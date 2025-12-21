Az ötödik kerület nagymúltú, patinás, minden túlzás nélkül akár legendásnak is nevezhető vendéglátó egységeit, a Mátyás pincét, a Centrál kávéházat, a Gerbeaud cukrászát, a Kárpátia, valamint az Apostolok éttermet sikerült végigjárni a kétezertízes évek elején. Részben saját érdeklődésből, részben kiadott feladatként az Alexandra étteremkalauz tesztelői minőségében. Önmagában impresszív élmény belépni egy olyan étterembe, mely több, mint száz éve működik. Ha ehhez hozzátesszük a beltér pompáját, akkor már az egységnek átlagos ételfelhozatallal is nyert ügye van. De ehhez képest a Kárpátia, a Centrál és a Mátyás pince gasztronómiai szempontból is jól teljesített, a Gerbeaud mindmáig az egyik legjobb cukrászda.
Palócleves, marhanyak és kacsamáj az Apostolok étterem Irredenta termében
Az étlapon a hagyományos magyar konyha népszerű fogásai sorjáznak kiegészítve néhány nemzetközinek mondható ételkompozícióval.
Az Apostolok esetében akadt egy-két jó pont, de annál több hiba, kezdve az amuse bouche-ként felszolgált margarinrózsával, folytatva rengeteg túlfőtt zöldséget és burgonyát, meg egy kevés húst tartalmazó gulyáslevessel, az állott, rágós libacombbal, s a kiklopfolt sertésszűzzel.
A Covid korlátozások feloldása után a Gerbeaud és a Centrál újranyitott, de a három nagymúltú étterem nem. Persze a remény hal meg utoljára, s ahogy az Apostolok néhány hete feltámadt a tetszhalotti állapotból, úgy talán a Kárpátia és a Mátyás pince is új bérlőre lel.
Épp a Simaliba fele tartottam, amikor Apostolok előtt egy kedves ifjú hölgy invitált be az étterembe. Jeleztem, hogy másutt van foglalásunk, de belátható időn belül visszatérek. A fentiekből kiderülhetett, hogy nem annyira kulináris, mint érzelmi okokból. 2009-es látogatásunk alkalmával az Irredenta teremben kaptunk helyet. Egy aradi, egy székelyföldi s egy fogarasi magyar kulináris kalandozó alkotta a társaságomat, jómagam Aradon élő temesvári vagyok, tehát mindannyian a trianoni békediktátum közvetlen érintettjeinek számítunk. S ha nem is tartozik jelen geopolitikai helyzetben az erdélyi határkorrekció a politikai realitások közé, álmodozni, nosztalgiázni attól még lehet, ez a hely pedig a Horthy-korszak egészséges magyarságszemléletét sugározza.
De kezdjük a legelején a történetet! Forster János egyes források szerint 1902-ben, mások szerint 1903-ban nyitotta meg az „Apostolokhoz címzett söröző és borozót”. Az étterem jelenlegi működtetői is bizonytalannak tűnnek a startév vonatkozásában, a honlapon 1903 szerepel, a borlapon 1902 áll. A honlap arról is tájékoztat, hogy „a belső terek különlegességét a Zsellér Imre által készített apostolokat ábrázoló mozaikok és a fülkesoros elrendezés adja, amelyek egyedi hangulatot kölcsönöznek az étteremnek. A helyiségek berendezései és díszítményei azóta is megőrizték eredeti állapotukat, így vendégeink valódi időutazásban részesülhetnek.” Az étterem több, mint százéves történetéről több honlapon is találunk érdekességeket, például itt és itt.
1929-ben készült el a már említett Irredenta terem, ahol a szeparékban egy vagy több Trianonban elszakított város látképe és az adott település valamely nagy szülöttének portréja alatt találkozhatnak négy fős társaságok. A terem végében gyönyörű ólomüvegablakon a Magyarok Nagyasszonya, Szűz Mária látható a Szent Koronával a fején, karján a kis Jézussal, körülötte a magyar szentek térdepelnek. Legalul a Magyar Hiszekegy sorai:
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.”
