volna értelmezhető, és azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba. „Ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű eredmény! Köszönet érte a belga miniszterelnök hősies ellenállásának is. De hol van még a vége…” – tette hozzá.

Haditanács az uniós tanácskozáson

Az Európai Tanács ülésére kitérve Orbán Viktor azt írta, az valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács. A hozzászólások kilencven százaléka arról szólt, hogyan kéne legyőzni Oroszországot. A fennmaradó időben a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel a magyar kormányfő arról beszélt, hogyan csináljanak inkább békét. „Falra hányt borsó” – értékelte.

Ha érdekel kicsit mélyebben is: azt a mesét terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz–ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont. Most viszont kiderült, hogy ez nem így van, ez egy halott ügy

– mutatott rá, majd kifejtette, a felelősség a németeknél van, hiszen Európát jelenleg három német ember irányítja: az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Parlament legnagyobb frakciójának vezetője, Weber és a német kancellár.

Orbán Viktor szerint közös bennük, hogy a Tisza testvérpártjához, az Európai Néppárthoz tartoznak, ami egy virtigli háborús párt, onnan jön minden baj. Változás rövid távon szerinte nem várható. Németországban lesznek ugyan választások, de csak regionálisak, országos nem: ezért annak az esélye, hogy Németországban, aztán Európában felülkerekedjenek a békepártiak, jelen pillanatban igen kicsi.