panyi miklósotthon startminiszterelnökség

Panyi Miklós: Száz nap alatt tizenötezer család jutott saját otthonhoz az Otthon starttal

Hatalmas lendülettel indult a kormány legújabb otthonteremtési intézkedése, az Otthon start program. A szeptember elsejei start óta eltelt első száz nap mérlege impozáns: tizenötezer hitelt már folyósítottak, az igénylések összértéke pedig meghaladta az ezermilliárd forintot. Panyi Miklós államtitkár szerint a program nemcsak a fiatalok lakáshoz jutását segíti, hanem a piaci folyamatokra is kedvező hatással van, hiszen megállította az árak elszabadulását és csökkentette a bérleti díjakat.

2025. 12. 19. 16:07
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten és ismertette az Otthon start program első időszakának eredményeit. A szeptember elsejei indulás óta a bankok már tizenötezer hitelt folyósítottak. Ez a szám azt mutatja, hogy több mint húszezer fiatal várhatja az új otthonában a karácsonyt és tarthatja meg ott a szilveszteri mulatságot.

Budapest, 2025. december 19. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start program első száz napjának eredményeit ismertető budapesti sajtótájékoztatón 2025. december 19-én. Az államtitkár közlése szerint 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok a program szeptember elsejei indulása óta. MTI/Soós Lajos
Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. / Fotó: Soós Lajos / MTI

Panyi Miklós ismertette az eredményeket

A pénzügyi adatok is a program sikerét igazolják. A már folyósított hitelek összege meghaladja az ötszázmilliárd forintot. További háromszázmilliárd forintnyi igény áll elbírálás, és ugyanennyi előkészítés alatt. A hiteligénylések teljes összege a program indulása óta így már átlépte az ezermilliárd forintot. A kormány várakozásai szerint a dinamika a jövőben is megmarad. A következő időszakban havonta öt-hatezer új szerződéskötésre számítanak a pénzintézeteknél.

Az átlagéletkor 34 év, a kérelmezők nyolcvan százaléka negyven év alatti. Szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik. Az átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint, a futamidő pedig 21,5 év. Érdekesség, hogy az esetek 16-18 százalékában a csok plusszal kombinálva veszik igénybe a támogatást.

A program piaci hatásai is jelentősek. Az első lakásvásárlók aránya 40 százalékra nőtt Magyarországon, ami a korábbi szint duplája. Ezzel párhuzamosan a befektetési célú vásárlások aránya a felére csökkent. Ma tízből négy tranzakció az Otthon start keretében zajlik. Erre a rendszerváltás óta nem volt példa.

Panyi Miklós kijelentette:

Amíg ez a kormány van hatalmon, az Otthon start program marad.

A lakásárak alakulása is kedvező fordulatot vett. A program indulása óta harmadik hónapja csökken a drágulás üteme. Novemberben országosan fél százalékra lassult az áremelkedés. Budapesten a folyamat megállt, sőt a fővárosban minimális, 0,1 százalékos árcsökkenést regisztráltak. Az albérletpiacon is érezhető a változás. Országosan 2,6 százalékkal mérséklődtek a díjak, de egyes budapesti kerületekben a csökkenés elérte a tíz százalékot is.

A jövő év elején újabb bővítések várhatók. A közszférában dolgozók egymillió forintos otthontámogatása és a külterületi ingatlanok bevonása további lendületet adhat. 

A kínálati oldal is bővül. Év végéig több mint 45 ezer lakás építésére vonatkozó kérelem érkezett a kormányhoz. A társasházi építményi jog bevezetésével ezeket már a kivitelezés során megvásárolhatják a családok. Az államtitkár szerint a program egy év alatt ötven-hatvanezer első lakásvásárlást generálhat, így mintegy százezer fiatal otthonteremtését segíti elő.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.