Jómagam a temesvári Losonczy térrel, Liszt Ferenc arcképével és szülővárosának, Doborjánnak feliratával, egy nagyváradi látképpel, valamint Szent László hermájának képével díszített szeparét választottam, azon belül is azt a helyet, mely felett a Szent György székesegyháznak a képe látható, ahol történetesen bérmáltak a nyolcvanas évek legelején. Van szeparé, melyet komáromi és marosvásárhelyi látkép, valamint Klapka és Jókai portré díszít, van, amit kassai és eperjesi városkép, továbbá II. Rákóczi Ferenc, illetve Madách Imre portré. S ne feledkezzünk meg a Kolozsvárnak és Mátyás királynak, valamint Aradnak, Nagyszalontának és Arany Jánosnak dedikáltakról sem.
A háttérzene nem illik a hely szelleméhez, a nyolcvanas évek diszkó-, soul és funky slágerei szóltak ottjártunk idején. Esténként a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Lakatos Vilmos zenekara szórakoztatja a vendégeket, ami sokkal inkább illeszkedik axz étterem atmoszférájához.
Az étlapon a hagyományos magyar konyha népszerű fogásai sorjáznak kiegészítve néhány nemzetközinek mondható ételkompozícióval. Kínálnak többek között marhagulyást, zöldborsókrémlevest zöldség chips-szel, hideg libamájat zsírjában, csirkepaprikást, bécsi szeletet, Cordon Bleu-t, rosé kacsamellet pirított burgonyagombóccal és meggy jus-vel, harcsapaprikást túrós csuszával, túrógombócot, Gundel palacsintát és mindenmentes Eszterházy torta szeletet.
Több, mint harminc minőségi magyar bort kínálnak élvonalbeli pincészetektől, melyeknek bő kétharmadát decire is kimérik. Csapon Drehert és Peronit tartanak, további négy nagyipari multisör kapható palackban. Az import tömények számottevő része a prémium szegmensbe tartozik, Bolyhos és Árpád pálinkákat tartanak, készítenek koktélokat is.
A kiszolgálás udvarias, tartásos. Értékeltük, hogy megengedték nekünk a tetszőleges asztalválasztást, majd kérésünkre lecsendesítették a gépzenét.
Nézzük, mit ettünk! A halászlé színe nem megnyerő, állaga messze túl sűrű, pépes, ízre nem rossz, de nem esik jól enni, nem is fogy el. Az afrikai harcsadarabok nem élvezhetetlenek. A lehető leggyengébb ipari kenyeret adják mellé, ami nemcsak silány minőség, de nem is friss, egy falatnál több nem fogy belőle. Csípősíteni csak Erős Pistával lehet, ami tudvalevőleg inkább sós, mint csípős, hiába kértem szárított erős paprikát vagy hegyes erőset.
A palócleves korrekt, a belevalók alig főttek túl, ízegyensúly rendben. Kiegyezhetnénk azzal, ha ez lenne a palócleves alapesete a magyar vendéglátásban.
A kakukkfüves rosé körtével és pirított vajas kaláccsal kínált roston sült kacsamáj túlpirult, de a jó alapanyag menti az ételt, a kalács átlagos, a körte korrekt.
A párolt marhanyak rendben volt, a mártás retró, a dödölle inkább krokett, de élvezhető és ami igen fontos: helyben készült.
A somlói galuskán a tejszínhab valódi, maga a „galuska” lehetne szaftosabb, az egyébként átlag feletti csokimártás pedig több. Diót nem leltünk benne, de ezzel együtt a műfaj jobbacska képviselőjének nevezném.
Mi tagadás, összességében jobbat vártunk, de nézhetjük a dolog jó oldalát is: ebédünk meggyőzőbb volt, mint a bő másfél évtizeddel ezelőtti. Viszont az aligha tagadható, hogy a konyha egyelőre nem nőtt még fel ahhoz, hogy kiteljesítse környezet által támasztott reményeket.
***
Elérhetőségek:
Apostolok étterem
Budapest, Kígyó u. 4.-6.
Telefonszám: + 36 1 294 9261
Honlap: https://apostolok.hu
Online asztalfoglalás: https://reservours.com/apostolokrestaurant/tablereservation
Borítókép: Az étlapon a hagyományos magyar konyha népszerű fogásai sorjáznak kiegészítve néhány nemzetközinek mondható ételkompozícióval. (Fotó: A szerző felvétele)
