Házias konyhával, gigantikus adagokkal és barátságos árakkal várja immár hét éve a vendégeit a soltvadkerti Corner bisztró

A Soltvadkert – Kecel –Kiskőrös aranyháromszögről az utóbbi városban működött Bagatell Next bisztró kapcsán volt már szó e rovatban. Azóta az étterem nevet váltott, a jelenleg La’ Ronaként működik, immár pizzát is kínálva. Mindhárom városba a kétezres évek első évtizede óta visszajárok, leginkább a borszerzés okán.

A Kunsági borvidék tudvalevőleg az ország legnagyobbika, hosszú ideig méltatlanul háttérbe szorult, de hála olyan az elkötelezett és minőségorientált borászoknak, mint Frittmann János, aki már 2007-ben megkapta a borászat Kossuth-díjaként emlegetett Év bortermelője titulust, az e címet 2013-ban elnyert Gálné Dignisz Éva, Font Sándor, Szentpéteri Attila, Varga Árpád (Gedeon birtok), Benyák Zoltán vagy Léder Zoltán („a Köpcös”), ha ma alföldi borokról beszélünk borkedvelő körökben, akkor nem egy legyintés lesz a reakció.

Legemlékezetesebb soltvadkerti látogatásom kereken húsz évvel ezelőtti. Akkor friss volt még a 2004. december 5-i népszavazás emléke, s igen jól esett, hogy Frittman János elmesélte, hogy náluk szavaztak a legnagyobb, mintegy 75százalékos arányban a magyar állampolgárság kiterjesztésére, közkeletű, kissé pontatlan megnevezésével, a külhoni magyarok kettős állampolgárságára. A jeles borász által idézett szavazatarány pontos volt, ma már a világhálón településre lebonthatóan elérhetőek a népszavazási adatok, Soltvadkerten 2.074 érvényes szavazatból 1.558 támogatta a nemzetegyesítés legfontosabb közjogi aktusát.

A kétezertízes évek fordulóján az Alexandra, majd a Gault-Millau étteremkalauz tesztelőjeként többször megfordultam a városban, ahol akkor még működött három regionálisan számon tartott étterem, az országosan is jegyzett Anna vendéglő, a hangulatos, csárdajellegű Öreg tó és a kívülről kissé jellegtelen, nem sokat ígérő, de belsőre kifejezetten megnyerő, hangulatos Venyige. A három közül ma már csak egy működik, az utóbbi. Megnyílt viszont 2018 októberében egy új hely, a Corner bisztró.

Aradról Paks fele útbaesik Soltvadkert, az idei gasztro-blues fesztivál alkalmával nézegettem a térképen, hogy találok-e a kisvárosban olyan vendéglátóegységet vagy borászatot, ahova érdemes lenne benézni. A Galántai pincészetet s a Kárpi sörfőzdét szúrtam ki, majd ott helyben véletlenül fedeztük fel az Eredet pincét is ráadásképpen. Közben kiderült, hogy Kárpiéknál, az ország első, 1989-ben indult kisüzemi főzdéjében már jártunk évekkel ezelőtt, akkor még nem tudtuk, hogy szőlővel is foglalkoznak. 15 hektár saját ültetvényük van, Generosából készült habzóboruk felkerült a család gyakran fogyasztott nemes nedűinek a listájára.