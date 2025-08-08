A 444 töri az utat Magyar Péter előtt, most a Kutyapárt került a balliberális portál célkeresztjébe

A Soros György által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutya Párt elnökébe. Véleményük szerint kitört a háború a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem tagozódó baloldaliak között.

A 444 pedig teljes erővel beállt Magyar mögé.

Pár nappal ezelőtt egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.

Kovács Gergely, a Kutyapárt társelnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy a 444 már 2021-ben is erőteljes üzeneteket küldtek a kutyáknak. Többek között azt írták akkor, hogy: „Nem vicc: akár a Kutyapárton is múlhat, ki fogja irányítani az országot.” Ács Dániel, a 444 újságírója diadalittasan számolt be arról, hogy összejött a baloldali összefogás. Csak egy baj volt vele: hiányzott belőle a Kétfarkú Kutya Párt, és a balos portálon akkor azt állították, akár miattuk is bukhat az ellenzék.

A történet innen jól ismert: bukott az ellenzék, de nem a kutyák miatt. De a 444 nem tanult a leckéből – most ismét megpróbálják ledarálni a kutyapártot.

Kovács Gergő pártelnök egy interjúban elárulta, hogy szerinte a baloldali magyar sajtó építette fel a Tisza Pártot és Magyar Pétert. Példaként említette, hogy Magyar Péterről több cikk volt a Telexen, mint a Kutyapártról valaha, még azelőtt, hogy hírértékű eseményeket csinált volna. De Kovács tovább ment:

szerinte a 444-nél, a Telexnél és más hasonló oldalakon a Kutyapárt „közellenség” volt, mert a baloldali sajtó a Fidesz-gyűlölet miatt ellenségként tekintett a Kutyapártra, amiért az nem fogott össze a DK-val és az MSZP-vel.

Az ominózus cikk szerzője Keller-Alánt Ákos, aki a Szabad Európától érkezett a 444-hez. Keller-Alánt független „oknyomozó újságíróként” aposztrofálja magát, azonban az X-oldalán érdekes módon leginkább csak Magyarországot lejárató anyagokat tesz közzé, és az Ukrán Külügyi Hírszerzés videóit is terjeszti. Mindenképp érdekes egybeesés, hogy előző munkahelyét az amerikai baloldalhoz köthető, súlyos korrupcióval vádolt és azóta megszüntetett USAID pénzelte.

Borítókép: 444 (Fotó: Wikipédia)