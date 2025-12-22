sörelső magyar házisörfőző egyesületunity brewing

A diósbejgli-reinkarnáció – Sörök karácsonyra

A téli szezonra készülő sörök testesebbek, sötétebbek, általában magasabb alkoholtartalmúak és inkább édeskésebb, malátahangsúlyos ízviláguk van. Némelyik akár helyettesítheti is a süteményeket, de együtt kóstolva lesz teljes az élmény.

Vásárhelyi István
2025. 12. 22. 12:43
Forrás: Vásárhelyi István - Beer Gastronomy
A karácsonyi desszertek és a sör

Az édes, vajas tészták, a dió, a mák, a különböző lekvárok vagy a csokoládé remekül illenek az olyan hagyományos sörtípusok mellé, mint a duplabak, belga dubbel vagy az old ale, az imperial stout és a különböző gabonaborok. A gazdagon használt, különleges sötét(ebb) maláták ízvilága, az erjedéskor keletkező gyümölcsös észterek szépen harmonizálnak az említett hozzávalókkal. A zserbó, a bejgli, a linzer remekül illik ezekhez sörökhöz. Érdemes borpárlat, whisky vagy pálinka helyett kipróbálni ezekkel a sokrétű és gazdag ízprofillal bíró sörökkel az ünnepi süteményeket, de önmagukban is helyettesíthetnek egy desszertet. Két belga dubbelt és egy különleges búzabort szeretnék az ünnepekre ajánlani.

Házi sörfőzők nagypályán

Az IPA és az illatos komlók töretlen népszerűsége és szikrázó gyümölcsössége mellett a házi főzők egyre inkább szeretik magukat kipróbálni klasszikus sörstílusokban, melyek talán nem olyan harsányak, de finoman cizellált ízviláguk az egyre értőbb közönség között is népszerű. Az Első Magyar Házisörfőző Egyesület éves versenyein is rendre különleges sörfajták nyernek. Több ilyen győztes is kipróbálta már magát egy-egy kereskedelmi főzettel. Így indult Kiss Tamás és a Hopfanatic Sörfőzde még a „hőskorban” 2012-13-ban. Ma már a tudás és az eszközök is jóval profibbak, így egyre minőségibb tételek kerülnek ki a sörpiacra.

Fotó: Vásárhelyi István - Beer Gastronomy

Trappista kolostorból a konyhába

Mátyus Tamásnak (Unity Brewing), több békésszentandrási sör receptjét is köszönhetjük. Idén Kovács Norbert győztes nyertes sörével egy nagyszerű dubbellel rukkoltak elő és főzték le nagyban a Király utcai Unityben. Így volt alkalmam a Temesvári Magyar Napok idei sörkóstolóján ezt a tételt is bemutatni. A Red Monk a klasszikus belga, vagy a pannonhalmi dubbeleknél kicsit világosabb, de még belefér a kategóriába. Dús, paplanos hab és a jellegzetes datolyás, mazsolás, élesztős illatok mellett felsejlik némi banánosság, egy kevés málna és egy csipetnyi csokoládé. Fűszeres (szegfűszeg, szegfűbors), enyhén gyümölcsös, szárazan kakaós-csokoládés ízek és diósan kesernyés zárás adja meg a kerekségét.

A Csapon podcastos csapat dubbelje

Barla Roland, Mezei Krisztián, Nyaras Tamás és Posta Viktor már jó ideje készíti a házi sörfőzőknek szánt podcast-műsorát, ahol az események mellett technikai tanácsokat adnak és tapasztalataikról is beszélnek. Idén egy sörrel is debütáltak. A különlegessége, hogy a belga dubbelt nem hagyományos, belga fajélesztővel, hanem egy tokaji pincéből vett, egyedi élesztővel erjesztettek le. A Fisher Dübbel a különleges élesztő miatt egy tokaji boros pincét és barley wine-t is idéző karakterrel illatozik. Mellé kandírozott körte, datolya, mazsola és kovászos élesztősség hozza a megszokott dubbeles aromákat. A habja gyorsan múlik, de ez az egyetlen apró negatívum, ami elmondható róla. Az illatnak megfelelő ízeket (szegfűszeg, aszalt gyümölcsök, datolya, nádcukor) körtés-barackos felhangok gazdagítják, és egy nagyon elegáns száraz lecsengéssel távozik a korty. A magasabb alkohol miatt enyhe likőrösség is érezhető. A sör a Balkezes gerilla-főzde égisze alatt készült.

A Sördoktor és a Kincs

Pelles Márton, aki itt a Repeta rovatban szerzőtársunk is, szintén házi sörfőzőként indult. Sördoktorként saját youtube-csatornáján ismeretterjesztő sörkóstoló videókat is láthatunk tőle. Idén januárban súgta meg, hogy sok versenygyőztes söre után megfőzi az első kereskedelmi forgalomban is kapható sörét. Különlegességben gondolkodott és meg is adta a módját, és az érlelési időt. A Fehér Nyúlnál készített búzabor (wheat wine) tovább érett egy kaukázusi sárgabarack-párlat hordójában és csak most december eleje óta kapható a sörboltokban. A hosszú érlelés és az igényes csomagolás persze nem olcsó, de a pénzünkért értéket kapunk. A Thesaurus a címkesztori szerint a Szent György által a legyőzött sárkány barlangjából megszerzett kincs. Egy gyönyörű 11,7%-os, egész estés sör kerül a poharunkba. A fél literes palackot bátran meg is oszthatjuk, az élmény annyira tartalmas. Kibontás után máris megérint a hordós érlelésből származó sárgabarack illat, mely mellé hamar felzárkózik a dió és a stílusra jellemző aszalt gyümölcsök (füge, mazsola) és egy csipetnyi ringló, barna cukor, grillázs és tejkaramell zárja az illatorgiát. Ennél az alkoholnál elfelejthetik a dús sörhabot a rajongók. A bézs hab gyorsan elmúlik és marad a rubinvörös árnyalatú, mahagóni szín sör. Ízében hidegebben még a diós, kalácshéjas aromák dominálnak, némi gyümölcsös (narancs, sárhgabarack) fanyarsággal, hogy a lecsengésben egy határozott diós, diópálinkás zárás kerekítse le a kortyot. Melegedve egyre kerekebb lesz a korty és selymesen kirajzol egy ízharmónia-ívet, ami a különleges sörök sajátja.

Bejgli és zserbó sör mellé

Akármelyik fenti sört választhatjuk az ünnepi vacsora zárásaként, semmiképpen nem fogunk csalódni. Az élmény megkoronázásaként pedig kóstoljunk melléjük zserbót vagy diós bejglit, melyek ízvilága a leginkább harmonizál ezekkel a sörökkel. Békés karácsonyt és sörhabban gazdag ünnepeket!

