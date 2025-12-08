Panyi Miklós: Elhozta a fordulatot az Otthon start

Az Otthon start elhozta a fordulatot: októberről novemberre 0,1 százalékos árcsökkenést mért Budapesten a piacvezető ingatlanportál. Egyre több az eladó ingatlan. Van kínálat – jelezte friss Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a posztban azt írja, érkeznek az új, megfizethető lakások tízezrei, amelyek a társasházi építményi joggal pár hónapon belül szerződhetőek lesznek a fix 3 százalékos hitellel, amellyel akár használt panelek árában is lehet új lakást vásárolni.

Ellendrukkereknek, baloldali károgóknak: Igen, növeltük a kínálatot, és érkeznek az új, megfizethető lakások tízezrei! Nem, nem szöktek az egekbe a lakásárak, a lakásárak terén a fordulat pedig a program indulását követő harmadik hónapban megérkezett!

– fogalmazott posztjában az államtitkár.

A politikus szavait alátámasztja az ingatlan.com novemberi lakásárindexe is, miszerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.

A közleményben kiemelték, a fővárosi novemberi lakásárcsökkenés ellenére éves összevetésben 24,1 százalékos áremelkedés történt Budapesten. A szeptembert 2,6, az októbert pedig 1,4 százalékos havi drágulással zárta a főváros. Hozzátették, a fővárosi agglomeráció kedvelt célpont maradt, ennek eredményeként Pest vármegyében novemberben 1,7 százalékos havi, és 18,8 százalékos éves áremelkedést mutat az index. A kelet-magyarországi régiókban a drágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét, a Dél-Alföldön novemberben 2,1 százalékkal, éves szinten 19,4 százalékkal nőttek az árak, míg a Nyugat-Dunántúlon csak 0,9 százalékos havi és 15,2 százalékos éves növekedés volt megfigyelhető.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben rámutatott arra, hogy az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege.

A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást lehet látni, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok. A budapesti eredményben komoly szerepet játszhat, hogy sok vevő még kivárásra játszik.

A következő hónapokban ugyanis több ezer új építésű lakás érkezik a piacra, és ezek közül több projektben használt panelek árában lehet új lakást vásárolni. Emiatt erős árverseny indulhat el a főváros használtlakás-piacán is

– írták a közleményben. Balogh László szerint ez a folyamat az állami támogatások hatását is módosíthatja. Ha a budapesti vevők – különösen az első lakást vásárlók – nagyobb arányban választják a tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, az mérsékelheti az Otthon start program hatását a használt lakások piacán. Ilyenkor kisebb lesz az extra kereslet és az abból eredő áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.