Egy hozzávaló, amitől olyan jó lesz a sült csirkemell, mint még soha

A csirkemellet sokan száraz, íztelen húsnak tartják, pedig ez a sovány, egészséges alapanyag könnyedén átalakulhat szaftos, ízekben gazdag fogássá, ha tudjuk, milyen apró trükkökkel érdemes elkészíteni. Most egy világhírű séf tanácsát mutatjuk be, amellyel a sült csirkemellből igazi gasztronómiai élmény születik.

A sült csirkemell megmentője: a majonéz / Fotó: Shutterstock

A sztárséf trükkje, amitől új szintre lép a sült csirkemell

J. Kenji López-Alt módszere egyszerű: a kedvenc pácunkat keverjük össze majdnem azonos mennyiségű majonézzel, és ebben hagyjuk állni a húst legalább 4, de akár 24 órán át. Ez a technika nemcsak a pácolás hatékonyságát növeli, hanem elképesztően lédús végeredményt biztosít. Kenji szerint bármilyen páccal működik, legyen az teriyaki, pestó, salsa verde, barbecue szósz, thai curry paszta, vagy akár mole – a majonéz mindegyiknél kihozza a legjobb ízeket.

Miért működik ilyen jól a majonéz?

A séf három egyszerű, de tudományosan megalapozott okot említ:

Jobban tapad a pác – A majonéz krémes, emulgeált állaga miatt a pác nem csúszik le a húsról, így az ízek mélyebben átjárják a csirkét.

Szebb és szaftosabb végeredmény – A majonézben lévő tojásfehérje segíti a barnulást, miközben bent tartja a nedvességet.

Nincs majonézíze – A hő hatására az íze eltűnik, csak a gazdagabb, teltebb textúra marad.

Amikor a technikát pestóval próbálták ki, az eredmény magáért beszélt: élénkebb szín, intenzívebb íz, és minden falatban szaftos textúra született. Ez a módszer nemcsak csirkemellhez, hanem combhoz, sőt más húsokhoz is kiváló.

Így készítsük el a tökéletes sült csirkemellet majonézzel

Válasszuk ki a kedvenc pácunkat (például 1/4 csésze teriyaki szósz). Keverjük össze majdnem azonos mennyiségű majonézzel (kb. 1/3 csésze). Alaposan vonjuk be vele a csirkét. Pácoljuk lefedve a hűtőben legalább 4 órát, de a 24 óra a legjobb. Süssük meg vagy grillezzük a húst, amíg kívül aranybarna, belül pedig szaftos nem lesz.

Ez az apró változtatás garantálja, hogy a sült csirkemell többé ne legyen száraz és ízetlen.

