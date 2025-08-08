Baleset történt az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás

Baleset történt az M1-es autópályán a tatabányai szakaszon az 54-es kilométernél levő Harkályos pihenőnél a Budapest felé vezető oldalon, egy kamion és egy személyautó áll a külső sávban. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon már legalább három kilométeres a torlódás – írja az Útinform.

A portál tájékoztatása szerint a 8-as főúton, a 23-as km-nél, Inota térségében két személyautó karambolozott. A Székesfehérvár felé tartó oldalon áll a forgalom, Veszprém felé pedig csak egy sáv járható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/KEYSTONE/Alexandra Wey)