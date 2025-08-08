Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

sörKárpát medencesörözőétterem

Saját gasztro-pubot nyitott a város történelmi központjában Temesvár legújabb kisüzemi sörfőzdéje, a Blinkers Brew

A temesvári vendéglátóipar epicentruma a festői Losonczy tér, melynek vonzáskörzetében, beleértve magát a teret, bő félszáz, zömmel színvonalas vendéglátóegység működik.

Borbély Zsolt Attila
2025. 08. 08. 12:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A temesvári vendéglátóipar epicentruma, mint már szó volt róla e rovatban, a festői Losonczy tér, melynek vonzáskörzetében, beleértve magát a teret, bő félszáz, zömmel színvonalas vendéglátóegység működik. Ide tartoznak a Lenau utca legelején találhatók is. Eme rövid, nagyjából száz méteres utcaszakaszon nyitott egységet az aradi alapítású, ott is sikerrel működő „Eat Like a Man” nevű burgerező, mely nemzetközi viszonylatban is kiváló produkciókkal lépett be a vendéglátópiacra, itt találhatjuk a Karadorde éttermet, mely a város egyik legautentikusabb szerb étterme. Mikor ott jártunk, 

azon lepődtünk meg, hogy a szerb felszolgáló fiatalember rosszabbul beszélt románul, mint mi.

Az utcaszakasz egyik sarkán talált otthont a hosszú ideje sikerrel működő Balkan bistro, a másikon a Colt café helyét átvevő és dinamikusan fejlődő Hype Culture. S ez csak pár hely a tízből.

Itt működött a Les Burgerettes, az egyik legjobb bánsági burgerező, mely, mint neve is sejteti, francia irányban vitte el a műfajt s persze francia borokat kínáltak az ételek mellé. (Részletes beszámoló itt.) Ebben a lokációban igen nagy volt a fluktuáció az utóbbi években, a Les Burgerettes bezárása óta még egy csapat megpróbálkozott a jövedelmet termelő működéssel, sikertelenül, így a nemrégiben ismét bérlőcserére került sor, az új hely „Get Smashed” néven indult. 

E trendi műfaj hódítását kifejezett ellenszenvvel nézem, mint minden olyan irányzatot, melynek jegyében a húsból kipréselik a lelket, de azért ugye mindet meg kell kóstolni a selyemhernyótól a sertésvastagbélen át kacsavérig, ide is beültünk a minap.

Ezek után kellemes meglepetésként ért, hogy a burgernek remek harapásélménye volt, a húspogácsát persze kivasalták, de meggyőzőnek, könnyednek és jóízűnek bizonyult a kézműves buci, akárcsak a kiegészítő belevalók. A felszolgáló hölgyből áradt a természetes kedvesség. Jó volt itt lenni, s öröm, hogy a hely megtartotta a profilját, bár, ha választani kellene, a franciás stílus közelebb állt hozzánk. Tartanak pár iható sört, de nem lenne rossz bővíteni a választékot néhány helyi kézműves sörrel.

Merthogy Temesvár a Kárpát-medence egyik legizgalmasabb célpontja ebből a szempontból, Budapest, Pozsony és Kassa után a Kárpát medence nagyjából a negyedik legfontosabb „sörváros”.

A temesvári sör-szcénáról volt már szó e rovatban egy sorozat keretében. Akkor foglalkoztam a Csíki Beerhouse-al, mely ellentétben több megszűnt társával (így a szegedivel, a gyulaival, s a két budapesti egységgel) ma is sikerrel működik, legfrissebb Facebook bejegyzésükben pár nappal ezelőtt a szilvásgombócukat népszerűsítették.

Szó volt Bereta és a OneTwo csapházáról a szaküzletként is működő, azóta csapolt Warsteinert is kínáló Bibliothekaról, a kraft vonalat feladó, nagyipari multisörözővé vedlett Berarescuról, a német sörök igen szép választékát tartó 80’s-ről, a sörszortimentet azóta igencsak lecsökkentő, de söröző-kávézóként továbbra is működő lemezboltról, a Vinilotecaról, a kapuit időközben sajnos bezáró Béga parti szórakozóhelyről, a Manufacturáról, Mononomról, és a Meat Bustersről.

