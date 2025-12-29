szilvesztervirslihúsipar

Itt a virsliszezon, szilveszterkor több fogy, mint az évben máskor

Szilveszterkor az új fogyasztói trendek sem tudják háttérbe szorítani a virsli népszerűségét: az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban. A szakmai szervezetek körképe szerint a nehézségekkel küzdő hazai feldolgozók az idén is minőségi termékekkel készültek az év végi dömpingre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 10:24
A virsli a szilveszteri mulatságok fontos eledele Fotó: FOODCOLLECTION GESMBH Forrás: foodcollection
A virsli egész évben elérhető a boltok polcain, az év végéhez közeledve jelentősen megnő ezen húskészítmény forgalma, az év közben elfogyasztott mennyiség meg sem közelíti a szilveszteri mennyiséget. Magyarországon az éves virslieladás 34 ezer tonna körül van, az év utolsó hónapjában ennek 10–25 százaléka kel el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Húsiparosok Szövetségének közös körképe szerint a fogyasztók idén is széles kínálatból válogathatnak. A slágertermék vélhetően az idén is az enyhén füstölt juhbeles, roppanós és a frankfurti virsli lesz, de a bécsi virsli is kedvelt ebben az időszakban.

A tapasztalatok szerint az elmúlt évhez hasonlóan – a fogyasztói árak emelkedése miatt – továbbra is jelentős az élelmiszerláncokban forgalmazott saját márkás termékek aránya a kínálatban. A magyar vásárlók ugyanis kevéssé a márkát, sokkal inkább a minőséget és a jó ár-érték arányt keresik a boltokban, az ünnepi időszakban a magasabb minőségű termékek irányába tolódik el a forgalom.

A NAK arra hívja fel a figyelmet, hogy a virsli választásakor is érdemes a magyar termékeket előnyben részesíteni. A hazai gyártók termékei nyomon követhetők, folyamatosan ellenőrzöttek, és a hazai ízvilágra tervezettek. Mint írják: ha igazán jó minőségű virslit szeretnénk vásárolni, keressük a megbízható gyártókat, a vásárlás előtt pedig érdemes az összetevőket is elolvasni, mert a magasabb hústartalom egyben a jobb minőséget is garantálja.

A szilveszteri virslifogyasztás szokása nem új keletű:

a régi paraszti babona szerint szerencsét hoz, ha új esztendő első napján disznót fogyasztunk, mivel a szárnyas hátrafelé kapar, a malac előre túr és kitúrja a szerencsénket. 

A virsli újévi fogyasztása elsősorban a városokban terjedt el, hiszen olcsó volt és könnyen elkészíthető.

A virsli összetételét a Magyar Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza. Az előírások közül a legfontosabb a hústartalom: amely a késztermékre vonatkoztatva legalább 51 százalék. Ha a hústartalom alacsonyabb, vagy 10 százaléknál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek. A jó minőségű termék kiválasztásához javasoljuk a fogyasztóknak, hogy az előrecsomagolt virslik esetében a termék hátoldali címkéjén keressék az ovál bélyegzőt, amelyen a HU jelzés a hazai üzemet jelöli, emellett az összetevőknél is érdemes ellenőrizni a hústartalmat.

