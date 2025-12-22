A diósbejgli-reinkarnáció – Sörök karácsonyra

A karácsonyi desszertek és a sör

Az édes, vajas tészták, a dió, a mák, a különböző lekvárok vagy a csokoládé remekül illenek az olyan hagyományos sörtípusok mellé, mint a duplabak, belga dubbel vagy az old ale, az imperial stout és a különböző gabonaborok. A gazdagon használt, különleges sötét(ebb) maláták ízvilága, az erjedéskor keletkező gyümölcsös észterek szépen harmonizálnak az említett hozzávalókkal. A zserbó, a bejgli, a linzer remekül illik ezekhez sörökhöz. Érdemes borpárlat, whisky vagy pálinka helyett kipróbálni ezekkel a sokrétű és gazdag ízprofillal bíró sörökkel az ünnepi süteményeket, de önmagukban is helyettesíthetnek egy desszertet. Két belga dubbelt és egy különleges búzabort szeretnék az ünnepekre ajánlani.

Házi sörfőzők nagypályán

Az IPA és az illatos komlók töretlen népszerűsége és szikrázó gyümölcsössége mellett a házi főzők egyre inkább szeretik magukat kipróbálni klasszikus sörstílusokban, melyek talán nem olyan harsányak, de finoman cizellált ízviláguk az egyre értőbb közönség között is népszerű. Az Első Magyar Házisörfőző Egyesület éves versenyein is rendre különleges sörfajták nyernek. Több ilyen győztes is kipróbálta már magát egy-egy kereskedelmi főzettel. Így indult Kiss Tamás és a Hopfanatic Sörfőzde még a „hőskorban” 2012-13-ban. Ma már a tudás és az eszközök is jóval profibbak, így egyre minőségibb tételek kerülnek ki a sörpiacra.

Fotó: Vásárhelyi István - Beer Gastronomy

Trappista kolostorból a konyhába

Mátyus Tamásnak (Unity Brewing), több békésszentandrási sör receptjét is köszönhetjük. Idén Kovács Norbert győztes nyertes sörével egy nagyszerű dubbellel rukkoltak elő és főzték le nagyban a Király utcai Unityben. Így volt alkalmam a Temesvári Magyar Napok idei sörkóstolóján ezt a tételt is bemutatni. A Red Monk a klasszikus belga, vagy a pannonhalmi dubbeleknél kicsit világosabb, de még belefér a kategóriába. Dús, paplanos hab és a jellegzetes datolyás, mazsolás, élesztős illatok mellett felsejlik némi banánosság, egy kevés málna és egy csipetnyi csokoládé. Fűszeres (szegfűszeg, szegfűbors), enyhén gyümölcsös, szárazan kakaós-csokoládés ízek és diósan kesernyés zárás adja meg a kerekségét.