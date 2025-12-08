ingatlanpiacOtthon Start Programlakásárak

Panyi Miklós: Elhozta a fordulatot az Otthon start

Országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, a fővárosban csökkenés történt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 13:16
Fotó: MW archív Forrás: MW archív
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Otthon start elhozta a fordulatot: októberről novemberre 0,1 százalékos árcsökkenést mért Budapesten a piacvezető ingatlanportál. Egyre több az eladó ingatlan. Van kínálat – jelezte friss Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a posztban azt írja, érkeznek az új, megfizethető lakások tízezrei, amelyek a társasházi építményi joggal pár hónapon belül szerződhetőek lesznek a fix 3 százalékos hitellel, amellyel akár használt panelek árában is lehet új lakást vásárolni.

Ellendrukkereknek, baloldali károgóknak: Igen, növeltük a kínálatot, és érkeznek az új, megfizethető lakások tízezrei! Nem, nem szöktek az egekbe a lakásárak, a lakásárak terén a fordulat pedig a program indulását követő harmadik hónapban megérkezett!

– fogalmazott posztjában az államtitkár. 

A politikus szavait alátámasztja az ingatlan.com novemberi lakásárindexe is, miszerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.

A közleményben kiemelték, a fővárosi novemberi lakásárcsökkenés ellenére éves összevetésben 24,1 százalékos áremelkedés történt Budapesten. A szeptembert 2,6, az októbert pedig 1,4 százalékos havi drágulással zárta a főváros. Hozzátették, a fővárosi agglomeráció kedvelt célpont maradt, ennek eredményeként Pest vármegyében novemberben 1,7 százalékos havi, és 18,8 százalékos éves áremelkedést mutat az index. A kelet-magyarországi régiókban a drágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét, a Dél-Alföldön novemberben 2,1 százalékkal, éves szinten 19,4 százalékkal nőttek az árak, míg a Nyugat-Dunántúlon csak 0,9 százalékos havi és 15,2 százalékos éves növekedés volt megfigyelhető.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben rámutatott arra, hogy az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. 

A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást lehet látni, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok. A budapesti eredményben komoly szerepet játszhat, hogy sok vevő még kivárásra játszik. 

A következő hónapokban ugyanis több ezer új építésű lakás érkezik a piacra, és ezek közül több projektben használt panelek árában lehet új lakást vásárolni. Emiatt erős árverseny indulhat el a főváros használtlakás-piacán is

– írták a közleményben. Balogh László szerint ez a folyamat az állami támogatások hatását is módosíthatja. Ha a budapesti vevők – különösen az első lakást vásárlók – nagyobb arányban választják a tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, az mérsékelheti az Otthon start program hatását a használt lakások piacán. Ilyenkor kisebb lesz az extra kereslet és az abból eredő áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.

Az ingatlan.com lakásárindexének régiós adataiból az is látszik, hogy Nyugat-Magyarországon lassabb a drágulás, Kelet-Magyarország viszont gyorsabb ütemű áremelkedéssel megkezdte a felzárkózást. A Nyugat-Dunántúlon 0,9 százalékos havi és 15,2 százalékos éves drágulás következett be novemberben, ezzel szemben a Dél-Alföld októberhez képest 2,1, a múlt év novemberéhez viszonyítva pedig 19,4 százalékos éves növekedést produkált.

Közleményében az ingatlan.com kifejtette, a novemberi tendenciák decemberben tovább erősödhetnek, a kínálat tovább nő, a vevőjelöltek egy része pedig várja az új építésű lakások megjelenését.

Balogh László szerint így nem kizárt, hogy az év vége meglepő fordulatot hoz a lakásárakban. 

Az év elején látott erős emelkedés után akár egy enyhe korrekció is bekövetkezhet. A kínálati piacot nézve Budapesten a használt lakóingatlanok esetében a négyzetméterenkénti mediánérték közel 1,4 millió forint volt. Az V. kerület a legdrágább kétmillió forint feletti összeggel, a második és harmadik helyen van az I. és a XII. kerület, előbbinél 1,83 millió, utóbbinál 1,78 millió forint volt a négyzetméterárak középértéke december elején. 

A legolcsóbb városrészekben, azaz a XVII., a XVIII., a XX. és a XXIII. kerületben ugyanakkor 800 ezer és 981 ezer forintos mediánnal számolhatnak a lakásvásárlást tervezők. A vármegyeszékhelyek között továbbra is Debrecenben a kerülnek legtöbbe a lakások és házak, a medián négyzetméterárak ott 997 ezer forintot tettek ki december elején. Szeged és Győr van még a dobogón, 952 ezer és 920 ezer forinttal. A középmezőnyben van többek között Kecskemét, Tatabánya, Szombathely és Nyíregyháza 732-804 ezres mediánnal. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek közé sorolható Békéscsaba, Salgótarján és Kaposvár, ezekben a városokban 285–541 ezer forint a négyzetméterárak középértéke – tájékoztatott az ingatlanhirdetési portál.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.