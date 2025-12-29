Mező Gábor: Kepes András oldalválasztása nem meglepő

Amikor a kádergyerek eligazítja tétova „népét” – jegyezte meg Mező Gábor újságíró Kepes András karácsonyi interjújával kapcsolatban. A Századvég kutatóintézeti igazgatója a közösségi oldalán kifejtette: emlékszik, a konzervatív barátai azt mondták, hogy Kepes András vörös hátteréről ne írjon, mert ő olyan rendes európai értelmiség, és nem is politizál. Utóbbi már akkor sem volt igaz – mutatott rá.

Mező Gábor. Fotó: Árvai Károly

Kepes már az Antall-kormány idején is politizált – gondolhatjátok, hogy nem az MDF mellett –, ahogyan ezt fel is idéztem a róla szóló Fekete lexikonban

– mutatott rá Mező Gábor. Hozzátette: a műsor nem is tetszett Kepes Andrásnak és propagandistázni kezdett.

Az újságíró azt is megjegyezte, hogy Kepes oldalválasztása nem meglepő, hiszen egyrészt ez garantált reflektorfénnyel járt, a másik út pedig nehézségekkel, elhallgatással vagy lejáratással, ráadásul teljesen érthető, ha a vörös szőnyegen felnőve a szocializmusban aranyéletet élve, ide-oda utazgatva, Kepes Imre elvtárs és Kepes Imréné elvtársnő előbb eltaszított, majd megfuttatott gyerekeként felnőve nem a konzervatív, a patrióta oldalt választotta.

Ki választja a nehezebb ösvényt?

– tette fel a kérdést. Majd rámutatott: nem ez a probléma, hanem a lapítás. „Őszintén, legalább a tükörnek ismerd be: igen, teljesen kivételezett helyzetben voltam a Kádár-diktatúrában. Igen, tehetséges voltam, de voltak rajtam kívül még tehetséges emberek, sőt, nálam tehetségesebb emberek is, akiknek az üzemi lap maradt. Még olyanoknak is, akik amúgy otthon, egy-egy megmentett, régi nyelvtankönyvből megtanultak egy-egy nyelvet. Nagyapámnak is volt egy. Abból tanult meg angolul” – írta Mező Gábor.

Kepes András, az aggódó európai értelmiségi, aki elmondja, hogy sajnálatos Magyarország történelmi megosztottsága, sőt az is, hogy itt gyakoriak voltak a diktatúrák, a tekintélyelvű válaszok, ami a mai napig nyomot hagy. Csak egy dolgot nem mondott el most sem Kepes András:

hogy az apja nagy energiával építette a legutóbbi diktatúránkat

– hangsúlyozta. Hozzátette: ahogy arról sem beszél, hogy ő is részben ennek a diktatúrának köszönhetően, és mindenképp ebben a diktatúrában lett ismert tévés, majd ismert szerző, véleményvezér. Valamint, hogy ezek a posztkommunista felnőttek, gyerekek szinte mind összetartottak, egy irányba húztak rendszerváltás után, és sokan úgy látták, hogy nem sok területet hagytak másoknak.