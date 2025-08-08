Saját gasztro-pubot nyitott a város történelmi központjában Temesvár legújabb kisüzemi sörfőzdéje, a Blinkers Brew

A temesvári vendéglátóipar epicentruma, mint már szó volt róla e rovatban, a festői Losonczy tér, melynek vonzáskörzetében, beleértve magát a teret, bő félszáz, zömmel színvonalas vendéglátóegység működik. Ide tartoznak a Lenau utca legelején találhatók is. Eme rövid, nagyjából száz méteres utcaszakaszon nyitott egységet az aradi alapítású, ott is sikerrel működő „Eat Like a Man” nevű burgerező, mely nemzetközi viszonylatban is kiváló produkciókkal lépett be a vendéglátópiacra, itt találhatjuk a Karadorde éttermet, mely a város egyik legautentikusabb szerb étterme. Mikor ott jártunk,

azon lepődtünk meg, hogy a szerb felszolgáló fiatalember rosszabbul beszélt románul, mint mi.

Az utcaszakasz egyik sarkán talált otthont a hosszú ideje sikerrel működő Balkan bistro, a másikon a Colt café helyét átvevő és dinamikusan fejlődő Hype Culture. S ez csak pár hely a tízből.

Itt működött a Les Burgerettes, az egyik legjobb bánsági burgerező, mely, mint neve is sejteti, francia irányban vitte el a műfajt s persze francia borokat kínáltak az ételek mellé. (Részletes beszámoló itt.) Ebben a lokációban igen nagy volt a fluktuáció az utóbbi években, a Les Burgerettes bezárása óta még egy csapat megpróbálkozott a jövedelmet termelő működéssel, sikertelenül, így a nemrégiben ismét bérlőcserére került sor, az új hely „Get Smashed” néven indult.

E trendi műfaj hódítását kifejezett ellenszenvvel nézem, mint minden olyan irányzatot, melynek jegyében a húsból kipréselik a lelket, de azért ugye mindet meg kell kóstolni a selyemhernyótól a sertésvastagbélen át kacsavérig, ide is beültünk a minap.

Ezek után kellemes meglepetésként ért, hogy a burgernek remek harapásélménye volt, a húspogácsát persze kivasalták, de meggyőzőnek, könnyednek és jóízűnek bizonyult a kézműves buci, akárcsak a kiegészítő belevalók. A felszolgáló hölgyből áradt a természetes kedvesség. Jó volt itt lenni, s öröm, hogy a hely megtartotta a profilját, bár, ha választani kellene, a franciás stílus közelebb állt hozzánk. Tartanak pár iható sört, de nem lenne rossz bővíteni a választékot néhány helyi kézműves sörrel.

Merthogy Temesvár a Kárpát-medence egyik legizgalmasabb célpontja ebből a szempontból, Budapest, Pozsony és Kassa után a Kárpát medence nagyjából a negyedik legfontosabb „sörváros”.

A temesvári sör-szcénáról volt már szó e rovatban egy sorozat keretében. Akkor foglalkoztam a Csíki Beerhouse-al, mely ellentétben több megszűnt társával (így a szegedivel, a gyulaival, s a két budapesti egységgel) ma is sikerrel működik, legfrissebb Facebook bejegyzésükben pár nappal ezelőtt a szilvásgombócukat népszerűsítették.