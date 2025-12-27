Orbán ViktorFacebookközösségi média

Orbán Viktort már másfél millióan követik a Facebookon

Mindössze egy év alatt több mint kétszázezer fővel növelte meg Facebook-követőinek a számát a miniszterelnök. Orbán Viktor ezen sikerében nagy szerepe volt a Harcosok Klubjának és a digitális polgári köröknek is, amelyekkel a kormányfő a közösségi médiában még több felhasználót tudott elérni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 14:46
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mérföldkőhöz érkezett a közösségi médiában Orbán Viktor, a miniszterelnök ugyanis a Facebookon már elérte a 1,5 millió követőt. Tavaly decemberben ez a szám még „csak” 1,3 millió volt, tehát egy év alatt több mint 200 ezer fővel tudta növelni a követőbázisát. Annak fényében nem is meglepő ez a növekedés, hogy nagyon aktív évet tudhatnak maguk mögött a kormánypártok, így a kormányfő is.

Orbán Viktor elérte Facebookon a másfél millió követőt (Forrás: Képernyőkép/Facebook)
Ahogy azt már ezen cikkünkben is bemutattuk, a Fidesz–KDNP számára sikeres év volt 2025, így a kormánypártok magabiztosan fordulhatnak rá a jövő évi választási kampányra. A kormányzó pártok fontos győzelmeket arattak az időközi választásokon, és a 2022-es voksolás eredményét a legpontosabban előrejelző kutatócégnél is magabiztosan vezet az Orbán Viktor által irányított formáció. 

Mindebben nagy szerepe volt a Harcosok Klubjának és a digitális polgári köröknek is, amelyekkel Orbán Viktor a közösségi médiában még több felhasználót tudott elérni. Beszédes, hogy Magyar Péter, aki kimondottan szeret a Facebook-követőivel hencegni, majdnemhogy fele annyi követőt tudhat maga mögött, mint a kormányfő – ráadásul mindezt úgy, hogy egyik EP-képviselőjének jelentős befolyása van a Facebookot üzemeltető Metára, és nem veti meg a kamuprofilok használatát sem.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


