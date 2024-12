Mutatjuk milyen virslit ne vegyen szilveszterre + videó

Nagy kedvence a magyaroknak szilveszterkor a virsli, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen minőségűt veszünk belőle. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint éppen ezért a virsli választásakor is érdemes a magyar termékeket előnyben részesíteni. Mint írták,

a hazai gyártók termékei nyomon követhetők, folyamatosan ellenőrzöttek, és a hazai ízvilágra tervezettek.

Illusztráció (Forrás: Mediaworks Archívum)

Ha igazán jó minőségű virslit szeretnének vásárolni, keressék a megbízható gyártókat, a vásárlás előtt pedig érdemes az összetevőket is elolvasni, mert a hústartalom egyben a minőséget is garantálja. Ha egy virslit nagyon alacsony áron kínálnak, élni kell a gyanúval, hogy annak a minősége is silány lesz

– számolt be a kamara.

Továbbá arra is rávilágítottak, hogy a virsli összetételét a Magyar Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza. Az előírások közül a legfontosabb a hústartalom: amely a késztermékre vonatkoztatva legalább 51 százalék. Ha a hústartalom alacsonyabb, vagy tíz százaléknál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek.

Mennyibe fog kerülni idén?

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) árfigyelője alapján a Világgazdaság azt írta, a legolcsóbb virslik kilóra vetített ára 1280 és 1570 forintos ársávban van. A hírportál szerint 2000–3000 forintos ársávban már 15, 3000 és 4000 forint között 31, 4000 és 5000 forint között 25, míg ennél drágábban hat termék található. A legmagasabbra árazott termékek között már nagyobb árkülönbségek vannak:

a Pick Roppanós virslije 7269,

a Wiesbauer-Dunahús Bécsi pulykavirslije 6797,

a Pick Frankfurter és a Pick virsli pedig 5550

forintos kilónkénti áron került az árfigyelőbe.

Nagy Attila, az Auchan értékesítési igazgatója a Boon-nak azt nyilatkozta, virslit jellemzően megszokásból választanak a vásárlók, nem nagyon váltanak egyik termékről a másikra. Mint mondta, számít az ár és a megszokott ízpreferencia, ezektől az ünnepek miatt sem térnek el. – Ami az árakat illeti, idén nem lesz drágább a virsli, mint tavaly, sőt sok esetben jobb, akciós áron is kínáljuk majd – jelentette ki.

Milyet érdemes venni?

A virslieladásokban a decemberi forgalom a meghatározó, ilyenkor vásároljuk meg az éves virslimennyiség csaknem 30 százalékát. A Boon szerint az abszolút nyerő a sertésvirsli, ami az eladások bő háromnegyedét adja.

Az ünnepi időszak legkeresettebb termékei a kétszer 200 grammos bécsi virsli, a 700 grammos vagy 800 grammos roppanós és bécsi virsli, valamint a 240, illetve 350 grammos baromfivirsli.

A Baranya vármegyei hírportál (Bama) csinált egy nagy szilveszteri virslitesztet, amelyben összesen hét márka legnépszerűbb termékeit hasonlították össze.

A Lidlből két népszerű saját márkás virslit is választottak. Mint írták, a Pikok sertésvirsli (83 százalék hústartalmú) nem roppanós, naturálisabb, nem túl fűszeres, így a gyermekek számára is ideális választás lehet, ebben nem csalódhatunk.

A Pikok Pure bécsi virsli juhbélben a legmagasabb (90 százalék) hústartalommal rendelkezik. Kicsit füstösebb ízvilágú, a hírportál szerint főzelék mellé kiváló választás lehet.

Az Aldi bécsi sertésvirsli (84 százalék hústartalommal) külsőre megnyerő volt, ez volt az egyetlen páros virsli, kicsit naturálisabb ízű, valóban roppanós.

A Füstli klasszik virsli (70 százalék hústartalommal) a hírportál szerint nem volt kimondottan megnyerő. Mint írták, lyukacsos volt a hús, erősen lehetett benne érezni az ízfokozót.

A Penny Dárdás ínyenc roppanós virsli (83 százalék hústartalommal) kinézetre, színre szerintük a legmeggyőzőbb volt. Azonban fűszerezésében elkülönül a többitől.

A Pick Pickolino (61 százalék hústartalommal) virslifőzés után túlságosan puha volt, szétrepedt, ízre is gyengébb volt.

A Spar saját márkás terméke, az S-Budget (61 százalék hústartalommal) virsli ránézésre sokkal barnább volt mint a többi. Mint fogalmaztak, egyszerű, a legkevésbé ízes, ám ízfokozós, furcsa utóízzel.

Forrás: Bama/Löffler Péter

Végül a Bama munkatársai megkóstoltak egy növényi „virslit” is. A Lidlben is kapható, Vemondo vegán magyaros kolbászt laskagombával és búzafehérjével. A tesztelőknek elnyerte a tetszését, még a húsimádók is megdicsérték, ők is szívesen vásárolnának belőle. A hírportál szerint jó alternatíva lehet grillezéshez, hot dogba vagy akár egy kevésbé fűszeres főzelék mellé. Kilóára 4161 forint volt.