Húzós hetet zárt Orbán Viktor

A miniszterelnök értékelte kül- és belpolitikai, valamint gazdasági szempontból is a hét eseményeit. Kitért az uniós csúcs fejleményeire, a szegedi háborúellenes gyűlésre, a fix 3 százalékos hitelprogram sikerére, a Tisza Párt megszorítási terveire és az erről beszámoló Bors lapszámának betiltására is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 16:25
Miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Ismét egy húzós hét után vagyunk, tegnap pedig együtt, az idei utolsó és egyben legnagyobb háborúellenes gyűlésen mutattuk meg Szegeden: aki a béke mellett van, az velünk tart” – foglalta össze a hét fejleményeit a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök a heti értékelőjét uniós eredményekkel kezdte: „A szokatlanul kiélezett helyzetben lezajlott brüsszeli uniós csúcson a közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk.”

Orbán Viktor miniszterelnök Szegeden (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi háborúellenes gyűlésen. Forrás: Facebook

A kormányfő emlékeztetett: a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként lett volna értelmezhető, és azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba. „Ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű eredmény! Köszönet érte a belga miniszterelnök hősies ellenállásának is. De hol van még a vége…” – tette hozzá.

 

Haditanács az uniós tanácskozáson

Az Európai Tanács ülésére kitérve Orbán Viktor azt írta, az valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács. A hozzászólások kilencven százaléka arról szólt, hogyan kéne legyőzni Oroszországot. A fennmaradó időben a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel a magyar kormányfő arról beszélt, hogyan csináljanak inkább békét. „Falra hányt borsó” – értékelte.

Ha érdekel kicsit mélyebben is: azt a mesét terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz–ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont. Most viszont kiderült, hogy ez nem így van, ez egy halott ügy

– mutatott rá, majd kifejtette, a felelősség a németeknél van, hiszen Európát jelenleg három német ember irányítja: az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Parlament legnagyobb frakciójának vezetője, Weber és a német kancellár. 

Orbán Viktor szerint közös bennük, hogy a Tisza testvérpártjához, az Európai Néppárthoz tartoznak, ami egy virtigli háborús párt, onnan jön minden baj. Változás rövid távon szerinte nem várható. Németországban lesznek ugyan választások, de csak regionálisak, országos nem: ezért annak az esélye, hogy Németországban, aztán Európában felülkerekedjenek a békepártiak, jelen pillanatban igen kicsi.

 

A nyugdíjasok halálát várja a Tisza

„Ellenfeleink szemtelensége és otrombasága a tetőfokára hágott” – reagált arra, hogy sorra látnak napvilágot az olyan nyilatkozatok, amelyekben Magyar Péter emberei a nyugdíjasok halálát kívánják. Emlékeztetett, legújabban Nagy Ervin látja az idősek halálában a Tisza győzelmének a kulcsát, de korábban Raskó György és Puzsér Róbert is erről értekezett.

Nincs új a nap alatt. Az előző baloldali jolly joker, Márki-Zay Péter is a nyugdíjasok halálában bízott a 2022-es választások előtt. De hol van már a tavalyi hó? És ez a mostani is hamar olvadásnak indult

– mutatott rá.

1/17 Kemény kérdések, még keményebb válaszok - képeken a rendhagyó Lázárinfó Orbán Viktorral

 

Éljen a sajtószabadság!

Kitért arra is, hogy figyelemfelkeltő kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt adóterveiről. Egy honlapot hoztak létre, amelyen mindenki megtudja, mit tervez a Tisza. „Itt a betiltott Bors! Közzétesszük a Tisza-adócsomagot ismertető különszámot. Éljen a sajtószabadság! Adónemenként megnézheted, mi hogyan szerepel a Tisza-csomagban, és ez a gyakorlatban mit jelentene a magyar emberek számára. A Tisza Párt megpróbálta eltitkolni programját a magyarok elől” – írta.

Rámutatott: a nemzeti oldalon másról szól a politika. Emlékeztetett arra a friss hírre, hogy már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon start programban a szeptember 1-jei indulás óta. Szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik, ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt az új otthonában várhatja, és akár a szilveszteri bulit is a saját lakásában vagy házában tarthatja meg. További hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, ezek jelenleg elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt.

Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, a felének már a folyósítása is megtörtént.

Hangsúlyozta azt is, egy e heti összesítés szerint a Magyar falu programban a 2019-es indulása óta több mint 1300 milliárd forintot fordított a kormány a kistelepülések fejlesztésére. Ugyanakkor idén nagy hangsúlyt kapott a közlekedés is: országosan 786 önkormányzat újított fel utakat, járdákat, alakított ki új gyalogátkelőhelyeket, összesen tízmilliárd forint értékben.

 

A városi levegő szabaddá, a vidéki levegő magyarrá tesz

A kormány ugyanekkora összeget biztosított a kistelepüléseket összekötő mellékutak felújítására is, valamint szintén tízmilliárd forint kormányzati támogatást kapott 936 kistelepülés az ingatlanfejlesztéseire, illetve az eszközbeszerzéseire is.

Soha rosszabb évet a faluprogramban! Tudjuk: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő magyarrá tesz!

– emelte ki.

Kitért az iskolai lemorzsolódás megelőzésében elért eredményekre is. A 2024-es eredmények szerint a 15 és 34 év közötti fiatalok körében mért 6,3 százalékos arány az ötödik legalacsonyabb az Európai Unióban, ami messze jobb a 14,2 százalékos uniós átlagnál. Kedvező kép rajzolódik ki a fiatalok általános munkaerőpiaci és oktatási aktivitásáról is, hiszen a magyar ráta (11,1 százalék) alacsonyabb az uniós átlagnál (12,1 százalék). Ez azt jelenti, hogy itthon kevesebb a se nem tanuló, se nem dolgozó fiatal.

Folytassuk a digitális honfoglalást! Mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében! Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok!

– üzente a miniszterelnök.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

