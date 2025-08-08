Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

balesetm1Budapest

Baleset történt az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás

Egy kamion és egy személyautó áll a külső sávban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 10:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Baleset történt az M1-es autópályán a tatabányai szakaszon az 54-es kilométernél levő Harkályos pihenőnél a Budapest felé vezető oldalon, egy kamion és egy személyautó áll a külső sávban. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon már legalább három kilométeres a torlódás – írja az Útinform.

A portál tájékoztatása szerint a 8-as főúton, a 23-as km-nél, Inota térségében két személyautó karambolozott. A Székesfehérvár felé tartó oldalon áll a forgalom, Veszprém felé pedig csak egy sáv járható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/KEYSTONE/Alexandra Wey)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.