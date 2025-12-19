Panyi Miklós: Száz nap alatt tizenötezer család jutott saját otthonhoz az Otthon starttal

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten és ismertette az Otthon start program első időszakának eredményeit. A szeptember elsejei indulás óta a bankok már tizenötezer hitelt folyósítottak. Ez a szám azt mutatja, hogy több mint húszezer fiatal várhatja az új otthonában a karácsonyt és tarthatja meg ott a szilveszteri mulatságot.

Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. / Fotó: Soós Lajos / MTI

Panyi Miklós ismertette az eredményeket

A pénzügyi adatok is a program sikerét igazolják. A már folyósított hitelek összege meghaladja az ötszázmilliárd forintot. További háromszázmilliárd forintnyi igény áll elbírálás, és ugyanennyi előkészítés alatt. A hiteligénylések teljes összege a program indulása óta így már átlépte az ezermilliárd forintot. A kormány várakozásai szerint a dinamika a jövőben is megmarad. A következő időszakban havonta öt-hatezer új szerződéskötésre számítanak a pénzintézeteknél.

Az átlagéletkor 34 év, a kérelmezők nyolcvan százaléka negyven év alatti. Szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik. Az átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint, a futamidő pedig 21,5 év. Érdekesség, hogy az esetek 16-18 százalékában a csok plusszal kombinálva veszik igénybe a támogatást.

A program piaci hatásai is jelentősek. Az első lakásvásárlók aránya 40 százalékra nőtt Magyarországon, ami a korábbi szint duplája. Ezzel párhuzamosan a befektetési célú vásárlások aránya a felére csökkent. Ma tízből négy tranzakció az Otthon start keretében zajlik. Erre a rendszerváltás óta nem volt példa.

Panyi Miklós kijelentette:

Amíg ez a kormány van hatalmon, az Otthon start program marad.

A lakásárak alakulása is kedvező fordulatot vett. A program indulása óta harmadik hónapja csökken a drágulás üteme. Novemberben országosan fél százalékra lassult az áremelkedés. Budapesten a folyamat megállt, sőt a fővárosban minimális, 0,1 százalékos árcsökkenést regisztráltak. Az albérletpiacon is érezhető a változás. Országosan 2,6 százalékkal mérséklődtek a díjak, de egyes budapesti kerületekben a csökkenés elérte a tíz százalékot is.

A jövő év elején újabb bővítések várhatók. A közszférában dolgozók egymillió forintos otthontámogatása és a külterületi ingatlanok bevonása további lendületet adhat.

A kínálati oldal is bővül. Év végéig több mint 45 ezer lakás építésére vonatkozó kérelem érkezett a kormányhoz. A társasházi építményi jog bevezetésével ezeket már a kivitelezés során megvásárolhatják a családok. Az államtitkár szerint a program egy év alatt ötven-hatvanezer első lakásvásárlást generálhat, így mintegy százezer fiatal otthonteremtését segíti elő.