Utóbbi helyén úgy indult egy új egység, hogy hírét sem vettük az előd bezárásának, pedig ott lakik a családunk kétszáz méternyire. Egy világhálós hirdetésen keresztül szereztünk tudomást a váltásról. Az új bérlő a város legújabb mikrofőzdéje, a Blinkers Brew. Temesvár ugyanis nemcsak a minőségorientált sörözők és gasztrokocsmák terén emelkedik ki regionális szinten, hanem a sörfőzdék tekintetében is.

Itt működik a tágan értelmezett Erdély legjobb főzdéje, a 2014-es alapítása óta nemzetközi hírnévre szert tett Bereta, melynek egyes sörei időről, időre Budapesten is kóstolhatók a legjobb sörbárokban, jómagam legutóbb a Zenta Kraft by Etyekiben ittam tőlük két főzetet. Stabil szereplője a műfajnak a OneTwo is, továbbá a délbánsági Ferencfalváról az országrész fővárosába költözött Sara, az ötvényi Sincu, s a temessági Double Drop Crew. S persze 2023 nyarától az imént említett Blinkers Brew.

Első ízben a Iulius Mall egyik külső street food egységében találkoztam tavaly a söreikkel, igen szép választékkal indítottak, ha jól emlékszem nyolc-tíz különböző stílusbeli sörüket listázták ott be.

Másodízben idén, a Városháza utcából a Józsefvárosba költözött E10-ben ittunk tőlük söröket a burger és csirkeszárny mellé.

A saját kocsmájukban tizenegy főzetüket tartják csapon, közelebbről a Mexi Wave nevű könnyed sört, a hellest, a pilsnert, a búzát, a pale alet, a Sunset Hops névre keresztelt 5,3 %-os IPA-t, a sima ipát, a hazy ipa-t, a málnás ale-t, s az ír stílusú stoutot. Dobozban ezeken túl kapható a Wee IPA, az Amber, a Milkstout, a Milkshake Ipa és az alkoholmentes Athletic IPA.

Sörkóstolót is adnak, ami igen jó szokás, ez még a magyar fővárosban is ritkaság. 24 lejért, azaz kevesebb, mint 2000 forintért megkóstolhatunk négy szabadon választott sört. Hivatalosan egy-egy decit fajtánként, de a közel két deci befogadóképességű poharakat megtöltik rendesen. A sörök korrektek, élvezetesek, katarzismentesek. Indulásnak kifejezetten jó szint. Temesvári viszonylatban a harmadik helyre tenném őket a Bereta és a OneTwo után.

Meleg ételeket is kínálnak, bár a választék azt sugallja, hogy megúszásra játszanak. Értékelendő viszont az igyekezet, hogy harapnivalót is adjanak a sör mellé. Az általunk rendelt fogásokon kívül kínálnak mogyorót, nachost, olajbogyót fetasajttal, sültkolbászt, -bacont és -párizsit (sic), házi májpástétomot, sonkás-sajtos toastot, párizsis-telemea-s szendvicset és kétféle sült krumplit.

Mi sertésfület ettünk, amint sertés chips-nek neveznek, úgy, hogy semmi ropogósság nincs benne, ízesítés sem, az étlap által beígért chilit nem érzékeltük. Becsomagoltam az egészet és otthon készítettem belőle egy élvezhető távolkeleti salátát apróra vágott uborkával, zöldhagymával, gyömbérrel, szójaszósszal, fűszerekkel együtt pirított bird eye chilis olajjal, halszósszal, mirinnel és sok zöld korianderrel.

A miccset olajban sütötték, nem bordázott vaslapon vagy parázson, nem volt élvezhetetlen, de nagy élményt sem adott, a kenyérnél elképzelni is nehéz lenne gyengébb minőségűt. E két fogás alapján s az étlap ismeretében leszögezhetjük, hogy a konyha egyelőre nem nőtt fel a sörök szintjére, nem szólva az előző egységét, mely elsősorban a konyhájával hódított. A kiszolgálás viszont nagyon kedves és segítőkész, értékeltük, hogy a szokásos pop helyett a kedvünkért elindítottak egy whisky-blues válogatást.

Mindent egybevetve jó szívvel ajánlom az új sörlelőhelyet, mert egyedi színfoltot jelenít meg a város sörpalettáján.

 

Elérhetőségek:

Blinkers Brew

Temesvár, Lenau (jelenlegi román nevén Gheorghe Lazar) u. 6.

Honlap: https://www.facebook.com/hopsbeer.pub.tm/

Telefonszám: + 40 770 922 511

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.