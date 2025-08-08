A hülyéje már a filmvászonra is felkúszott

Az adásban elhangzott, hogy a tévéfilm alapjául szolgáló színdarab, Georges Feydeau A hülyéje című bohózata jelenleg is látható a Thália Színház műsorán. Az adaptáció, amit a Dunán mutatnak majd be jövőre, a színház társulatával készül.

Helmeczy Dorottya szerint a Félrelépni szabad az év sikerfilmje lehet (Forrás: Polyák Attila)

Helmeczy Dorottya elmondta, hogy míg a Tháliában az eredeti darabot játsszák, a film egy modernizált változat lesz, ami napjainkban játszódik. Hozzátette, hogy a történet alapvetését megtartották:

a két főhős egy házaspár, Bálint és Luca, utóbbi pedig egy házibuliban kijelenti, hogy csak akkor csalná meg a férjét, ha az is hűtlen lenne hozzá.

Feydeau darabja bohózat, a most készülő feldolgozásban viszont a félreértésekre épülő poénok mellett tanulságot is kínálnak, amely szerint ami szabad, arra nem mindig van szükségünk – részletezte a producer. Erre utal a cím is, amelynek kapcsán Helmeczy Dorottya felidézte a Fűre lépni szabad című 1960-as magyar filmet, aminek hasonló az üzenete – magyarázta. Az adaptáció folyamatáról elmondta, hogy már van gyakorlatuk színház és film fúziójában, aminek előnyei, hogy egy színpadon sikeresnek bizonyuló darabot dolgoznak fel olyan színészekkel, akik már összeszoktak és az alapul vett művet is jól ismerik.

A rendező, Orosz Dénes kapcsán emlékeztetett, hogy ő rendezte a Csak színház és más semmi tévésorozat-változatának egyes epizódjait is, és a Félrelépni szabad nézői is hasonló hangulatra, miliőre számíthatnak. Utalva Orosz Dénes Hogyan tudnék élni nélküled című filmjére, megjegyezte, hogy „ő feltette erre a műfajra a koronát, most nagy rajta a nyomás, hogy ismét az év sikerfilmjét rendezze, és meg is fogja.”